Jordi Évole ha vuelto a laSexta con la segunda temporada de 'Lo de Évole'. El periodista ha vuelto con una entrevista a José María Aznar en la que se le está preguntando por todos los temas que marcan la actualidad, como la situación del Partido Popular y los casos de corrupción que ha protagonizado la formación desde que el fuera su máximo responsable: "Jamás he cobrado una comisión pero no pongo la mano e el fuego por nadie". Aznar también valora la marcha del rey emérito y sus supuestas irregularidades fiscales y le lanza un recado a Ferreras. Analizamos los principales titulares que está generando la entrevista.

-"Usted ha sido muy perseverante durante años para que hiciera esta entrevista y debía ser recompensado".

-"Tuve una relación institucional impecable con el rey Juan Carlos. Le llamé en diciembre para felicitarle la Navidad, y ya".

-"Quien rompe los platos, paga la cuenta. Quien rompe el pacto constitucional, paga la cuenta".

-"No me sentaría a hablar con Oriol Junqueras, porque ha cometido un delito y debe estar en la cárcel".

-"No les concedería el indulto. Cada indulto hay que valorarlo individualmente".

-"No es el mejor momento del Partido Popular. No ha pasado ni un solo día desde 2004 que no haya habido una persona que me haya pedido que vuelva. Pero yo ya he demostrado lo que tenía que demostrar y que superé algunas tentaciones, si es que llegaron a existir".

-"Me parece inadmisible que se presente al Partido Popular como una organización delictiva. Es injusto e inaceptable".

-"Yo no he recibido jamás un sobresueldo. Nunca. Y lo digo con todas las letras, lo puede usted subrayar. Si lo hubiera conocido no lo hubiera consentido y lo hubiera corregido. No he conocido semejantes cosas".