La búsqueda de la mejor hamburguesa del país ha comenzado con la cuarta edición de Best Burger Spain. Este año, 26 hamburgueserías de la Región de Murcia compiten por el codiciado título, tal y como recoge el portal gastronómico Las Gastrocrónicas.

Desde el 1 de febrero hasta el 3 de marzo, los comensales pueden votar por su hamburguesa favorita en el sitio web https://lamejorhamburguesa.com. Para participar, los clientes deben haber probado una de las hamburguesas en competencia, ya que cada establecimiento entregará una tarjeta de votación con cada pedido.

A continuación, un listado con las hamburguesas murcianas que compiten por ser la mejor de España junto a la descripción facilitada por sus creadores.

Estas son las hamburguesas que participan en representación de la Región de Murcia

The Big Bang Theory

Propuesta de hamburguesa totalmente equilibrada en texturas y sabores, con intención de resaltar con toques sutiles el sabor del chuletón usado para el blend que usamos.

Ingredientes: Pan brioche, dos discos de 120 gr. de vaca madurada al estilo fat smash, queso brie, cecina crujiente, foie rayado y salsa ponzu casera.

Restaurante: Jisma Fast Food. Av. Santa Eulalia, en Totana.

George BBS

No conformes y apostando por la salud, seguimos indagando y creamos una técnica donde al bacón le eliminamos casi un 40% de su grasa, respetando su sabor, pero bajando el colesterol. Pero a este bacón le faltaba algo, así que decidimos mezclarlo con cebolla carameliza en azúcar moreno y darle el toque que nos faltaba.

Ahora nos faltaba un punto picante, entonces añadimos un guacamole con pimiento picante. Hasta aquí nos sentimos muy satisfechos, pero en la cocina del Pollo Rockero no nos gusta quedarnos contentos tan fácil, queríamos un toque oculto y fue cuando llego la salsa de sésamo.

La hamburguesa estaba por fin terminada tras mucho tiempo y puesta en juicio de nuestros clientes. Aquí os presentamos a GEORGE BBS.

Ingredientes: Hamburguesa de ternera de retinto, crema cheddar, guacamole, bacón, cebolla pochada y salsa de sésamo.

Restaurante: El Pollo Rockero. Av.Torres de Cotillas, en Javalí Nuevo.

Space Rookie

Una burger que lo tiene todo: umami, dulce, salado, ahumado… La carne de chuletón madurado es el centro de la propuesta.

En la base encontramos la salsa barbacoa-bourbon con especias japonesas sobre la que apoyaremos 2 lonchas de bacon bien crujiente y nuestro medallón de 200 gr. de vaca madurada con el queso ahumado bien fundido encima. Sobre el queso, nuestra icónica mermelada de bacon, y para coronar, el polvo de kikos ahumados.

Ingredientes: Carne de chuletón de vaca madurado 45 días, queso ahumado fundido, bacon crujiente, salsa barbacoa bourbon japonesa, mermelada de bacon y polvo de kikos.R

Restaurante: Circo. C/Apóstoles, en Murcia.

Wilson

Comenzamos con el pan de patata, una elección perfecta para darle un toque especial a nuestra hamburguesa. Este pan, de textura suave y sabor delicioso, se convertirá en la base perfecta para los ingredientes que le seguirán. Continuamos con unas rodajas de tomate fresco y jugoso, que añade un toque de frescura y acidez a cada mordisco.

Hablamos ahora de los protagonistas del plato: los dos medallones jugosos de carne de ternera de 100 gr. cada uno. Elaborados con carne de alta calidad, se cocinan a la perfección, conservando su jugosidad y sabor. Cada mordisco es una explosión de sabores y son el elemento más destacado de esta hamburguesa.

Un actor fundamental es el cheddar, un queso de sabor intenso y cremoso que se derrite sobre los medallones de carne, aportando una capa de delicioso queso derretido que envuelve cada bocado.

Pero no podemos olvidarnos del bacon triturado, que se añade para fundirse junto al cheddar para darle un toque crujiente y ahumado, aportando una textura única y un sabor irresistible.

Por último, pero no menos importante, se encuentra la salsa Aires. El componente secreto de esta hamburguesa: una salsa especial de creación propia que combina ingredientes cuidadosamente seleccionados que realzan los sabores de los demás ingredientes. Su textura suave y su sabor único se convertirán en el complemento perfecto para esta creación culinaria.

Ingredientes: Pan de patata, 2 medallones de ternera de 100 gr., cheddar, tomate, bacon crunchy molido y salsa Aires.

