Yolanda Díaz llama al orden a Podemos antes de que la legislatura eche formalmente a andar con la investidura de Pedro Sánchez este 15 y 16 de noviembre, miércoles y jueves de esta semana. La vicepresidenta en funciones ha reivindicado el papel "decisivo" de sus 33 diputados y ha pedido abrir "una nueva relación con el PSOE basada en el respeto" después de los desencuentros públicos que aireó el partido morado la pasada legislatura y las batallas que amenaza con abrir en el Congreso en los próximos meses, donde ha advertido que pese a su apoyo a la investidura los cinco diputados de Podemos no están garantizados en el resto de leyes.

La vicepresidenta en funciones ha reunido este lunes a sus diputados para poner el grupo a punto. El objetivo era escenificar la apertura de una nueva etapa y llamar a reducir el ruido interno en una legislatura de especial complejidad por la difícil mayoría parlamentaria, donde el Gobierno de coalición deberá negociar ya a cinco bandas para aprobar cada iniciativa.

"Necesitamos una nueva relación con el PSOE basada en el respeto entre ambas formaciones"

En una intervención abierta ante su grupo parlamentario en el Congreso, la líder de Sumar ha enviado un mensaje dirigido al partido morado, que desde la pasada legislatura ha abierto duras ofensivas contra el ala socialista y que en los últimos meses amenaza con boicotear la acción legislativa del Gobierno en caso de que no tengan ministerio.

"Más coalición que nunca"

"Hoy aquí necesitamos más coalición que nunca", ha advertido Díaz. "Necesitamos una nueva relación con el PSOE basada en el respeto entre ambas formaciones". "Una parte esencial de este trabajo recae aquí, en este grupo parlamentario", ha señalado ante sus diputados, a quienes ha pedido responsabilidad. "En esta ocasión el Congreso va a ser un espacio fundamental", ha continuado, para añadir que "más que nunca debemos impulsado el diálogo, el acuerdo y la política".

"Os pedimos que seáis responsables, sensibles", ha continuado la gallega, que ha hecho alusión directa a las pugnas abiertas en el seno de la coalición Sumar. "La gente lo está pasando mal, hay problemas, y nosotros nos debemos a la gente. Lo importante está fuera, no en nuestras cuitas internas, y por tanto os pido vuestra mejor inteligencia", ha proseguido Díaz, que ha llamado a "que seamos en definitiva el espacio que debemos de ser".

Estas palabras llegan después de que la secretaria general de Podemos Ione Belarra dejara claro la semana pasada que no se ven representados en Sumar, aunque formalmente pertenezcan al grupo parlamentario. En una declaración donde lanzaba una consulta a sus bases para garantizar su apoyo "exclusivamente" a la investidura de Pedro Sánchez, la dirigente dejó en el aire el voto de los cinco diputados morados durante la legislatura, al no haber logrado una negociación bilateral con el PSOE ni tener asegurada su entrada en el Consejo de Ministros. "Podemos no tiene un acuerdo programático con el PSOE", advirtió.

"Somos decisivos"

"Van a tocar días difíciles y os pido que estemos a la altura de las circunstancias"; ha pedido Yolanda Díaz, en otro momento del discurso, después de poner en valor el acuerdo de coalición al que llegaron distintos partidos para concurrir juntos a las generales bajo la marca Sumar.

"Dejamos atrás el narcisismo de las pequeñas diferencias y construimos un gran grupo que es diverso y plural y que es la clave de esta legislatura", continuó, antes de proclamar su influencia en esta nueva legislatura. "Sin Sumar no se puede hacer nada. Hoy somos decisivas (...) Hoy Pedro Sánchez no puede ser presidente de Gobierno sin Sumar".

"Hoy Pedro Sánchez no puede ser presidente del Gobierno sin Sumar", ha proclamado Yolanda Díaz

En este sentido, ha señalado que los acuerdos alcanzados con Junts, ERC o PNV son acuerdos "de legislatura" y ha fijado la próxima meta en los Presupuestos Generales del Estado: "Nos ponemos en marcha ya", ha precisado. Además, ha avanzado que va a reunir "con carácter inmediato" a los agentes sociales para empezar ya a negociar una nueva subida del Salario Mínimo Internacional, y ha anunciado que pondrá en marcha una comisión de expertos económicos comandados por el diputado y economista Carlos Martín Urriza para elaborar un informe que analice los efectos de la subida del SMI un 43%.