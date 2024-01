Las aguas siguen revueltas entre los trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio, que presta el Ayuntamiento de Murcia a través de la empresa Atende, la filial especializada en servicios sociales del grupo Clece. Tras un 2023 plagado de protestas por el empeoramiento de sus condiciones laborales, los auxiliares y el sindicato que les representa, SITRA, han decidido volver a concentrarse frente al Ayuntamiento para exigirle que medie en el ya largo conflicto que mantienen con la empresa.

Aunque hay varias cuestiones sobre la mesa, la principal preocupación en este momento está relacionada con la pérdida de las llamadas ‘horas de reparto’, el mecanismo que permitía, ante la ausencia de un usuario, poder redistribuir las horas que se iban a perder dentro de su horario laboral con aquellos usuarios que más las necesitasen. Sin embargo, ahora la empresa ha decidido suprimir esta práctica y generar una suerte de bolsa de horas perdidas, que las auxiliares deberán devolver fuera de su horario laboral, en fines de semana o en festivos. Según el sindicato SITRA, algunos de los trabajadores ha llegado a acumular 10 horas en una sola semana, por la defunción del usuario o por su derivación a una residencia.

Como los trabajadores del servicio no reconocen esas horas, la empresa les ha comunicado que descontará ese tiempo de sus vacaciones o incluso de las nóminas.

«Hemos tenido varias reuniones, pero la empresa no cede; nosotros ponemos un ejemplo muy claro con los conductores de ambulancia: si no les sale un servicio no se van a su casa, ¿no? Pues nosotras también estamos en nuestro puesto de trabajo, y yo no tengo la culpa de que un usuario no esté; además, es que nos avisan de un día para otro de esa baja, ¿por qué tengo que deberle esas horas a la empresa?», se pregunta una portavoz del sindicato SITRA, Vanesa Marín, que señala que ya han denunciado esta situación ante inspección de trabajo.

«Desde la empresa nos han dicho que el Ayuntamiento ha dejado de facturar esas horas por lo que se han visto obligados a iniciar esta modificación sustancial de las condiciones de trabajo», añade Marín.

Según ha podido saber esta Redacción, el próximo acto de protesta tendrá lugar mañana frente al Ayuntamiento de Murcia, de 11.00 a 13.00 horas. En la última concentración, las trabajadores portaron algunas pancartas en las que se podía leer ‘La bolsa de horas es ilegal’, ‘Queremos conciliar vida laboral y familiar’, ‘Ayuda a domicilio=trabajo precario’ o ‘Atende no quiere trabajadores, quiere esclavos’.

También reprochan al Ayuntamiento de Murcia su actitud en todo este conflicto: ‘Mientras nosotras os cuidamos, Atende nos maltrata y el Ayuntamiento de Murcia nos ignora’, aparece sobreimpresionado en la gran pancarta de cabecera que suelen llevar en sus reivindicaciones a pie de calle.

Esta Redacción trató ayer, sin éxito, de contactar con la empresa Atende para recabar su posición en este conflicto laboral.

El Ayuntamiento media para que se alcance un acuerdo

La concejala de Salud, Pilar Torres, aseguro que ayer recibió a los sindicatos para escuchar a las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio y conocer así, de primera mano, cuál es su situación. Según fuentes municipales, «el Ayuntamiento siempre va a velar por el cumplimiento estricto del contrato en las condiciones pactadas y contempladas en el pliego». En cuanto a las discrepancias entre las trabajadoras y la empresa «deben resolverlas las partes», recuerdan desde esta Concejalía, que afirma que hará un seguimiento para promover un acuerdo que garantice la prestación del servicio.