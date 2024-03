El Ayuntamiento de Murcia le sube el sueldo a funcionarios más de mil euros por cambios de nivel

La revisión por parte de los sindicatos de la Relación de Puestos de Trabajo, conocida coloquialmente la RPT (es el instrumento con el que el Ayuntamiento estructura su personal), está dando que hablar y desvelando sorpresas que fueron incluidas en el documento por el anterior Gobierno local, capitaneado por el socialista José Antonio Serrano. Una de ellas es la subida de sueldo que se ha incluido para un numeroso grupo de funcionarios, cuyas nóminas se han visto incrementadas más de mil euros al mes.

La RPT ha sido llevada a los tribunales por el CSIF-Atabam y por el SIME, el sindicato con mayor representación entre los funcionarios municipales al considerar que no fue negociada ni consensuada con los agentes sociales del Ayuntamiento. De hecho, fue aprobada en una de las últimas juntas de gobierno y dos días antes de las elecciones municipales, que le dieron mayoría absoluta al popular José Ballesta, y con solo dos reuniones previas con los sindicatos.

Precisamente, el SIME en una hoja informativa remitida a sus afiliados este martes para dar cuenta de la mesa de negociación llevada a cabo el lunes denuncia que a través de esa Relación de Puestos de Trabajo se han producido subidas de sueldo de más de mil euros a un importante grupo de funcionarios, a los que se ha subido el nivel o se le han asignado jefaturas de negociado sin concurso previo.

Guillén dice que se investigarán las «subidas arbitrarias» «El Equipo de Gobierno del alcalde Ballesta y los representantes de los trabajadores han acordado revisar todas las subidas de sueldo realizadas sin información, arbitrariamente, sin negociación y a oscuras realizadas por el PSOE en el Ayuntamiento de Murcia en la época de José Antonio Serrano y Alfonso Navarro». Así de contundente se mostraba ayer el concejal responsable de la plantilla municipal. José Guillén adelantó que se va «a investigar estas subidas salariales arbitrarias en el marco de una mesa técnica que se celebrará con este motivo en los próximos días.

«Solicitamos que se lleven a Mesa Técnica del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, todas las atribuciones temporales de funciones, productividades por el desempeño de puestos y comisiones de servicio para su estudio y análisis, dado que todos sabemos que en muchos de estos casos se han utilizado estas figuras jurídicas para subir el sueldo a personas concretas. No es razonable que para subirles el nivel retributivo a las operadoras telefonistas, para que cobren 50 euros más al mes, tengamos que hacerlo en Mesa General de Negociación tras años de pedirlo, y subidas de más de 1.000 euros al mes a personas concretas se hagan sin información, sin negociación y a oscuras a través de la junta de gobierno», indica en su nota el sindicato mayoritario, que añade que: «En este sentido, pedimos que al igual que se ha hecho con la especial disponibilidad y dedicación que no estaba negociada y acordada, se haga lo mismo con todas estas subidas salariales que no han sido negociadas y pactadas. Una vez pasen por mesa de negociación, si son necesarias y están justificadas, nuestro sindicato las defenderá a capa y espada, tal y como estamos haciendo con todo lo que este negociado y acordado».

Una petición que deberá ser gestionada por el actual concejal que gestiona los recursos humanos, José Guillén, que se puede ver inmerso en «un conflicto laboral grave y continuado en el tiempo de no producirse la revisión inmediata de todas estas retribuciones no negociadas», advierte el SIME.

Según ha podido saber esta Redacción, algunos de los empleados municipales que han visto incrementado sus salarios son los de Personal, unos trabajadores cuyos incrementos han ido desde los más de 2.000 euros brutos al año hasta los cerca de 16.000 euros brutos al año por una reclasificación en la jefatura ostentada. También los de Información al Ciudadano y Atención al Ciudadano han logrado hacerse con un buen pellizco.

La propuesta de que se revisen las jefaturas y atribuciones de funciones del SIME, no cuenta con el respaldo de CC OO, que en otra hoja informativa precisa que «supondría un caos organizativo total en el Ayuntamiento, puesto que se quedaría sin estructura jerárquica y además los funcionarios y funcionarias dejarían de asumir las funciones de superior categoría que desempeñan, con el consiguiente desastre en la organización y gestión».