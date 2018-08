Más de 250.000 firmas piden que se indulte a Juana Rivas

Más de 250.000 firmas han sido entregadas en el Ministerio de Justicia para reclamar al Gobierno que "se mueva" e indulte a Juana Rivas -condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores- y represente a "un país democrático" en el que las mujeres dejen de ser "dobles víctimas".

La iniciativa ha partido de varias asociaciones de mujeres contra la violencia de género que comenzaron a recoger firmas a través de la plataforma Change.org, nada más conocerse la sentencia contra Rivas el pasado 27 de julio.

Dos de las impulsoras, Nuria Coronado y Marina Marroquí han acudido al Registro del Ministerio de Justicia a entregar las firmas tras lo que han mostrado a los medios de comunicación su esperanza de que esta acción dé sus frutos y Juana Rivas sea indultada.

Han confiado en el recurso presentado por Rivas contra el fallo judicial, pero han señalado que su resolución lleva su tiempo y no quieren perder "ni un segundo de la felicidad" de la mujer, ni de la de sus hijos.

"La petición es para que el Gobierno se mueva y represente a un país democrático en el que las mujeres dejen de ser dobles víctimas, no solamente de violencia de género, sino que, además, se está demostrando que la justicia es patriarcal", ha señalado Coronado.

No obstante, el proceso para la posible concesión del indulto no puede iniciarse hasta que la sentencia no sea firme.

Para Coronado, la Justicia en lugar de proteger a Rivas la está "martirizando" y ha insistido en que España no debe dar la razón a los "jueces patriarcales" sino a las víctimas y a sus hijos.

En el mismo sentido se ha pronunciado Marina Marroquí, quien ha asegurado que Rivas está condenada por "intentar proteger a sus hijos", y que "buscó todas la vías legales y tocó todas las puertas posibles".

A juicio de Marroquí, maltratar a una mujer en España "sale gratis" y ha reiterado la necesidad de que tanto los jueces, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el personal sanitario estén formados para conocer "el calvario" por el que pasan las víctimas.

"Juana sigue siendo una y cada una de nosotras y sus hijos son todos y cada uno de los nuestros y por eso vamos a seguir luchando, el feminismo no deja nunca a las mujeres, lucha cada día a por ellas", ha subrayado Coronado.