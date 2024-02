Murcia, a la cola en la creación de comunidades energéticas

La Región de Murcia es una de las comunidades que cuentan con un menor número de suministros de autoconsumo colectivo en España con apenas 200. Esto supone ocupar el puesto número 11 de las 15 comunidades autónomas analizadas por Aldea Energy, compañía energética española que busca promover la democratización de la energía solar a toda la sociedad.

Según los datos del estudio, el autoconsumo colectivo está muy poco extendido aún en la Región, a pesar de contar con una meteorología propicia y de que la mayor parte de la población habita edificios residenciales. Así, Murcia ocupa el puesto 11 a nivel nacional, con 211 suministros; por detrás de Asturias, que con menos población alcanza los 3.242, Cataluña (3.209), Comunidad Valenciana (2.318) y Navarra (1.748), entre otros. En cuanto a la ratio de penetración, Murcia mantiene la misma posición (0,02 por ciento), sólo por delante de Castilla y León, Castilla La Mancha, Cantabria y Galicia.

Según Aldea Energy, entre las ventajas de las comunidades energéticas como una solución innovadora frente al cambio climático y la crisis energética se encuentran «la autonomía, sostenibilidad y un ahorro de hasta un 70 por ciento en la factura de la luz».

«Entre los factores que hacen que este modelo no crezca rápidamente destacan la complicada toma de decisiones de la comunidad de vecinos, los trámites burocráticos y la necesaria conexión por parte de las distribuidoras», explica Roberto Rubio, cofundador y CEO de la compañía.

Ante esta situación, la compañía española espera empezar a aumentar el número de suministros a través de la creación de nuevas comunidades solares en Murcia. Su modelo consiste en crear comunidades solares a partir de la instalación de placas en las azoteas de los edificios para generar energía que nutra a las viviendas de los vecinos o comercios que se sitúen en un radio de dos kilómetros de distancia.

Así, Aldea Energy lleva trabajando durante el último año para cerrar las primeras comunidades solares en Murcia. Hasta la fecha presta servicio en la Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha. Así, tienen previsto no solo instalar este modelo en núcleos urbanos, sino también en naves industriales que estén en un radio de dos kilómetros de las viviendas para abastecer de energía solar tanto a empresas como a particulares.

Por ello, buscan cubiertas de más de 500 metros cuadrados. Además, la compañía se hace cargo de la instalación a través de un alquiler a 20 o 30 años y tras este periodo, se cede al propietario.

Aldea Energy asegura que es la primera plataforma descentralizada de generación de energía en Europa para el usuario final. De origen valenciano, buscan acercar a las familias y empresas un ahorro real gracias a las ventajas que ofrece la generación descentralizada sin necesidad de inversión en tiempo y dinero.

Las administraciones públicas se han mostrado muy interesadas en que la Región recorte el terreno perdido con respecto a otras comunidades autonómicas y buscan promover la creación de comunidades energéticas, que acusan la complejidad burocrática para su desarrollo e implantación. Una de estas administraciones es el Ayuntamiento de Murcia, que ha creado recientemente la llamada Oficina de Transformación Comunitaria de Murcia (OTC). Este nuevo servicio, confinanciado en su mayor parte por la UE, fue presentado hace poco menos de un mes por el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, y en él colabora la Dirección General de Energía, Actividad Industrial y Minera, liderada por Federico Miralles.

Asesoramiento gratis en Murcia

La OTC de Murcia está integrada en las instalaciones de la Agencia Local de Energía y Cambio Climático de Murcia (ALEM) y a través de un equipo de especialistas ofrece información, formación y asesoramiento a aquellas personas interesadas en crear comunidades energéticas.

La comunidad energética puede partir de una comunidad de vecinos, pero también de una pyme o de un grupo de comerciantes que quieran apostar por la instalación de un sistema de energía renovable orientado al autoconsumo, con el que también pueden compartir y almacenar la energía sobrante, y con el que lograrían beneficios como el ahorro económico y la apuesta por energías sostenibles.

