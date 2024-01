La convalidación de los primeros decretos ley del Gobierno será la primera prueba del algodón para Pedro Sánchez y permitirá calibrar la solidez de las alianzas con sus socios parlamentarios. Quedan aún unos días para la resolución final, pero, de momento, Junts se mantiene en el no. Los porconvergentes aseguran que, con el redactado actual, uno de los decretos puede "poner en riesgo la aplicación" de la amnistía, mientras que el otro "afecta competencias de la Generalitat" y "agrava su infrafinanciación".

Así lo traslado el secretario general de Junts, Jordi Turull, al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, este jueves en una reunión en Barcelona, avanzada por La Vanguardia y que ha podido confirmar El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica. De momento, no hay ninguna reunión más prevista en los próximos días, aunque fuentes posconvergentes dan por hecho que habrá "contactos" hasta el día de la votación. Fuentes de Junts, sin embargo, dejan claro que "si no hay cambios" en los textos presentados, no cambiarán de opinión.

Además, también les afean las formas. "Con nosotros no funciona lo de siempre", sacan pecho desde el partido liderado por Carles Puigdemont, que reprochan al PSOE que los decretos no se pactaran previamente y que no se les diera "margen para poderlos estudiar". Aunque aseguran que en la reunión -que se enmarcaría dentro del "seguimiento de los acuerdos"- se mantuvo la buena relación forjada entre Turull y Cerdán durante las negociaciones de la investidura, algunas fuentes posconvergentes lamentan la "tozudez" del PSOE en no querer modificar los decretos. "Se puede hacer en una tarde", añaden.

La discordia con ley de amnistía

Junts considera que el decreto 6/2023 -relacionado con mecanismos del plan de recuperación y resiliencia- incluye un artículo que pueda dejar en suspense la aplicación de una ley de amnistía si el Tribunal Supremo decidiera plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría tardar un par de años en resolver la cuestión. "No lo podemos dejar en manos de los jueces", argumentan los posconvergentes, que defiende esta norma como un "tema sagrado". El PSOE, en cambio, -igual que ERC- considera que este decreto no cambia nada y que el riesgo de paralización de la ley ya existía antes.

El PSOE, en cambio, considera que este decreto no cambia nada respecto a la amnistía, mientras que los republicanos, de momento, siguen "estudiando" el decreto con sus "equipos jurídicos para ver su abasto" y no han decidido aún el sentido de su voto. Tampoco han anunciado su posicionamiento ni el PNV ni EH Bildu.

La afectación a la ley de amnistía, sin embargo, no sería la única razón de Junts para provocar el primer revés de Pedro Sánchez en esta nueva legislatura. Los posconvergentes creen que el otro decreto a votación, el 7/2023 -de los subsidios de empleo y medidas de conciliación-, colisiona con competencias de Cataluña en distintas materias y no garantiza financiación suficiente en el ámbito del servicio público de justicia.