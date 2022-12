«Durante el confinamiento provocado por la pandemia de covid-19, fuimos muchos los que tuvimos que canalizar nuestras energías creativas utilizando las nuevas tecnologías», explica Carlos Belmonte, productor de un cortometraje protagonizado por dos de los actores más queridos de la Región y que mañana se presenta, por fin, en la Filmoteca Regional. Se trata de El manifiesto, del polifacético Ángel Haro, pintor, escultor, escenógrafo y..., ahora, también guionista y director.

«Teníamos tiempo por delante, y Ángel rescató una idea que hacía años que escribió y que me propuso producir. Por avatares de la vida, nunca ocurrió, pero en los días de cuarentena me llamo y volvió a insistir con ese tema», explica Belmonte. «Pero bueno, no solo a mí –añade–, también a los actores Ginés García Millán y Daniel Albaladejo». Ambos, lumbrerense y cartagenero, aceptaron la propuesta, pero esa era la parte fácil: «Los retos eran otros. No podíamos movernos de nuestras casas, cada uno estaba en una ciudad y además no podíamos movilizar recursos. Simplemente éramos cuatro amigos con muchas ganas de vernos y pasarlo bien, creando y trabajando, como siempre pero con el contacto reducido a las pantallas del ordenador».

Sin embargo, Ginés y Daniel se arremangaron y se encargaron de dirigir, interpretar y grabar (con un móvil) cada una de sus partes, para posteriormente mandárselo a Belmonte con un WeTransfer y que éste se encargara del montaje. El resultado es una pieza de unos veinte minutos en la que un hombre llama a un amigo para tratar de convencerle de que se sume con su firma al manifiesto que este ha puesto en marcha a raíz de la degeneración del Mar Menor, lugar que les une emocionalmente desde su más tierna infancia. Ambos son amigos: compartieron de juventud gustos literarios, estudios y, sobre todo, sueños y compromisos sociales. Ahora, uno es escritor –y siempre ha manifestado públicamente sus opiniones–, mientras que el otro es publicista y su trabajo depende en gran medida del gobierno de turno de su comunidad, «y, ¡ay!, qué difícil es compaginar la poesía y las lentejas...».

La presentación de El manifiesto, que transita con humor por las sombras del ser humano, tendrá lugar a partir de las 20.00 horas de este viernes, será de entrada libre y en ella participarán los cuatro implicados: tanto Carlos Belmote y Ángel Haro como los propios Ginés García Millán y Daniel Albaladejo.