Restaurante: Aires. C/Merced, en Murcia.

Street 2.0

La Street es una de nuestras burger favoritas y la cual al cliente le gusta mucho, su bocado caliente entre salsas y quesos hacen un conjunto del mas alto nivel para los amantes de las burger. En esta version 2.0 hacemos la Street, con un toque acido/dulce con el relish de pepinillo y cebolla. En esta version tambien tenemos una forma diferente de hacer nuestra carne a la plancha, en la que no hacemos ni smash ni medallon, si que cogemos dos carnes de 90g y las hacemos en plancha pero sin usar la ternica smash, en ella no buscamos crear costra, en ella buscamos coger los toques de grasa que lleva este tipo de carne y derretirlos en el calor de la plancha, asi consiguiendo una burger con un bocado super jugoso.

Ingredientes: Pan brioche, 180gr. ternera, doble queso cheddar curado, salsa de queso cheddar, queso de oveja rallado, relish de pepinillo y cebolla.

Restaurante: Foodbab. Camino de la Piedra, en Alcantarilla.

Santa Parmesana

La Santa Parmesana, una auténtica locura de sabores que encajan a la perfección. Contamos con dos patties perfectamente smasheadas de 100g de carne de vaca madurada, queso cheddar americano, un bacon jam ultra crujiente, escamas de queso parmesano reggiano DOP con una potencia de sabor brutal y nuestra salsa mayo reducida con trufa secreto de la casa, muy suave y sutil, todo ello envuelto en nuestro brioche artesano a base de mantequilla la hacen una elección inmejorable.

Ingredientes: Pan brioche, carne de vaca madurada, queso cheddar americano, bacón jam, escamas de queso parmesano reggiano dop y mahonesa reducida con trufa

Restaurante: Gula Smash Burger. C/Castilla, en Caravaca de la Cruz.

Misoyaki

Nuestra propuesta es un guiño a nuestro nombre, somos amantes de la cultura y cocina asiática. En esta ocasión nos adentramos en la gastronomía japonesa.

Tras viajar por varias capitales en 2023 buscando nuevos sabores e innovación. Hemos conseguido un producto que te hará emocionarte desde el primer bocado.

De matices dulces, ácidos y cremosos, contrastan con el imponente sabor de este Buey elegido tras un largo proceso de selección. UMAMI es la palabra que define a la perfección esta Burger brutal.

Ingredientes: Buey madurado 100 días, salsa BBQ de miso y jengibre, bacon crunchy, doble queso americano, relish de jenjibre encurtido y cebolleta china, crema de queso teriyaki.

Restaurante: Tokio. C/Francisco Puerta Gonzalez Conde, en Bullas.

«La Chata»

Pan Brioche de Horno Artesano, Queso Suizo Emmental , Carne y Tocino de Máxima Calidad de Chato Murciano(Raza Endémica de Murcia)

Envuelto en una Salsa Casera de Portobello y Seta de Haya con un toque de Cebolla Caramelizada al Brandy.

Ingredientes: Pan brioche artesano, cebolla caramelizada, carne artesanal de chato murciano, queso emmental, velo de chato, salsa casera de Portobello y Shitake.

Restaurante: La Pizana. C/Velázquez, en Lorquí.

The Queen

The Queen, es una hamburguesa que ha sido creada para reinar. Con un pan especial, ensalada americana y una patty de ternera jugosa. Acompañada de salsa BBQ blanca y panceta macerada en bourbons para darle un toque magestuoso. La frescura llega con la rúcula y el toque único con la salsa shakshuka, que la hace ser diferente al resto.

Ingredientes: Pan de hamburguesa, ensalada americana, patty de ternera 100%, salsa bbq blanca, panceta macerada en bourbons, rúucula y salsa shakshuka.

Restaurante: Faccia di Mucca. Av. Miguel Espinosa, en Caravaca.

Queen Emmy

Una creación que fusiona la excelencia de ingredientes locales con un toque internacional inconfundible, garantizando una experiencia gastronómica inolvidable.

Esta deliciosa creación se compone de pan brioche, carne de vaca rubia gallega y buey Casino Asturiano, una carne excepcional, acompañada por una salsa Emmy artesanal elaborada 100% con mayonesa japonesa.

Ingredientes: Pan brioche, burger vaca rubia gallega con buey casino asturiano con 120 días de maduración de 170gr, con un picado artesano, salsa EMMY casera, queso scamorza ahumado y cebolla caramelizada.

