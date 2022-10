El pasado mes de abril, Netflix se topó de frente con su primera gran crisis por una huida masiva de suscriptores, y con la previsión de que serían muchos más los que abandonarían la plataforma de streaming. Al menos 200.000 abonados se habían dado de baja de la plataforma más grande del mundo y de la más utilizada en España, según GECA. Netflix sigue a la cabeza frente a la imparable crecida de HBO Max. La compañía vivió un auge sin precedentes durante el confinamiento aunque, con estos malos datos, perdió un tercio de valor en bolsa.

Ante semejante panorama, Netflix se planteó una posible solución: acabar con las cuentas compartidas, ya que las estimaciones cifraban que 100 millones de hogares de todo el mundo comparten contraseña. Al principio, esto era algo que a la plataforma no le importó, y de hecho lo aprovechó para captar clientes, pero entonces se convirtió en un problema, ya que Netflix no tiene otras unidades de negocio, como sí las tienen HBO o Disney.

En definitiva, la salida de los suscriptores no había compensado los ingresos de la compañía, como reconocieron en un comunicado, y la plataforma se encuentra en fase de madurez, mientras que el resto son más jóvenes (a pesar de que, según las últimas noticias, Netflix ha logrado revertir la situación económica). Su iniciativa para acabar con las cuentas compartidas acaba de empezar, y hay una serie de pasos a seguir si no quieres perder tu lista de contenidos favoritos, descargas, sugerencias en función de lo que sueles ver, etc. Si pagabas la cuenta a medias con alguien, prepárate.

Lo que la compañía pretende, a medio plazo, es que se puedan añadir subcuentas, o lo que es lo mismo: que el titular pueda invitar a otras personas que paguen una suma menor de dinero. Por ello, a partir de este momento o en las próximas horas, según informan medios como CNET o USA Today, al entrar en tu cuenta de streaming encontrarás una nueva función: transferir perfiles. La idea es que, cuando se implante el nuevo funcionamiento, no pierdas toda la información de tu perfil que se ha ido acumulando en el algoritmo desde que comenzaras a utilizarlo: tu lista, tus favoritos, las puntuaciones que hayas dado a los contenidos, lo que has dejado a medio ver...

Primero llegará un aviso con esta nueva funcionalidad al email con el que esté registrada la cuenta. A continuación, dirígete a la página de inicio de Netflix, coloca el ratón sobre tu perfil y elige la opción 'Transferir perfil'. A partir de entonces, tan solo tendrás que seguir las instrucciones que vayan apareciendo a modo de guía.

Esta es otra de las novedades del la plataforma de streaming, que recientemente anunció que ofrecería un plan más barato a partir del 10 de noviembre -de 5,49 euros respecto a los 7,99 actuales- a cambio de insertar publicidad. Aunque dicho anuncio tiene letra pequeña: habrá un número limitado de series y películas que no estarán disponibles en esta versión.