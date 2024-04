Celebrar el Bando de la Huerta un lunes: una vieja aspiración de los hoteles

Es un viejo debate que ha estado encima de la mesa de los representantes del sector hostelero y hotelero de Murcia desde hace décadas. El Bando de la Huerta es una de las fiestas más grandes de la capital y atrae a estas tierras a miles de visitantes, de otros municipios, de otras comunidades y de otros países, pero si se celebrara sólo un día antes, la capacidad de captación de turistas se multiplicaría exponencialmente, porque podría aprovechar el festivo en comunidades como Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco.

«Ese martes los hoteles no sólo no llenamos, sino que nos perjudica el que sólo se haya declarado este día festivo en el municipio de Murcia», explica el presidente de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia (Ashomur), Felipe Saldaña, que señala que nunca se ha planteado directamente a la Federación de Peñas Huertanas esta posibilidad, aunque sí se ha explorado la opción con diferentes administraciones públicas.

Se llegó a debatir en el Pleno

Uno de los intentos más serios para mover la gran fiesta de la exaltación de las tradiciones huertanas al lunes se produjo hace más de una década, cuando el Ayuntamiento de Murcia debatió la cuestión en el Pleno municipal. Incluso algunos partidos políticos como PSOE y UPyD veían con buenos ojos ese cambio. Sin embargo, la iniciativa que se presentó, que buscaba sólo debatir con todos los implicados la opción, no llegó a cuajar. El presidente de la Federación de Peñas Huertas de esos años, Antonio Avilés, no lo vio con buenos ojos. «No se puede hacer, es algo que lleva celebrándose un martes desde hace más de treinta años; no es algo fácil y no me gustan los cambios», llegó a decir en su día.

Por su parte, el actual presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Juan García Serrano, es tajante: el Bando de la Huerta seguirá celebrándose el primer martes después de Semana Santa y no se moverá al lunes. «No, es algo que no está contemplado, no está valorado ni considerado», señala a La Opinión de Murcia.

Lo que sí se moverá al Lunes de Pascua, el año que viene, es el Bando de la Huerta infantil, precisamente para potenciar este evento. «Las partes implicadas, Ayuntamiento de Murcia, Caballeros de la Fuensanta, la Catedral y Federación de Peñas Huertanas, ya han llegado a un acuerdo, y el Bando infantil coincidirá con la ofrenda floral a la Fuensanta y será también un día grande de las fiestas en Murcia si Dios quiere», sostiene el presidente de las peñas.

De esta manera será el Bando infantil, que se celebra hasta ahora el Domingo de Resurrección y que este año ha tenido que ser suspendido por las lluvias, el que sí aproveche la festividad de otras comunidades para atraer más visitantes nacionales. Según el presidente de las peñas huertanas, «antes de que llegue ese momento tendremos que conjugar itinerarios y horarios, tanto del Bando infantil como la ofrenda para que ambas sean el lunes, por lo que conseguiremos en vez de uno, dos días grandes».

De momento, el día grande de las Fiestas de Primavera se mantendrá el martes, pero ese debate promete pervivir en el tiempo, ya que son evidentes sus beneficios para explotar su potencial turístico.