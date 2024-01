La Agrupación Sardinera de Murcia anunciaba este jueves a sus máximos representantes del Entierro de la Sardina 2024. Doña Sardina será la periodista Encarna Talavera, mientras que y el empresario Emiliano Carrillo se meterá en la piel del Gran Pez. El día después del nombramiento, ambos llevan por bandera la ilusión y la emoción.

Antes que nada, enhorabuena. ¿Qué supone un nombramiento tan especial como este?

Emiliano Carrillo: Una ilusión enorme, brutal. Desde pequeño he vivido el Entierro y es un sueño estar dentro. Aunque no soy sardinero, he vivido las fiestas: soy murciano, nacido, criado y amamantado en Murcia. Y estoy encantado con Doña Sardina: voy arropado, es caballo ganador.

Encarna Talavera: Estoy súper contenta de ponerme al otro lado de la valla. Siempre he estado en las retransmisiones, contando a todo el mundo lo maravilloso que es el Entierro. Este año, me toca que cuenten otros lo que estoy viviendo yo. Le decía a mi madre: «Como no me elijan pronto Doña Sardina, se me pasa el arroz».

"Le decía a mi madre: 'Como no me elijan pronto Doña Sardina, se me pasa el arroz'"

Más de una persona ha comentado que tenía la sensación de que usted ya había sido Doña Sardina...

Hubo un amago hace tiempo y se fastidió, pero después no me recuperaron. Cuando me lo dijo Pablo, no me lo esperaba, estaba totalmente fuera de juego. Y en su primer año de presidente, ¡yo pensé que se traería a una Úrsula Corberó! Hasta que me dije a mí misma: «Créetelo».

¿Cómo recibieron la noticia de que este año encarnarían al Gran Pez y Doña Sardina?

E.C: El jueves por la noche, cuando me llamaron, me vino a la mente la primera vez que fui con mi padre a ver las carrozas, cruzando el río. Y recuerdo el hablar con los sardineros amigos de mis padres, y ese balón, ese pito, que lo cogías como si fuese el único regalo que tenías. Era inocencia pura.

E.T: Es que es una fiesta que te marcha que te deja huella. Estoy muy agradecida a la Agrupación Sardinera y en especial a Pablo (Ruiz Palacios, el actual presidente). Yo de pequeña iba con mi abuela. Vivíamos en Archena, pero mi abuela era muy ‘murcianica’, del barrio de San Juan, y nos guardaba una silla para verlo. Tengo recuerdos entrañables: mi abuela limpiaba el cine Rex y nos contaba batallitas de familiares que han vivido el Entierro. Tengo recuerdos muy bonicos.

Carrillo: "No me he pegado con la gente, he defendido el balón que ha llegado a mis manos"

¿Hay ya nervios si se piensa, por ejemplo, en el momento de la Quema?

E.C: Estoy nervioso, aunque ya habrá acabado todo. Por lo que he visto en las pantallas, la Quema es un momento de agradecimiento que se manifiesta a través del lenguaje no verbal.

E.T: Es un momento precioso, se ve la emoción en los ojos. Un momento precioso, emotivo y triste a la vez. Porque ya seremos historia. Historia del Entierro de la Sardina.

Entonces se lo imaginan precioso, está claro.

E.C: Hay momentos que todos nos hemos imaginado. El desfile del sábado lo espero con mucha ilusión. Y el final, con la Quema, que será una mezcla de sentimientos agridulces.

Y usted se puede subir a una carroza.

E.C: Me voy a subir a una carroza, y no me subo a dos a la vez porque no puedo.

E.T: Lo que tenemos claro es que vamos a disfrutarlo a tope. Le hemos dicho a Pablo: «Llámanos para todo». Queremos transmitir ese disfrute a todo el mundo.

¿Ha elegido ya el Graz Pez grupo para subirse a la carroza?

E.C: Me han acogido todos súper bien y se han puesto a mi disposición. No he elegido grupo todavía, pero tengo amigos en todos.

¿Le han dado algún consejo entonces?

E.C: Que disfrute, que disfrute y que disfrute. Y yo, pues quiero ser eso, un disfrutón.

Como asistente al desfile del Entierro, ¿se ha pegado usted con desconocidos por conseguir un juguete?

E.C: No, no, no, yo he defendido el balón que ha llegado a mis manos (ríe). Soy padre, tengo un hijo y una hija, no podía llegar a casa con las manos vacías.

Después de esta, ¿se va a hacer sardinero?

E.C: Sería un honor que me aceptaran, pero vamos a dejar que pase este año, que evolucione.

¿Y qué juguete hacía las delicias de Doña Sardina cuando era una niña?

E.T: Siempre el pito. No sé mi madre cómo aguantó tanto pito, cuando volvíamos al pueblo. A mi hermano le hacía más ilusión el balón, claro; a mí, el pito, y unas sardinas de plástico que daban, que las metíamos en la bañera. Pero lo que más ilusión me hacía era coger un pito y estar pitando, hasta que mi madre decía: «No sé qué pasa, que se perdió el pito».