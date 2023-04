La marinera es uno de los alimentos más históricos, sabrosos y populares de la Región de Murcia. Una tapa salada ideal para hacer boca antes de la comida. Aunque no siempre es salada.

Desde hace 13 años, la confitería Bonache de Murcia, ubicada en La Plaza de Las Flores, decidió inventar una marinera dulce para finalizar el aperitivo con el postre idóneo. Por fuera parece una marinera al uso, pero no lo es.

Este 'trampantojo' se compone de distintos chocolates cuya combinación de colores hace que por fuera parezca totalmente la tapa formada por marinera y anchoa, aunque el sabor es muy diferente.

La idea se originó gracias a uno de los empleados de la pastelería, que actualmente dirige Carlos Balanza, y que atiende a La Opinión. Balanza las comía junto a su hijo a quien "le llamaba la atención". A partir de ahí, decidió ponerlas a la venta.

¿Qué ingredientes contiene y cuánto cuesta la marinera de chocolate?

La marinera dulce está realizada con distintos sabores de chocolate y de la misma manera son horneadas. De este modo, lo que sería la rosquilla en una marinera tradicional, es una figura a base de chocolate blanco belga de "primerísima calidad". En cuanto a la 'mayonesa', se compone de chocolate blanco de cobertura. En cuanto a los variantes, y para proporcionarle un toque adicional mágico, le añaden pistacho, naranja y almendra. Por último, la 'anchoa' es realmente una pasta de azúcar con sabor a chocolate.

Este manjar se puede adquirir durante cualquier época del año. El precio es de 2,60 euros, o al menos de momento, puesto que "la inflación sigue todavía dando guerra en esta tienda, y no descartamos subir los precios debido al aumento del IPC, pero dependerá de cómo se desenvuelva el resto del año", declara Carlos.

La marinera que confunde a la gente

Esta invención ha causado sensación dentro del propio comercio, y muchos clientes de la pastelería no dudan en probarla. Balanza asegura que se ha convertido en costumbre vivir situaciones bastante curiosas, ya que "a veces hay gente que no viene a comprar nada; incluso una persona trae a otra simplemente para enseñársela. Es gracioso porque algunos ni saludan, aunque normalmente sí que dan los buenos días y piden permiso para tomar una foto". La cosa no queda aquí, y es que otras confiterías ya han copiado este modelo, algo que a Carlos "le encanta".

Por otro lado, tanto viajeros como ciudadanos de la Región que entran en Bonache, en ocasiones se quedan sorprendidos al verlas, dudando y preguntando si eso son marineras reales. "Solo hay algunos clientes que creen que realmente se trata de una marinera de toda la vida. Pero esto es más minoritario", dice Balanza. Aun así, afirma que "hay días en los que, si la anchoa se ha acombado, se puede confundir perfectamente, porque la rosquilla también parece que está cocida por un lado más que otro. Cuenta con todo lujo de detalles".

Otros alimentos estrella del lugar

Aparte de la ya mencionada marinera de chocolate, en Bonache se ofrecen distintos productos míticos de la región. Uno de ellos es el pastel de carne, la "especialidad de la casa". Luego, cuenta con el salteador, que "se diferencia del explorador cartagenero". Balanza lo recomienda al 100%, ya que supone "una pieza exquisita, para estar orgulloso e iguala el nivel del pastel de carne".

Otro pastel que tiene éxito es el de cierva, originado en la confitería 'La Peladilla', y que resulta extravagante a la par que delicioso para el turista. Asimismo, varios de sus clientes compran habitualmente como presente o souvenir el Murciatone, la picardía de Abarán y el caramelo de Semana Santa.