"Esta beca de estudios de movilidad me ha permitido reconectar con mi historia familiar"

Cuando el crecimiento personal y académico se ve acompañado de un fuerte componente sentimental, lo aprendido adquiere una categoría insuperable. Porque el reencuentro con las raíces siempre deja una huella especial

¿Cuáles son sus raíces murcianas?

Mis raíces murcianas nacen con mi bisabuelo Andrés, abuelo materno de mi papá. Su nombre completo era Andrés Campos Parra, y a través de él heredé mi nacionalidad española. Nació en Puerto Lumbreras, un día 17 de agosto del año 1910, y cuando no alcanzaba los dos años de edad, junto a sus padres y un hermano mayor llamado Juan, se trasladaron a la República Argentina en busca de nuevos horizontes.

Ya en Argentina, nacieron nueve hermanos más de mi bisabuelo, llegando a constituir una familia numerosa de trece integrantes. Desde muy temprana edad, mi bisabuelo Andrés acompañaba en las tareas rurales a sus padres hasta que logró independizarse y posteriormente contraer matrimonio con una hija de inmigrantes italianos, Antonia Laporta Contino, mi bisabuela. De su matrimonio con Antonia nacieron cinco hijas mujeres, de las cuales una de ellas es mi abuela Blanca, quien me ha contado gran parte de esta historia.

Lamentablemente, mi bisabuelo transitó una rápida enfermedad y falleció a los sesenta y nueve años de edad, por lo que no tuve el agrado de conocerlo. Es por esto que estoy muy agradecida de la beca de estudios del programa Golondrina de la UMU, ya que me ha permitido reconectar con mi historia familiar.

¿Por qué decidió venir a estudiar a la Universidad de Murcia?

A través del Centro Murciano de Córdoba, mi ciudad natal en Argentina, me enteré de la existencia del programa Golondrina, una beca de movilidad destinada a jóvenes descendientes de murcianos que te da la posibilidad de continuar tus estudios universitarios aquí en la Universidad de Murcia. Me anoté en la convocatoria, y luego de algunos meses de espera me llegó la feliz noticia de que había sido seleccionada en el programa e iba a transitar un semestre aquí en España. Fue muy emocionante, ya que no solo supone una gran oportunidad de crecimiento personal y profesional para mí, sino que tiene mucha relación con la historia de mi familia.

¿Cuál es su objetivo profesional una vez haya concluido sus estudios?

Principalmente aspiro a seguir creciendo profesionalmente, buscando siempre oportunidades de aprendizaje continuo y, eventualmente, aspirar a roles de mayor responsabilidad que me permitan contribuir significativamente a mi campo de especialización y enriquecer mi experiencia profesional. Sin embargo, soy plenamente consciente de que el aprendizaje no se detiene una vez finalizados los estudios formales. Por lo tanto, planeo dedicar tiempo de mi carrera al aprendizaje y la capacitación continua. Esta beca tiene estrecha relación con ello, ya que mis principales estudios culminados son en Relaciones Internacionales, y el objetivo aquí en España es cumplimentarlo con el grado en Ciencias Políticas, Gobierno y Administración Pública.

¿Cómo están siendo estos primeros meses en Murcia?

Han sido realmente enriquecedores, y el recibimiento de su gente realmente muy cálido. Me he sentido muy cómoda tanto en la ciudad como en la universidad. Además, he tenido la oportunidad de explorar las fiestas de Semana Santa en algunas ciudades de la Región, y recorrer sus paisajes naturales… ha sido espectacular. En términos académicos, la adaptación a los métodos de enseñanza está siendo un desafío interesante, pero al mismo tiempo me mantiene motivada que así sea. Aún quedan varios meses por delante, ¡estoy muy emocionada por lo que está por venir!

¿Qué le ha llamado la atención de la Universidad de Murcia durante este tiempo?

De la Universidad de Murcia destacaría, en primer lugar, su capacidad para atraer una gran cantidad de estudiantes internacionales por semestre. Esta diversidad añade una dimensión cultural muy rica a la vida académica y social, permitiéndome interactuar con estudiantes de distintas partes del mundo, lo cual considero muy positivo. Además, en mi experiencia, los profesores y compañeros han sido muy amables a mi llegada, lo cual ha facilitado mucho mi integración en estos meses.

Otro aspecto que me ha sorprendido gratamente es la amplia gama de actividades extracurriculares disponibles. Esto genera espacios de intercambio entre estudiantes y acelera el proceso de integración de quienes venimos de fuera a la dinámica de la universidad.

Una vez concluya el curso académico, ¿se ha planteado seguir viviendo en Murcia?

La realidad es que en el futuro inmediato debo regresar a Argentina a concluir mis estudios. Sin embargo, me encanta la idea de aprender y crecer a partir de las oportunidades que cada entorno puede ofrecer, por lo que no descarto la posibilidad de buscar crecimiento profesional fuera de mi país. De todos modos, es cierto que cualquier decisión que tome tendrá que equilibrar mis ambiciones profesionales con mi conexión emocional y cercanía a mi familia y mi país. Mi familia, mis amigos, la cultura, la gente y la forma de vida en mi país tienen un lugar muy especial en mi corazón…

Tengo entendido que el deporte ha ocupado y ocupa una parte importante en su vida, llegando a ser jugadora de hockey a nivel profesional durante 2018 y 2019. ¿Qué le aporta el deporte, y qué importancia tiene en su día a día?

El deporte ha sido y sigue siendo un pilar fundamental en mi vida. Comencé a jugar al hockey desde muy pequeña, y gran parte de lo que soy se debe al deporte y todos los valores que tanto mi familia como mi club me han transmitido. La constancia, la dedicación, el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo, entre otros valores fundamentales, se han trasladado a todos los aspectos de mi vida, incluidos mis estudios y mi carrera profesional.

Además, el deporte me ha regalado amistades para toda la vida. En los momentos más intensos, ya sea por exámenes o estrés en general, el deporte ha sido mi vía de escape para desconectar, recargar energías y volver a mis tareas más tranquila. Sin embargo, aquí en Murcia no hay mucho desarrollo del hockey, por lo que hace algunos meses que no estoy jugando.