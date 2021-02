El expresidente del Gobierno José María Aznar ha reconocido este domingo que el Partido Popular "no está en su mejor momento" y ha minimizado la decisión de la actual dirección del partido de cambiar de sede para "romper con el pasado". "Si se quiere cambiar de casa, pues se cambia", ha respondido.

En una entrevista en el programa 'Lo de Évole' de La Sexta, recogida por Europa Press, Aznar ha recordado que durante su etapa al frente del PP unió "todo lo que estaba a la derecha" del PSOE y se convirtió en uno de los partidos "más importantes de España" y de "los más influyentes en Europa". "Cuando me marché entregue un PP en un espacio electoralmente unido", ha sostenido, al tiempo que ha dicho que habrá que preguntarle a los dirigentes posteriores por los motivos de la desunión del centroderecha.

Sobre si el PP está en el peor momento de su historia, Aznar ha contestado que "desde luego". "No es el mejor momento. No es nuestra mejor hora, pero los partidos siguen. Tienen sus puntos altos y bajos", ha dicho.

En este punto, ha defendido que el PP, "como todos los partidos", tienen sus "aciertos y errores". "No está hecho de gente perfecta, sino de seres humanos que no son perfectos, y que han hecho cosas bien y mal", ha aclarado Aznar, que ha negado que el Partido Popular sea una "organización delictiva". "Es inaceptable e inadmisible", ha zanjado.

"Ni la prosperidad, la democracia y la estabilidad de España se pueden escribir sin el PP. Está por encima de cualquier episodio concreto", ha declarado, al tiempo que ha minimizado el cambio de sede de la calle Génova calificándolo de "mudanza". "Si se quiere cambiar de casa uno, pues se cambia", ha indicado.

Niega los sobresueldos

Preguntado por una presunta caja B durante su etapa, Aznar ha dicho que no conocía "semejantes cosas" y que de saberlo, "lo hubiese evitado". "Cualquier acto de corrupción es inaceptable", ha exclamado el expresidente, que ha criticado que dicha corrupción se extiende a la organización como una "causa general" contra el PP.

"Reivindico esa historia que tiene más luces que sombras", ha insistido. Además, ha negado con rotundidad haber recibido un sobresueldo. "No he recibido jamás un sobresueldo", ha afirmado Aznar.

Rey Juan Carlos

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha pedido este domingo que los "errores lamentables" del rey Juan Carlos no deben "empañar" el legado institucional de quien fuera Jefe del Estado y ha defendido que la monarquía es "Constitución, ley, estabilidad y es posibilidad de progreso" por España.

A su juicio, el rey Juan Carlos, "al margen de los episodios" por los que se les investiga, ha sido "decisivo" para "el progreso histórico de España". "Es el recuerdo que quiero mantener. Los errores, en mi opinión, son errores lamentables que no empañan ni eliminan la posibilidad de ensalzar ese legado", ha explicado en una entrevista en el programa 'Lo de Évole' de La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha destacado también la "relación institucional impecable" que mantuvieron durante su etapa de Gobierno.

Al ser preguntado expresamente qué se le pasó por la cabeza, dado que ha sido inspector de Hacienda, cuando se enteró de que el rey emérito no pagaba todos sus impuestos, Aznar ha señalado que, "no es por ser inspector de Hacienda, más bien por ser contribuyente" y ha agregado que "las normas están para cumplirlas" y "hay que respetarlas".

"La ley está para cumplirla. ¿Cómo se rompen la sociedades? Pues deslegitimando las instituciones. Si el que representa a la institución no cree en la institución, ¿por qué van a creer los demás?", se ha preguntado el expresidente del Gobierno.

Preguntado por un hipotético regreso a España del rey Juan Carlos, Aznar ha recordado que es "un ciudadano" que puede regresar "cuando quiera" porque "no está acusado de ningún delito" y en nuestro país "no existe la figura del exilio" como, en su opinión, denuncian algunos representantes políticos.

"No es una cuestión de gusto, puede volver cuando quiera", ha defendido el ex Jefe del Ejecutivo, que ha lamentado que personas ahora "con responsabilidad" no crean "conveniente" que el rey emérito pueda regresar a España. "La monarquía es Constitución, es ley, estabilidad, es la posibilidad de regreso por España", ha recalcado.