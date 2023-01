Cuatro entrevistas seguidas han dado de sí cuatro polémicas encadenadas. Parece que cuando Eduardo Casanova habla, sube el pan. El director, conocido por su papel en la serie Aída (Telecinco) se encuentra inmerso en una intensa promoción de su segundo trabajo, La piedad, una producción que se estrena este viernes y que le ha llevado 'de gira' por diferentes medios. En cada uno de ellos ha dejado perlas que han generado grandes controversias.

Primera perla: acabar con la humanidad

La primera llegó de mano de El País, donde aseguró que "estaría muy bien acabar con la humanidad". La gran mayoría de reacciones en redes coincidían en una misma respuesta: "Parece que Eduardo Casanova se ha enfadado porque nadie hemos visto su película". También hubo cierto cachondeo con los comentarios que indicaban que, precisamente, acabar con la humanidad es lo que "él hace con su cine" o que se refería "a toda la humanidad, excepto a los cuatro o cinco que ven sus películas". A ello se suma que "podría empezar por él mismo".

El cineasta pronunció esta frase al referirse a la maternidad, "un tema complejísimo" que le hace cuestionarse "si es razonable traer hoy un hijo al mundo". "Es un acto completamente egoísta: tu hijo, hije o hija va a vivir en un mundo horrible. Y tú lo traes al mundo sin preguntarle si quiere venir", relató.

Ahí llegó la frase de la polémica, cuando se pronunció sobre cómo reducir la población mundial, momento en el que dijo que "estaría muy bien acabar con la humanidad, pero como somos un puto virus, no va a pasar": "El ser humano va a luchar hasta el fin de sus días por una libertad que no existe. Todo por amor a sus hijos. Es el horror".

Segunda perla: poner vaselina

Su paso por El Hormiguero también hizo ruido. Acudió al plató de Antena 3 en compañía de Ángela Molina, protagonista de la cinta. No muchos han entendido el complejo argumento de La piedad, entre ellos Pablo Motos, que pidió al madrileño de 31 años que intentará explicarlo. Sin embargo, parece que el propio director, que también actúa en su proyecto, no sabe hacerlo sin marcarse un spoiler. "Lo que se me da bien es poner vaselina a algo para que entre mejor", contestó.

Su compañera, Goya de Honor 2021, intentó echarle un cable, aunque tampoco arrojó demasiada luz al asunto: "La Piedad no es una película fácil de ver, pero su estética te permite sufrir sin dolor. Eso lo hace hacer muy bien Eduardo, mejor que nadie". De nuevo, Trending Topic en redes sociales gracias a lo "bien" que se le da "poner vaselina".

Este viernes se estrena en cines la nueva película de Eduardo Casanova que protagoniza Ángela Molina, “La Piedad” #MolinaCasanovaEH pic.twitter.com/5C2ij1IzYt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 11 de enero de 2023

Tercera perla: no ve películas

Llegó la hora de El cine en la SER, y sumó una tercera polémica. "La verdad es que no veo cine, no veo ninguna película. Solamente veo lo que ya he visto antes, mis películas favoritas". Esa fue solo la primera parte, pero ya empezó a generar reacciones, todas en la misma línea. "No me apetece ver el cine de gente que afirma que no ve cine. Ni leer libros de escritores que no leen. Ni ver series de quien afirma no ver series. Y cuando de adolescente me daba por usar gafas en interior, mi madre me decía 'quítate las gafas, que pareces tonta", se dijo.

Pero el actor dio más declaraciones en la emisora de radio mucho más polémicas. "No veo cine porque cuando estás en un proceso creativo, y yo ahora mismo estoy con muchos guiones abiertos, no quiero repetir inconscientemente algo que ya he visto. Y no veo porque me he dado cuenta de que me divierte mucho más hacer películas que verlas (...) La única película que he visto este año es la de mi amigo Carlos Vermut, Mantícora, que creo que es la mejor película de este año y espero que se lleve todos los premios, aunque si no se los lleva da igual porque lo importante es que el cine español tenga películas como Mantícora", reveló.

Automáticamente, la reacción fue unánime: ¿Cómo puede saber -más bien opinar- que Mantícora es la mejor película del año si es la única que ha visto? De nuevo, un adjetivo repetidísimo, el de "pedante".

"No veo cine. Me he dado cuenta de que me divierte más hacer películas que verlas"



Eduardo Casanova solo ha visto una este año del cine español



🗣️ Entrevista completa https://t.co/ynQ3NnZS8P pic.twitter.com/CLQUOkUhOS — El cine en la SER (@ElCineEnLaSER) 12 de enero de 2023

Cuarta y última (de momento)

El punto final (o el punto y punto y aparte, ya se verá) lo ha puesto su pasó por La resistencia este jueves. El director tuvo un desliz a raíz de una pregunta formulada por David Broncano: "¿Has visto una problemática que hay ahora, muy de los tíos? El problema que hay entre la gente que está tomando pastillas para no perder el pelo...".

Casanova ni siquiera dejó terminar la frase al humorista, y directamente se lanzó de manera espontánea a confesar un secreto que ni siquiera le pertenece. "Sí, y se te baja. Le pasa a mi representante", desveló y, acto seguido, al darse cuenta de su gran metedura de pata al contar algo tan íntimo, reaccionó: "Perdón. Lo siento. No lo pongáis esto, no lo pongáis. Me sabe fatal, es la persona que más quiero, es una persona buenísima. Joder, se va a enfadar mogollón".

Para nadie ha pasado desapercibido el momento, que ha vuelto a colocar el nombre de Eduardo Casanova en la lista de Tendencias de Twitter (aun con la competencia que sigue marcando Shakira).

La entrevista con @educasanova12 estaba a punto de acabar con CERO polémicas pero en la bocina se le ha escapado. Menos mal que hemos puesto un pitido ;) pic.twitter.com/D3dH14Y3DB — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 12 de enero de 2023

Por si todavía alguien no lo sabe, La piedad, en la que Casanova además de tomar las riendas de la dirección participa como actor, es una película no convencional de terror. Aborda una relación tremendamente tóxica entre una madre y un hijo, e intenta establecer un paralelismo entre ese vínculo y el de una dictadura y el pueblo.