Alberto Núñez Feijóo insiste en buscar un gobierno en solitario después del 23 de julio si gana las elecciones después de que en la Comunidad Valenciana y Extremadura el PP haya cerrado coaliciones con Vox. Y para conseguirlo seguirá el mismo criterio que en las autonomías: sacar más escaños que la izquierda, “que está en el entorno de los 150 diputados”, según dijo él mismo, afirmando después que su objetivo, en realidad, es superior a esa cifra. “Mi objetivo no es sacar 150. Es sacar una mayoría suficiente que es superior a 150. A partir de 160 escaños empezamos a hablar”.

En una entrevista en el Programa de Ana Rosa este lunes, el líder conservador también naturalizó una futura coalición después de criticar a Pedro Sánchez por no tener la capacidad de destituir a ministros de Unidas Podemos: “Si me encuentro con un ministro de Vox, en un eventual Gobierno, yo lo cesaría si fuera necesario, como con [Irene] Montero. No como Sánchez, que no puede cesarlos”, dijo al hablar de la ley del ‘sólo sí es sí’ reprochando que no haya habido responsabilidades políticas tras los efectos de la norma.

Feijóo cargó las tintas contra el PSOE por no haber facilitado gobiernos del PP después de las elecciones del 28 de mayo: “Si realmente tuviera interés en que Vox no esté en los gobiernos, podría haber hecho lo que nosotros hicimos en Barcelona, en Vitoria o en la Diputación de Guipúzcoa”, aseguró, refiriéndose a la abstención del PP en esos lugares en favor de los socialistas. “Nosotros hemos hecho mucho más por aislar a Bildu y Podemos. El PSOE no ha hecho nada por aislar a Vox”, repitió.

Llegó a afirmar haber dado “más alcaldías y diputaciones al PSOE que las que he pactado con Vox” a pesar del más del centenar de acuerdos que ha firmado con los ultra por toda España a pesar de que las alcaldías hayan recaído sobre cargos populares. Y justificó el desenlace en Extremadura de los últimos días, después de que María Guardiola hubiera negado que metería a Vox en su ejecutivo: “Necesitamos su sí”, zanjó después de volver a culpar al PSOE de ser el verdadero “facilitador de los gobiernos en los que entra Vox”.

Un ministro de Economía no político

Después de haber desvelado hace días que ya tiene pensada la mujer que ocuparía la vicepresidencia si llega a la Moncloa y también al titular de Economía, el dirigente gallego dio alguna otra pista. La vicepresidenta, aseguró, es política “y ha gobernado, aunque no en España”, dejando fuera de las quinielas a todas las anteriores ministras del PP.

Sobre el futuro ministro de Economía, Feijóo afirmó que “ni es político ni ha ocupado nunca puestos en ningún gobierno”, a pesar de que está “totalmente acreditado y tiene un amplísimo conocimiento de la economía”. “Cuando la gente sepa quién es, estará tranquila”, aseguró. Como publicó El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, uno de los nombres que suma más posibilidades es el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.