La Oficina de Transformación Comunitaria tiene un horario de atención presencial de 8.30 a 14.30 horas de lunes a viernes en las dependencias de la Agencia de Desarrollo Local de Murcia. También se puede solicitar información o acceso a los servicios prestados a través de la web energia.murcia.es/otc-murcia.

«Llevo más de dos años esperando las ayudas para instalar placas solares»

A finales de 2021, la Comunidad aprobó la convocatoria de subvenciones al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energías renovables. Aunque el plazo para acceder a estas ayudas se abrió el 3 de noviembre de 2021, muy pocos han recibido la subvención y han podido recuperar parte de la fuerte inversión que realizaron.

Desde la Comunidad achacan este retraso a la «compleja tramitación que impuso el Ministerio» con unas bases reguladoras que «han frustrado a comunidades autonómicas, ciudadanos y empresas». Para desatascar este proceso, la Comunidad ha reforzado su personal y ha hecho encargos a la empresa pública Tragsatec. A fecha de hoy, según fuentes autonómicas, se han resuelto 1.316 solicitudes de manera definitiva, 773 en los últimos cinco meses, por un valor total de 5,14 millones de euros.

Del total de expedientes resueltos, 859 han sido desestimados por no cumplir con los plazos para entregar la documentación requerida. Los otros 457 han sido resueltos como concesión, y la mitad de ellos habría presentado la preceptiva justificación. A pesar de que esta Redacción ha preguntado cuántas ayudas han sido ingresadas, la Comunidad se ha negado a facilitar este dato, aunque hace unas semanas dio a conocer que sólo se habían pagado una veintena.

Uno de los solicitantes es Diego García, un vecino de 53 años de El Palmar, que, sólo un día después de que se abriese la convocatoria, cumplimentó el papeleo para instalar ocho placas solares, de 3.000kW, en su vivienda de planta baja. Su inversión fue de 4.800 euros. «Con la subvención de la Comunidad, que en mi caso se situaba en algo más de 2.100 euros, podría amortizar la inversión en sólo cuatro o cinco años, y no en 10 o 12». De momento la única comunicación que ha recibido de la Administración es una notificación de que su trámite se ha resuelto favorablemente y se le ha notificado una propuesta de resolución provisional de concesión, «y ahí sigo después de un año».

«He ido muchas veces a la Consejería de Industria y siempre me dicen que está todo paralizado por el tema de los presupuestos, lo peor es que no saben decirme ni siquiera una fecha aproximada, pero este es un dinero que liberó el Gobierno central, por lo que es la Comunidad la que no está sabiendo gestionar esos fondos con la celeridad que debería», lamenta Diego García, que sostiene que como él tiene que haber miles de murcianos que tomaron la decisión de invertir porque existía esa ayuda pública.

«Para una familia de cuatro miembros, donde sólo yo trabajo, es un gran sacrificio», sostiene. A pesar de todo, este vecino de El Palmar no se arrepiente de la decisión de invertir en autoconsumo solar. «Estoy muy disgustado con la lentitud Administración, porque contaba y cuento con ese dinero, pero ya estamos ahorrando dinero en la factura de la luz». En este sentido, explica que en el año 2022 su gasto eléctrico anual se elevó hasta los 1.900 euros, mientras que en 2023, ya con la nueva instalación, la cifra ha bajado hasta los 523 euros, más de un 70% de ahorro.

Indica que para conseguir estas cifras «cuadramos los horarios de las máquinas que más consumen con el horario de producción de las placas». No sólo los particulares se han visto afectados por el retraso en la concesión de las ayudas, también polígono industriales, áreas comerciales, e incluso instituciones públicas como el Ayuntamiento de Lorca, que proyectó la instalación de placas solares en el colegio de San Fernando, el consultorio de La Hoya, el Local Social de Cazalla, las piscinas de San Antonio, los talleres del CDL en la Torrecilla y la cubierta de Urbanismo, por valor de 150.000 euros. La edil socialista en este Consistorio, Nines Mazuecos, no dudó el responsabilizar de este bloqueo al presidente regional, Fernando López Miras.