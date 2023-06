El nuevo equipo de gobierno municipal encabezado por Jaime Martínez ya sabe que gobernar el Ayuntamiento de Palma en minoría va a ser una camino pedregoso. El alcalde y sus diez regidores no han podido sacar adelante casi ninguna de sus propiestas referentes a la organización del nuevo Consistorio y a las retribuciones de los miembros de la corporación porque Vox se ha unido a la izquierda para tumbarlas.

Lo que tenía que ser un trámite, la aprobación de varias iniciativas de carácter técnico pero fundamentales para arrancar la legislatura, se ha convertido en un serio aviso para el PP de lo que puede estar por llegar. Ni la izquierda formada por PSIB, Més per Palma y Podemos, ni el Vox de Fulgencio Coll, se lo van a poner fácil a Martínez. El primer pleno de este mandato ha sido a cara de perro y su final lo ha corroborado: José Hila ha pedido la palabra y Martínez se la ha denegado con el argumento de que la sesión había terminado, dejando al exalcalde con la palabra en la boca.

Coll ya había anunciado que haría una oposición sin concesiones después de que el PP rechazara incluirle en el gobierno de Cort y así ha sido. Los seis regidores de Vox han alzado el brazo junto con los doce de la izquierda para tumbar las propuestas de Martínez relativas a la composición de las comisiones permanentes del Pleno, el nombramiento de los miembros de dichas comisiones, el nombramiento de las Juntas Municipales de los distritos de Palma, las retribuciones de los miembros del equipo de gobierno municipal y de los órganos directivos y las asignaciones de los grupos políticos municipales.

Martínez solo ha podido sacar adelante su propuesta relativa a la celebración de las sesiones del Pleno, cada jueves.

Los primeros sorprendidos han sido los regidores del PP. "Nos encontramos con una situación nunca vista en el Ayuntamiento. Hemos presentado una serie de puntos que son copiados literalmente de la legislatura pasada y la anterior, ambas gobernadas por la izquierda. Hemos copiado los nombres de las comisiones del Pleno y las retribuciones, no hemos subido un solo euro. Por un lado [la izquierda] ya había avisado de que haría una oposición radical. Y por otro lado Vox anunció una oposición constructiva pero hemos visto que ha sido destructiva. Lo único que han hecho es dificultar que se ponga en marcha el Ayuntamiento", ha lamentado Javi Bonet, primer teniente de alcalde y mano derecha de Martínez.

"Ahora la secretaría nos tiene que explicar cómo proceder porque es una situación nunca vista", ha añadido.

"Deslealtad institucional"

Bonet ha asumido que la intención de la izquierda es "forzar que lleguemos a un acuerdo con Vox". Y ha criticado que "han querido demostrar su posición de fuerza, pero lo único que han demostrado una deslealtad total hacia esta institución".

En todo caso, ha expresado su confianza en que el PP podrá dirigir el Ayuntamiento con sus once regidores frente a los dieciocho de la oposición. Y ha justificado que se impidiera el turno de palabra a Hila al finalizar el Pleno: "Es el portavoz de la oposición y cuando el alcalde cierra la sesión no tiene voz ningún otro miembro de la corporación. No está habituado porque antes él era el alcalde y ahora ya no lo es".

El PP considera que uno de los motivos que ha impedido el acuerdo con la oposición es que no hay acuerdo para repartir las remuniraciones por dedicación exclusiva de los regidores de la oposición. En este sentido, el PSIB quiere tres de estas dedicaciones, Vox dos y Més una, pero solo hay cinco.

Por su parte el grupo de Vox Palma ha justificado su rechazo a las propuestas de Martínez en el organigrama que ha diseñado para regir el Consistorio. "Hemos querido mostrar que hay un gobierno municipal que está en minoría. Y tal como hemos reiterado, la gobernabilidad va a ser difícil y obligará a pactos y consensos. Pero la documentación que se nos ha remitido muestra falta de transparencia. Tampoco nos gusta la distribución de las áreas, son inoperativas. Por ejemplo, unir Cultura con Restauración en régimen de igualdad es un error. Y creemos que no puede funcionar un área en la que está Educación, Servicios Sociales y Participación Ciudadana", ha señalado su portavoz, Gari Duran.

"Es sorprendente que algo tan importante como la Seguridad Ciudadana sea un área delegada. Es una estructura municipal que no es operativa y va a dar un mal servicio a los ciudadanos de Palma. Esperemos que recapaciten y gobiernen con consenso", ha añadido.

"Hemos encontrado ninguneo y desprecio"

Rosario Sánchez, portavoz del PSIB, ha lamentado que el PP "no ha acordado nada con la oposición" antes de llegar a un Pleno que "debería haber sido de consenso". "Martínez tendió la mano en su discurso de investidura a todos los grupos, pero ha tenido una actitud de soberbia. Nuestra voluntad es que el Ayuntamiento funcione haciendo una oposición leal, pero nos hemos encontrado un ninguneo y un desprecio. Sin diálogo ni acuerdos con la oposición, no pueden esperar un voto diferente", ha subrayado.

"No ha habido una interlocución fluida, como era normal en este Consistorio. Queremos que el Ayuntamiento funcione, pero que funcione desde el consenso", ha añadido Sánchez.

Por su parte, el también socialista Xisco Ducrós negó que la cuestión de las dedicaciones exclusivas haya sido un obstáculo para que los socialistas votaran las propuestas de Martínez. "Si fuese un tema económico hubiésemos aprobado las retribuciones de los grupos, y también lo hemos rechazado. Las dedicaciones son importantes, pero hay más. A estos plenos hay que venir con los deberes hechos", ha manifestado.

Asimismo, no ha querido especular sobre un hipotético acercamiento entre el PP y Vox para garantizar la gobernabilidad del Consistorio: "Ellos tienen que decidir. Deben garantizar que los servicios públicos funcionen, nosotros sabemos lo que haríamos, pero no estamos en su lugar".

Finalmente Neus Truyol, líder de Més per Palma, ha criticado "la deslealtad instutucional y el egoísmo del PP" que, considera, se ha puesto de manifiesto en este primer Pleno. "Es un gobierno en minoría y ha actuado como si tuviese una mayoría. Han traido a aprobación la constitución del equipo de gobierno, pero no de los equipos de la corporación municipal. Solo han aprobado las desdicaciones y los sueldos de los regidores del equipo de gobierno y no de todos los regidores que hemos sido elegidos por los ciudadanos. Rechazamos su actitud despótica cuando tiene que llegar a consensos. Ha mostrado su debilidad como gobierno al no poder aprobar la inmensa mayoría de los puntos", ha manifestado la ecosoberanista.

"En las dos legislaturas en las que yo he estado en el equipo de gobierno se han aprobado todas las dedicaciones de todos los regidores de manera simultánea. Este Pleno, hace cuatro y ocho años, se aprobó por unanimidad porque hubo un acuerdo. Nuestro problema es con las formas, están en minoría y tienen que llegar a acuerdos", ha reiterado Truyol.