El PP critica la actuación del Gobierno y el Ministerio del Interior en la noche de este lunes a las puertas de la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, después de cargar contra los manifestantes que protestaban contra la amnistía que Pedro Sánchez está negociando con los independentistas. Génova había guardado silencio, insistiendo en que no son el partido convocante y destacando, algunos de sus dirigentes, que no estaban presentes allí. Pero el desenlace de la actuación policial ha provocado fuertes críticas en el equipo de Alberto Núñez Feijóo: “El Gobierno del PSOE obligó a nuestros agentes a tratar a las personas que estaban en la calle como si fueran CDR. No lo eran. Y lo hicieron de manera injusta, suponemos que aplicando la vigente ley mordaza”, explican fuentes de la formación.

Los conservadores aseguran que “apoyan a los agentes”, pero dan por hecho que seguían la orden “de los mandos del Ministerio del Interior socialista”. En la concentración sí estuvo el líder de Vox, Santiago Abascal. El principal reproche del PP es lo que llaman “la doble vara de medir”. En el partido aseguran que “es posible que algunas de las personas que se concentraron ayer ante la sede del PSOE lo hicieran también ante la sede del PP en marzo de 2004 [en referencia a los atentados del 11-M]” y que entonces “fue el PSOE quien mandó a la gente a protestar” a Génova “diciendo España no merece un Gobierno que le mienta".