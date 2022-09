La prestigiosa revista Time ya ha seleccionado a los 100 personajes más influyentes del presente y del futuro, como cada año. En la sección de figuras del mundo del deporte aparece, como no podía ser de otra manera, el murciano Carlos Alcaraz. La cabecera estadounidense lo ha escogido después de que el tenista de El Palmar haya ganado 'tres insignias' en un único partido: el trofeo del US Open, su primer Grand Slam y coronarse como el número 1 del mundo en la ATP. Por ello, en la cima mundial del tenis, ha pasado también a formar parte de la lista Time 100 Next 2022.

El número 1 más joven de la historia, con 19 años, comparte espacio con otros deportistas como el jugador de baloncesto Ja Morant, de 23 años, las futbolistas Sam Kerr, de 29, y Trinity Rodam, de 20, o el atleta Erriyon Knighton, de 18 años. Este año, además, ha conquistado los títulos de los Masters 1.000 de Miami y Madrid y los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona. Otro motivo más para haberse ganado la calificación de estrella emergente en su campo. El siguiente reto al que se enfrenta Alcaraz es el ATP 500 de Astaná, en el que tendrá que defender su posición la próxima semana en Kazajistán. I'm on the 2022 #TIME100NEXT list! 😀 @TIME https://t.co/4hFSDqzlK0 pic.twitter.com/aDBSjYufIZ — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) 28 de septiembre de 2022