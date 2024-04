El PP mantiene perfil bajo con el reconocimiento del Estado Palestino de Sánchez: "No mueve un solo voto”

Palabras medidas e insistiendo en la solución de los dos Estados consensuada con la Unión Europea. Pero sin entrar en detalle sobre el

que Pedro Sánchez lleva anunciando meses y al que puso fecha -antes de verano- durante su gira por Oriente Próximo hace apenas unos días. La crítica de la cúpula del PP se sigue centrando en la convicción de que el presidente del Gobierno busca “protagonismo” en la política internacional para "tapar" sus problemas dentro de España -evitando hablar del ‘caso Koldo’ y todas sus derivadas- y que consideran “imprudente” avanzar decisiones de ese calado sin buscar consensos europeos.

Pero, a diferencia de otros asuntos, en el PP han evitado hablar demasiado sobre el contenido del reconocimiento. En Génova son conscientes de la posición mayoritaria de la sociedad española sobre Palestina y, aunque mantienen una crítica feroz contra el ataque de Hamás contra Israel, también han visto el nivel de crítica generalizada -dentro de Europa y en EEUU- contra la huida hacia adelante de ese país y la catástrofe humanitaria creada en Gaza. Y además, reconocen en el equipo de Feijóo, "no es un asunto que afecte a sus electores" y sobre el que consideren que deban centrar ataques contra el Gobierno.

Al contrario. El PP está convencido de que el líder socialista “se equivoca una vez más” evitando los asuntos que influyen directamente en la ciudadanía española, haciendo giras internacionales y buscando un foco que no afecta tanto en nuestro país. “Nosotros estamos hablando de una trama de corrupción, de los asuntos domésticos que sí importan en España. El presidente no va a Barbate pero sí se va a Oriente Próximo. Esa es la diferencia”, resumen en su equipo. El símil no era muy lejano a lo que sucedió la semana pasada: Sánchez terminaba su viaje en Qatar tras pasar por Jordania y Arabia Saudí mientras Feijóo apoyaba a concejales de pueblos de toda España en el Senado.

Quizá por todo esto chirriaron las palabras del expresidente José María Aznar-referente indiscutible en un sector de la derecha- cuando el pasado jueves dijo con total claridad en un acto sobre Irán y su relación con la crisis de Oriente Medio: “A los que defienden la creación de un Estado palestino ahora.. ¿A qué Estado se refiere? Si eso no existe. Reconocer lo que no existe es absurdo”. El propio Sánchez respondía en un mensaje en X (antes Twitter): “Existe y existirá”. El expresidente popular terminaba su frase: “Primero se tendrá que hablar de los rehenes, después de cómo se va a mantener la seguridad y la convivencia”.

En Génova no reaccionaron a las palabras de Aznar y no ven comprometida su estrategia incidiendo en que, en el fondo, lo que el PP defiende ha sido siempre lo mismo: solución de los dos Estados tal y como figuraba en el programa electoral del 23 de julio con Feijóo como candidato, siempre pactada en el seno de la Unión Europea. Esa posición no es igual que el reconocimiento ya del Estado palestino que propone el presidente sin esperar al resto de socios europeos aprovechando, precisamente, el viento de cola internacional.

Incluso en la recordada proposición no de ley que el Congreso de los Diputados aprobó en 2014 con Mariano Rajoy en el Gobierno (con los votos del PP también) instando al Ejecutivo a reconocer a Palestina como Estado, la iniciativa hablaba de la coexistencia de los Estados de Israel y Palestina como "única solución posible".

En el PP reconocen que no está en sus planes atacar al Gobierno por la nueva propuesta de Sánchez, más allá de mantener su posición y la convicción de que lo hace “para no tener que responder sobre el ‘caso Koldo’ y Air Europa”. En Génova también están convencidos de que no es una cuestión que tenga incidencia en las citas electorales inminentes, la del País Vasco y la de Cataluña. Otra cosa serán las elecciones europeas, en las que con toda seguridad será un asunto que entre de lleno en campaña.

Con todo, el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, habló en TVE esta semana así sobre si el PP defendía o no el reconocimiento del Estado palestino: “Está claro que hay que buscar una solución de paz para esos territorios. Y desde las instituciones comunitarias se debe apostar por una solución consensuada, que pasa por dos Estados. Creo que nadie debe tratar de protagonizar en exclusiva una propuesta, y hablo del señor Sánchez. Es en los foros europeos donde hay que buscar la manera de llevar la paz a un territorio que ha sufrido mucho en estas décadas”, zanjaba.

El propio Feijóo aseguró a finales del pasado año, cuando Sánchez -en pleno conflicto con Israel por su postura crítica con Benjamín Netanyahu cuando todavía había países europeos mucho más tibios que ahora- ya advirtió que se planteaba el reconocimiento unilateral que “no se podía pretender que un partido de Estado como el PP apoyara esa postura”. Pero los argumentos eran los mismos: “La postura es inadecuada porque no la hemos negociado, no se nos ha comunicado y rompe el consenso en política exterior que ha mantenido España hasta ahora. Se ha adoptado al margen de nuestros socios europeos y es una grave equivocación de la diplomacia española y de la socialdemocracia española extinta”.