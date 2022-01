La Junta Electoral ha resuelto este domingo que el candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, tendrá que intervenir de forma telemática, desde la habitación de su casa en la que permanece confinado por su positivo en covid, en el debate electoral organizado por RTVE y previsto para este lunes.

De este modo, según la resolución a la que ha tenido acceso EFE, tanto el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, como el socialista Luis Tudanca intervendrán desde el espacio dispuesto en la sede del Parlamento autonómico a partir de las 22:05 horas.

Según ha informado la Junta Electoral en su acuerdo de resolución, se ha decidido mantener la fecha del debate "teniendo en cuenta la proximidad temporal entre la fecha en que se ha conocido el contagio del candidato de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y la fecha prevista para la celebración del debate".

Asimismo, se ha valorado también que "no se puede saber con certeza el momento en que el mencionado candidato podrá abandonar su situación de aislamiento", por lo que "considerando que en el futuro pueden darse de nuevo situaciones de contagio de los candidatos en las que no sería posible el aplazamiento y en las que el debate debería celebrarse telemáticamente y teniendo en cuenta que el aplazamiento del debate sin fecha cierta tiene una incidencia relevante en la organización de la campaña electoral de las distintas formaciones políticas y de los propios medios de comunicación". Por todo ello, la Junta Electoral ha resuelto que "no procede acceder a la solicitud formulada por Ciudadanos".

Mientras, serán las formaciones políticas y el medio de comunicación social implicados quienes "deberán garantizar la igualdad de los candidatos en cuanto a las condiciones materiales en las que se encuentren durante su intervención en los debates para lo que podrán recabar, si lo consideran preciso, la intervención de esta Junta Electoral de Castilla y León".