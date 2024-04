Podemos carga contra el Ayuntamiento de Murcia: "La Cárcel Vieja no es una taberna"

Podemos ha denunciado este martes el uso "absolutamente bochornoso" que el Ayuntamiento de Murcia da a la Cárcel Vieja. Así lo expresaba la portavoz municipal del partido, Elvira Medina, que recordaba que se trata de "un lugar de memoria". "Aquí fueron fusiladas más de 500 víctimas del franquismo y miles fueron torturadas -explicaba-. También prisioneros de la República". Se trata de "personas que merecen un respeto, así como sus familiares".

La portavoz morada calificaba como "una vergüenza" el proyecto que, en este simbólico edificio, "han impulsado tanto el Partido Socialista como el Partido Popular". Al respecto, Medina señalaba que "los socialistas convirtieron la Cárcel Vieja en un espacio para el arte contemporáneo sin ningún vínculo con la memoria democrática y ahora el Partido Popular remata la faena montando un concurso de pinchos y tapas".

"No estamos en contra de la feria en sí -recalcaba-, pero creemos que en esta ciudad hay sitios de sobra para este tipo de eventos y en cambio no hay ningún lugar de memoria tan simbólico como la Cárcel Vieja". Por ello, desde Podemos seguirán "luchando por la recuperación" del edificio para la memoria "a través de la movilización ciudadana". "La Cárcel Vieja no es una taberna", concluía Medina.

Acto seguido, varios militantes de la formación han irrumpido en el espacio de la feria de pinchos al grito de "¡memoria y dignidad!", y "¡500 fusilados merecen respeto!".

Ruiz Maciá: "Me parece una falta de respeto"

Por otra parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz Maciá, también se ha manifestado abiertamente en contra del concurso de tapas y pinchos organizado por el Ayuntamiento de Mrucia en la Cárcel Vieja: "¿No hay otro sitio en Murcia para celebrar un campeonato se tapas y pinchos? ¿Tiene que hacerse en la Prisión Provincial en la que penaron y murieron tantos represaliados por la dictadura? Me parece, como poco, una falta de respeto", ha manifestado en su cuenta de la red social X.