Restaurante: The Black Turtle. Centro comercial Thader, en Murcia.

Excelsior

Dentro del laboratorio de Mostacho Centrofama, nos esforzamos en crear las mejores experiencias para nuestros clientes. Fruto de ese espíritu, nace la EXCELSIOR. Una hamburguesa de carne de ternera Hereford madurada 45 días, jugosa al paladar y que no deja indiferente, dos jugosas lonchas de queso cheddar & emmental President, cebolla encurtida casera, bacon crujiente ahumado y caramelizado, todo ello regado con una salsa de queso Cammebert President. Una mezcla sencilla pero potente, arropada por el mejor pan de la Región, Juanito Baker high.

Ingredientes: Pan brioche Juanito Baker high, carne de ternera Hereford madurada, queso cheddar & emmental President, cebolla encurtida casera, bacón ahumado caramelizado, salsa de queso camembert President.

Restaurante: Mostacho. C/Gutierrez Mellado, en Murcia.

Jackson Heights

Este año nos presentamos con una carne de 190 gramos de 20% buey gallego y 70% carne de chuletón madurado, queso gouda, queso cheddar, thick de bacon adobado, mermelada de bacon reducida en Jack Daniel’s, sweet relish y nuestra salsa MKT.

Ingredientes: Queso cheddar, queso gouda, thick de bacón, mermelada de bacon, relish de pepinillo y salsa MKT.

Restaurante: Más Ke Tapas American Grill. C/Torre De Romo, en Murcia.

Yakk Guaperdo

En Yakk & Grill nos gusta mucho inventar, todos los clientes vienen hacer las hamburguesas al gusto y nos dan ideas para cada mes hacer un burger especial para los clientes, y de esas ideas nacio esta burger especial, que la teniamos guardada para este momento.

Esperamos que os guste tanto como a nosotros, que somos fanáticos del los cheetos sticks que son el ingrediente mas resaltado de la burger, junto a nuestra salsa barbacoa casera de Yakk & Grill que tanto gusta a nuestros clientes fieles.

Ingredientes: Cheetos Sticks, salsa de queso cheddar, triple bacon, cebolla morada, salsa BBQ casera Yakk & Grill, carne de Paco Rosa y pan brioche de Juanito Baker.

Restaurante: Yakk and Grill. C/Maestro Mora, en Yecla.

Carbonara Bacon Supreme

Servida con elegancia, la «carbonara bacon supreme» es una obra de arte en cada bocado. su aroma irresistible y su apariencia tentadora atraerán a nuestros clientes a sumergirse en una experiencia gastronómica única que resalta la creatividad, la calidad y la atención al detalle en cada capa de esta hamburguesa extraordinaria.

en resumen, la «carbonara bacon supreme» no es solo una hamburguesa; es una celebración de sabores cuidadosamente seleccionados que se unen para crear una experiencia gastronómica inolvidable.

Ingredientes: Pan brioche, 180 gr. de burger de vaca «Arizona», cremosa salsa carbonara de boletus Edulis, bacon casero asado a fuego lento con sirope de arce y queso camenbert fundido.

Restaurante: Dinamita. Ctra. de Churra, en Murcia.

Tejas Boorger

La Tejas Boorger es el homenaje a uno de los platos que más adeptos tiene en Boomerang Park, prácticamente desde 2012: nuestra original salsa Tejas, protagonista indiscutible de esta burger.

La acompañan ingredientes de primera calidad, cocinados con esmero en nuestra cocina.

Doble smash 100% ternera con 80gr. cada una, un queso cántabro llamado Arzúa-Ulloa que funde rápido entre los dos steaks, tomate asado con albaca fresca, bacon caramelizado, rúcula y salsa Tejas. Todo ello recogido en un pan brioche de 85gr. súper tierno.

Ingredientes: Carne de vacuno, queso Arzúa-Ulloa, tomate, albahaca, bacon caramelizado, rúcula, salsa Tejas y pan brioche.

Restaurante: Boomerang Park. C/Vicente Aleixandre, en Archena.

Vaxtonara

Carletto y Antonelli decidieron empezar una nueva saga, los » Crazy bro´s on tour » y este fue el primer capítulo. Recorrieron Roma buscando y probando las mejores carbonara de la ciudad y nos trajeron la auténtica carbonara junto con una exquisita carne, hacen la combinación perfecta. Que decirte, carbonara+ burger, esa combinación es un must en tu vida, si no la has probado ya te lo advertimos, es puramente adictiva.

