La nueva señalización del Puente Viejo desata el caos

No es difícil interpretar las señales de tráfico cuando desembocas en la plaza Martínez Tornel desde la Gran Vía, pero cuando tienes en cuenta que, por raro que parezca, no tienes por qué respetarlas el tema se complica. Cabe recordar que la semana pasada el Ayuntamiento instaló en los accesos al Puente Viejo las señales verticales de prohibido el paso salvo "vehículos autorizados" y la horizontal de 'Sólo Bus' en el carril de circulación del puente de los Peligros (el otro carril esta reservado a bicicletas y patinetes).

Sin embargo, el Ayuntamiento aseguró que hasta que no llegara el nuevo modelo de transporte, algo que podría suceder a mediados de 2025, la señalización no implicaría ninguna limitación al resto de usuarios, por lo que, de momento, todos los conductores pueden circular por el carril bus y entrar al barrio del Carmen sin miedo a ser sancionados y a pesar de las señales. Esta situación ha generado en los últimos días un verdadero caos: Los coches desembocan en la plaza Martínez Tornel y ante tal confusión muchos han optado por respetar el carril bus e invadir por equivocación el carril bici, no del todo bien señalizado y sin su verde característico.

Coches circulando por el carril bici en la plaza Camachos / L.O.

Según el portavoz del Grupo Socialista en Murcia, Ginés Ruiz Maciá, esta situación caótica es fiel reflejo de la gestión igualmente caótica del Ejecutivo popular en materia de movilidad. "Esto es lo que pasa cuando gobiernas sin saber qué hacer y dices que las señales de tráfico no son obligatorias, porque a ti no te gusta limitar la 'libertad', indica el edil, que hacía así referencia a las señales de prohibido el paso salvo "vehículos autorizados" que se instalaron el pasado martes. "Que un Ayuntamiento diga que sus señales de tráfico no son obligatorias ha generado el caos y un día vamos a tener un susto; si un vehículo circula por el carril bici y se cruza con una bicicleta en el cambio de rasante se la lleva por delante; me parece un disparate", advierte Ruiz Maciá, que sostiene que estas decisiones del Ayuntamiento están poniendo en riesgo a los usuarios de la bicicleta.

El Grupo Socialista llevará esta cuestión al próximo Pleno munipal a través de una pregunta. "Queremos saber si el equipo de Gobierno ha dado orden a la Policía Local de hacer la vista gorda", señala Ruiz Maciá.

Por su parte, y a preguntas de esta Redacción, fuentes municipales explican que se están adoptando "medidas adicionales de señalización" para garantizar la seguridad de todos los usuarios de los distintos medios de transporte y el normal funcionamiento en esta configuración vial, para "evitar confusiones entre los conductores".