Ponsatí critica a los exconseller que se "entregaron" al Supremo

La exconsellera de Educación Clara Ponsatí ha afirmado que "haber tenido todo el Govern en el exilio, teniendo en cuenta la situación de derrota temporal, habría sido infinitamente más potente" que tener parte del Govern en prisión.

En una entrevista de El Punt Avui este viernes recogida por Europa Press, ha sostenido que los exconsellers que fueron a declarar ante el Tribunal Supremo "se entregaron" y lo ve incoherente con haber declarado la independencia días antes.

"Ponerte a disposición de la justicia de la cual te acabas de declarar independiente lo encuentro de una incongruencia máxima", ha apuntado, aunque ha aclarado que respeta la decisión de los que fueron a declarar.

Ponsatí ha explicado que en el Govern no habían hablado sobre si debían ir a declarar o no, pero que tenía claro su argumento para marcharse al extranjero para evitar comparecer ante el Supremo: "El Parlament acaba de declarar la independencia, ¿tan rápido vamos a decir que no vale nada?".