Ingredientes: Medallon de 180 gr. de vaca rubia gallega madurada 21 días, autentica salsa carbonara romana, guanciale crocantissimo, cebolla caramelizada y mayo roma trufa, nuestro pan Vaxto coronado con aceite de trufa y pecorino romano

Restaurante: Vaxto. Pl. de los Apostoles, en Murcia.

Da Fog

Da Fog personifica la esencia misma de lo que representa IMPALA. Lejos de ocultarse detrás de ingredientes exóticos, descripciones pretenciosas o recetas complicadas, Da Fog abraza y refleja nuestra filosofía arraigada en el respeto a la materia prima, la atención al detalle y la pasión por nuestra labor.

Esta sublime hamburguesa se distingue por una jugosa patty de ternera, la cual picamos diariamente tras un riguroso proceso de maduración. Acompañando nuestra patty de ternera no podría ir otra cosa que un buen queso curado para realzarla. Se suma a la experiencia gastronómica una deliciosa capa de nuestra versión de bacon jam, elaborada de forma artesanal con nuestro propio bacon casero y salsa BBQ, todo esto ahumado por nosotros con madera de whisky . Culminaríamos con la exquisitez de nuestra mejorada salsa IMPALA 2.0. Todo esto, por supuesto, se presenta entre las suaves capas de nuestro pan fresco artesanal, que completa una experiencia personal y única.

Ingredientes: Ternera, BBQ bacon jam, cheddar curado, salsa Impala 2.0.

Restaurante: Impala. C/ San José, en Murcia.

La Pijotera

Una hamburguesa con mucho estilo, inspirada en la floración de cieza. en la cual durante los meses de febrero y marzo se cubren más de 13000 hectáreas de frutales con un manto de flores rosas, un espectáculo visual digno de ver.

Ingredientes: 130gr. de vacuno smasheado, doble de queso cheddar madurado, pepinillos, mermelada de piquillos casera, cebolla encurtida casera, y salsa pijotera de elaboración propia y pan brioche potato roll.

Restaurante: DCasa. C/Gran Vía Juan Carlos I, en Cieza.

C-101 Burger

Preparate para un vuelo gastronómico con nuestra C-101 Burger, nuestras dos salsas caseras te harán despegar del asiento, la salsa Sweet Bacon compuesta de bacon a tacos, cebolla caramelizada, yema de huevo, nata, coñac, sal y pimienta, y la salsa Cheddar Picante compuesta de queso cheddar en salsa, gochujang, dreesing de cacahuete y kimchie.

Para finalizar añadimos guanciale en tiras que aportará profundidad en el sabor y crujiente a la mordida. Todo un homenaje al emblematico avión utilizado por la Patrulla Águila desde su creación en 1985 con base en nuestro municipio y de fabricación española.

Precisión, riesgo, adrenalina, looppins, cruces vertijinosos de sabores y texturas en cada bocado, te invitamos a probarla y a visitar nuestro municipio por supuesto!

Ingredientes: 200gr. de carne vaca madurada esmeralda, ⁠guanciale en tiras, doble de queso cheddar en lonchas, salsa sweet bacon (casera) y salsa Cheddar Picante (casera).

Restaurante: Txio Revuelo. C/Andrés Baquero, en San Javier.

Puerca

La burger puerca nace de la combinación de carnes de vaca y cerdo. Dos pattys smasheadas de vaca madurada 45 dias, rellenas con pulled pork casero, macerado en especias durante 24 horas y cocinado a baja temperatura durante 6 horas, doble cheddar maduro, doble de bacon crunch y coronada con una lluvia de salsa barbacoa casera.

Ingredientes: Pan brioche de patata, 2×90 gramos de vaca madurada 45 días smasheada, queso cheddar, bacón crunch, pulled pork casero y salsa barbacoa casera.

Restaurante: Saborea Food & Drink. Av. Constitución, en Caravaca.

Maktub

Maktub está llena de contrastes, buscando que en cada bocado experimentes un matiz diferente de sabor. Nuestra burger está elaborada desde el cariño, primando las elaboraciones y la calidad de las materias primas. Pan brioche de Juanito Baker, Ternera de Paco Rosa, y nuestras salsas totalmente caseras son los ingredientes perfectos para este gran combo de sabor.

Ingredientes: Pan brioche, 2 smash de ternera de 100gr., mermelada de bacon casera, pepinillos, queso cheddar, bacon crujiente ahumado en madera de haya, cebolla frita casera y salsa VIP.

