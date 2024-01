Unas 2.000 personas han marchado por la paz en Palestina esta tarde en Murcia. La capital del Segura ha secundado la manifestación programada este sábado en numerosas ciudades del país a fin de condenar las acciones de Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania y exigir mayor contundencia al Gobierno de Sánchez en sus relaciones bilaterales con el Estado hebreo.

La marcha, convocada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, ha partido desde la plaza de la Fuensanta, a las 17.00 horas, acompañada de un fuerte dispositivo policial y con el tono reivindicativo de rigor. Asistentes de todas las edades se han sumado y han exhibido sus anhelos de paz con pancartas en las que se podía leer mensajes como ‘Palestina: existir es resistir’ o ‘Murcia con Palestina. Paremos el genocidio de Israel en Palestina’. Tampoco han faltado banderas y pañuelos palestinos e incluso alguna enseña sudafricana, en alusión a la acusación que ha promovido dicho país contra Israel en el Tribunal Internacional de La Haya.

Sara Hajji, de 17 años, portaba un cartel que reclama la liberación de los presos políticos. “Los palestinos tienen derecho a volver a sus tierras”, ha señalado. Y ha deseado que Israel “deje de matar gente inocente” y la Unión Europea se ponga manos a la obra para impedirlo. “Hay que cortar las relaciones en seco”, ha agregado esta española de padres marroquís, quien ha asegurado que no ha vuelto a consumir marcas que apoyan abiertamente al estado hebreo.

En ese sentido se ha pronunciado la portavoz en Murcia de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel, Isis Brand. “Hasta hace dos días reclamábamos suspender cualquier compra-venta de armas con el Estado israelí, dado que ese dinero sirve para mantener el genocidio”, ha explicado. “Pero ahora también solicitamos que España no participe directa ni indirectamente en la guerra contra Palestina, y que se suspenda toda relación con Israel”, ha señalado. Además, ha llamado a que “se intervenga cualquier filial española que tenga movimientos económicos en territorio ocupado”.

“Continuaremos en las calles mientras la situación no se normalice”, ha prometido la portavoz de la plataforma Palestina Libre en Murcia, Paca Labaña, quien ha indicado que el objetivo de las movilizaciones es que “los gobernantes se enteren de que los pueblos del mundo están con Palestina, porque no se puede permitir un exterminio en el siglo XXI y esperamos medidas reales y efectivas, no tibias”. Labaña ha resaltado que los murcianos cada vez están más sensibilizados contra “la injusticia, el infanticidio, la represión y el colonialismo con ensañamiento que se somete a un pueblo indefenso”.

Por su parte, Andrés Mora, del colectivo Yay@flautas de Murcia, portaba un cartel con el listado de todo los genocidios a los que se ha sometido al pueblo palestino desde la masacre de Haifa en 1937. “Estamos aquí porque consideramos que es nuestra obligación, pues lo que está pasando es inadmisible, quieren acabar con los palestinos y eso nos parece inadmisible”, ha agregado.

La protesta ha concluido sin incidentes en la entrada del Malecón, donde se ha leído un manifiesto que insistía, entre otras cosas, a finiquitar las relaciones de cualquier tipo con el Estado de Israel. Asimismo, Mayeb Dibsy, politólogo, antiguo periodista de RNE y miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) ha dirigido unas palabras a los presentes, en las que ha recalcado la incapacidad de la comunidad internacional para detener el genocidio.

“El alto el fuego inmediato, levantar el embargo a Gaza y reparar daño a la población palestina es el camino para salvaguardar la paz y la seguridad internacional”, ha afirmado Dibsy a La Opinión antes de arrancar la marcha, además de dar unas pinceladas de lo que se vive actualmente en la zona. “La situación es límite, de exterminio real”, ha lamentado. Y ha detallado que hay 1,8 millones de personas viviendo a la intemperie y que mil al día mueren a manos del Ejército israelí, incluyendo mujeres y niños es un escenario con las infraestructuras sanitarias destruidas y con casi 120 periodistas palestinos asesinados.

La manifestación no ha sido el único acto desarrollado en la jornada de hoy en favor del cese de las hostilidades. A mediodía, las cafeterías Ítaca y El Soldadito de Plomo, de Murcia y Cartagena, han celebrado recitales de poesías por la paz, en los que además de autores locales, se han podido escuchar los versos de palestinos que siguen sufriendo la ira israelí por alzar la voz en este último episodio contra Palestina; una barbarie con el pretexto de combatir a Hamás que el pasado 14 de enero cumplió cien días con la ominosa cifra de casi 24.000 civiles muertos.

“Las generaciones venideras nos pedirán explicaciones de por qué se permitió este genocidio”, ha advertido José León, que ha acudido a la protesta en Murcia junto a su esposa Cristina y su hija de tres meses Nerea; y ha recordado que este es "el mayor genocidio" en lo que llevamos de centuria.