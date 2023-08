Segunda jornada de consultas del Rey, con toda la atención puesta sobre qué decisión adoptará. Por Zarzuela pasarán este martes Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Al término de esos encuentros, Felipe VI convocará a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para comunicar si encarga a algún candidato la investidura. Desde la misma noche electoral, Feijóo ha manifestado su deseo de someter su candidatura a la Cámara, si el Rey se lo plantea. "Iremos si nos lo piden", ratificaban el lunes en Génova, pese a las nuevas amenazas vertidas por Vox contra el líder popular.

Después de la ruptura de voto en la elección de la Mesa del Parlamento -la ultraderecha no apoyó a Cuca Gamarra para la presidencia-, este lunes Vox urgió al PP a "aclarar" si pretenden hacer un "cordón sanitario" contra ellos tras dejarles fuera de este órgano y no cederles el puesto que esperaban. Unas declaraciones sorprendentes porque habían dicho que seguían con la "mano tendida" a Feijóo. Pero, a pesar de la incomprensión que provocan en el PP, en Génova se mantienen en la tesis de que cuentan con los votos de Vox, y han optado por ignorar estas nuevas advertencias. "Estamos tranquilos", aseguran en la dirección popular.

En la cúpula del PP sólo contemplan que Abascal transmita al Monarca que sus 33 diputados respaldarán una investidura de Feijóo. Y tienen también el apoyo de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y de Coalición Canaria (CC), que ayer comunicaron al Rey que le votarían si se presenta ante el Congreso. Eso otorga al líder popular 172 votos. Insuficientes para salir elegido pero más de los que puede exhibir Sánchez en esta ronda de consultas, ya que cuatro de sus potenciales y necesarios aliados -ERC, Junts, EH Bildu y el BNG- han declinado acudir a las reuniones con Felipe VI. Esto, según fuentes del bloque progresista, favorece que el Rey pueda decantarse por Feijóo.

"El PSOE sabe que hoy tenemos más apoyos", señalan en Génova. En el PP atribuyen a esos cálculos que los socialistas, tras unos días en los que han puesto en duda que candidato popular deba ser designado por el Monarca, hayan dejado ahora vía libre para que sea el elegido. "No vamos a darnos codazos", apuntaban en Ferraz, dando a entender que el presidente del Gobierno en funciones no tiene prisa en transmitir al Rey que puede conseguir los 178 votos que el PSOE ya exhibió en la elección de Francina Armengol.

La realidad es que, aunque esperan contar con el fundamental apoyo de Junts -Sánchez necesita a sus siete diputados-, todavía no lo tiene amarrado. La negociación para conseguirlo está en marcha y ya se está explorando con el partido de Carles Puigdemont y con ERC su reclamación de despenalización del procés. Pero el PSOE no tiene claro el momento en que el jefe del Ejecutivo en funciones podrá ir a la investidura. "No tenemos una preocupación sobre los tiempos", señalan en Ferraz.

"De momento estamos por encima del PSOE", insisten fuentes populares sobre la cantidad de votos de cada uno. "Y hemos sumado a Coalición Canaria", añaden. El voto de su diputada, Cristina Valido, es muy relevante para Génova porque obliga a los socialistas a que Junts les de su respaldo y que no valga con la abstención. Sin embargo, CC, a diferencia de UPN, se abre a negociar con Sánchez, si Feijóo, como parece probable, fracasa. Los populares, mientras, quieren dar toda la importancia a su voto y rubricarán este martes formalmente el acuerdo con los canarios.

El PP, a la espera de recibir el encargo del Rey

Con esta firma, el PP se prepara para recibir el encargo del Felipe VI que fuentes populares dan por hecho, aunque en el partido la consigna es la cautela: "Lo que el Rey decida bien decidido está". Los propios precedentes en la actuación del Monarca apuntan a que lo natural es que designe a Feijóo, tras quedar primero el 23J. Es lo que trató de hacer después de las elecciones de 2015, en las que, aunque Mariano Rajoy declinó ir a la investidura con el argumento de que no contaba con los votos necesarios, el Rey aún así se lo propuso.

A la espera de lo que decida este martes el Monarca -hasta la líder de Sumar y vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, dio por hecho en su comparecencia que Feijóo podría recibir el encargo-, se ha abierto paso el debate de cuándo se podría celebrar el pleno. Una vez que Felipe VI haga pública su decisión, corresponde a la presidenta del Congreso convocarlo. El PP ya dijo hace unos días que le gustaría una "investidura rápida". El lunes, en Génova no querían pronunciarse sobre cuándo podría producirse pero el intento de evitar unas elecciones en plenas Navidades apunta a la próxima semana.

¿Investidura la próxima semana?

La decisión, en cualquier caso, depende de Francina Armengol. Los populares consideran que la cortesía parlamentaría obligaría a que lo pactara con Feijóo pero reconocen que no tiene por qué hacerlo. El reglamento de la Cámara no fija plazos y hay antecedentes tanto de investiduras en cuatro o cinco días desde el encargo del Rey como en dos semanas.

Aunque los socialistas defienden que no han hecho echado cuentas sobre los tiempos, la realidad es que cuanto antes se realice, más pronto desaparece el foco sobre Feijoo. "Va directo al fracaso. Por tercera vez en un mes", sostienen fuentes del Gobierno. Pero una investidura fallida también pone un límite de dos meses a sus negociaciones con ERC y Junts. Durante este tiempo Sánchez podría intentarlo, antes de que el 30 de octubre se disuelvan automáticamente las Cortes y el 31 se publique el decreto en el BOE.

Si se quiere esquivar una repetición electoral en Navidad (la ley marca que serían tras 47 días ), la primera votación para intentar investir a Feijóo debería ser el miércoles 30 de agosto y el viernes 1 de septiembre la segunda. Eso supondría que, si no sale elegido, como se espera, pueda haber nuevas elecciones el 17 de diciembre. Retrasarlo a las semanas sucesivas -el 6, 13, 20 o 27 de septiembre- supondría que los españoles votarían el día de Nochebuena, el de Nochevieja, el 7 de enero o el 14. Esta última fecha obligaría a que la campaña comenzase el día 5, la Noche de Reyes. Aunque toda está pendiente de la decisión del Rey, este endiablado calendario avala la posibilidad de que la investidura se fije la próxima semana, si finalmente propone a Feijóo. De lo contrario habría que esperar un mes para que unas hipotéticas nuevas elecciones fueran en una fecha viable.