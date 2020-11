Un colaborador de Ayuso, primer caso de reinfectado de coronavirus en Madrid

La Comunidad de Madrid ha registrado este martes su primer caso de reinfección por covid-19. Y, según avanza la cadena SER, la persona que vuelve a sufrir la enfermedad es uno de los colaboradores cercanos del equipo de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La emisora cita fuentes cercanas al contagiado, que señalan que ya pasó la enfermedad en el mes de marzo.



El lunes Ayuso canceló su asistencia a la celebración religiosa del Día de la Almudena debido a que había mantenido un contacto estrecho con un positivo confirmado de coronavirus. Ese contacto fue, precisamente, con este miembro de su equipo, reinfectado.



La presidenta madrileña recuperará este miércoles su agenda "con total normalidad" tras haber dado negativo en el test PCR. No guardará la cuarentena obligatoria porque dice que tiene anticuerpos y no puede contagiar: "Me han confirmado que mantengo los anticuerpos y no puedo contagiar", ha escrito este martes en su cuenta personal de Twitter.







He dado negativo en Covid y me han confirmado que mantengo los anticuerpos y no puedo contagiar.



Hoy había trasladado toda la agenda a on line pero a partir de mañana seguirá con total normalidad. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 10, 2020