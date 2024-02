El PSOE quiere llevar el conflicto de la ayuda a domicilio en Murcia a la Comisión de Vigilancia de la Contratación

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha exigido al Ejecutivo popular que ponga solución de manera inmediata a la situación de "abandono" que están sufriendo las trabajadoras de ayuda a domicilio por parte de la empresa concesionaria y, también, por la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

Tal y como ya informó esta Redacción, los trabajadores denuncian que la empresa Atende (filiar de Clece) les está obligando (bajo amenaza de recortes en las nóminas) a trabajar fuera de su jornada laboral para recuperar las horas en las que no han podido ofrecer sus servicios a un usuario por encontrarse ausente. Desde el sindicato SITRAS (el mayoritario en esta empresa) sostienen que los trabajadores están cumpliendo su jornada laboral y que la empresa no puede responsabilizarles de las ausencias de los usuarios. Aseguran que esta situación ha empezado a afectar al servicio que prestan y no descartan iniciar una huelga.

Algunos de los carteles que las auxiliares de ayuda a domicilio llevan a sus protestas. / L.O.

“Torres ha abandonado a los usuarios y usuarias de este servicio tan necesario, ha dejado tiradas a las trabajadoras, mientras que permite a la empresa que haga y deshaga como considera, sin fiscalizar si se está cumpliendo con el contrato, por lo que lo pediremos llevar a la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación”, ha señalado la edil socialista, Esther Nevado, quien ha recordado que "no se puede externalizar un servicio y dejarlo en la nevera, como si ya no fuese con el Ayuntamiento la cosa”, por lo que ha incidido en la necesidad de que la concejal del PP “no haga dejación de funciones, como hasta ahora, y cumpla con su obligación de fiscalizar los pliegos y de dar seguridad a las trabajadoras”.

“Nos preocupan las condiciones de las trabajadoras, también las de los usuarios que son personas con necesidades de atención y apoyo en sus actividades de la vida diaria”, sostiene la concejala socialista.