Restaurante: Tandem Kitchen & Bar. Av. de los Alcazares, en Calasparra.

Favorita de Jake

La «Favorita de Jake» es una audaz propuesta inspirada en el desayuno americano. Consta de dos pattys smash elaborados con nuestra carne picada diariamente, bacon casero ahumado, queso, tofee tostado de arce y una irresistible salsa de yema y mantequilla tostada. Esta exquisita combinación juega magistralmente con el equilibrio entre lo salado y dulce, logrando una armonía de sabores única. ¡Una deliciosa apuesta para conquistar el título de la mejor hamburguesa de España!

Ingredientes: Ternera, bacon casero ahumado, queso, toffee tostado de arce y salsa de yema y mantequilla tostada.

Restaurante: Da smash. C/Cánovas del Castillo, en Murcia.

Wilson Fisk

Hacemos un guiño al personaje supervillano de Marvel, Wilson Fisk (Kingpin) en especial a la versión de la serie de Netflix. Queremos transmitir su pasión por la tortilla con cebollino y a la buena cocina. Esta burger pretende hacerte sentir ese instante de armonía, calma y cuidado por el arte, todo ello al ritmo de Chello Suite No. 1 de Bach. Una vez más rompemos con la clásica estética burger americana para aportarle, sabores tradicionales, intensidad, historia y música.

Ingredientes: Hamburguesa de lomo de vaca, tomate confitado, emulsión de yemas de huevo, mantequilla y cebollino y bacón garrapiñado, todo ello, entre pan brioche de masa madre de cultivo propio, carbón de coco activado y larga fermentación.

Restaurante: FBI Freak Burguer International. C/Periodista Encarna Sanchez, en Murcia.

Brave

La salsa brava, casera y con un toque picante, despierta tus sentidos, mientras un ajo flambeado libera su aroma a ahumado. El bacon crujiente y el queso provolone se mezclan dando un sabor intenso.

El brioche de pimentón de la Vera y aceite de oliva, elaboración propia, realizado con dos pre fermentos naturales. La carne de vaca rubia gallega tierna y jugosa se une con un crujiente de patata que añade una sorprendente textura.

Esta hamburguesa rinde homenaje a su nombre ‘Brave’ invitándote a enfrentarte a la mezcla de sabores que se fusionan en cada capa. Te hará sentirte valiente en cada bocado

Ingredientes: Vaca rubia gallega, crujiente de patata, salsa brava, ajo flambeado bacon, queso provolone y lechuga iceberg.

Restaurante: El horno. C/Mayor, en Caravaca de la Cruz.

Dr. Schultz

Un viaje a través del personaje de Tarantino en Django Unchained, el Dr. King Schultz, el cual da nombre a nuestra propuesta llevándonos a su Alemania natal donde nace la palabra y el concepto inicial de la hamburguesa.

La Dr. Schultz es una burger inspirada en una de las recetas clásicas de la cocina alemana, el schweinshaxe, o codillo asado, reinterpretando sus sabores pero sin dar de lado el purismo de las propias hamburguesas. Carne top, salsas y elementos equilibrados, cocinados con técnica y conocimiento y un pan artesano que hace que el conjunto en si, sea una burger ganadora.

Ingredientes: 160 gr. de wagyu nacional Riaño, codillo en dos cocciones especiado, jalea de su jugo, salsa de mostaza casera con mantequilla ahumada y tuetano asado, fundido de queso Tilsiter alemán, pak-choi braseada y pan brioche de mantequilla artesano.

Restaurante: Krack. C/Cánovas del Castillo en Murcia.

Semáforo en Ámbar

Como todas nuestras burgers, va coronada con nuestro pan brioche casero by La Rosconeria, esta vez hemos decidido utilizar una carne única, 160 gr de carne de buey 100%, preparada con todo el cariño por Cárnicas Eurogal, además le hemos aportado un sabor diferencial con el queso scamorza, que le aporta un toque ahumado especial, todo esto va bañado en nuestra nueva salsa Sobrada Supreme (una salsa casera de sobrasada de chato murciano), la cual inundará tu boca con un sabor que te hará perder los sentidos.

Ingredientes: Pan brioche casero, 160gr. de carne de buey 100%, chutney de bacón, queso scamorza y salsa sobrada supreme (salsa casera de sobrasada de chato murciano).

Restaurante: Traffic Burger. C/Verónicas, en Alcantarilla.