Se han viralizado en los últimos días algunos vídeos e imágenes de la Alameda de Colón atestada de autobuses en una interminable cola que va desde el Rollo hasta el Puente Viejo. Esta Redacción solicitó ayer al Ayuntamiento una valoración sobre esta estampa, pero optaron por no dar declaraciones. Desde la plataforma ciudadana MurciaLab explican que esta situación de colapso se ha generado por abrir la avenida antes de tiempo, cuando estaban pendientes obras que iban a dejar inoperativos varios carriles, lo que ha provocado un efecto embudo tanto en la salida de Alameda de Colón como en la plaza González Conde. En el primer caso, la pérdida del carril se debe a la instalación de contenedores soterrados, mientras que en el segundo caso, de dos carriles se pasa a uno hacia la calle Floridablanca por acopio de diversos materiales de obra.

Tampoco ayuda a la descongestión la configuración vial que hay en este momento por la zona del cruce del Rollo. Según el presidente del comité de empresa de Monbús, Francisco Tomás Muñoz, el problema no está en Alameda de Colón , sino que el origen está «en el embudo del Rollo; cuando sales de la calle Floridablanca hasta la avenida Ciudad de Almería han dejado sólo un carril de salida, tanto para coches particulares como autobuses. Este representante sindical no ve fácil la solución, pero apunta dos medidas: una nueva sincronización semafórica, de manera que se genere ondas verdes hasta la salida de la autovía, «pero el problema de que haya un solo carril sigue ahí y se seguirán produciendo retenciones», añade. En este sentido, no ve descabellado que se recurra a una nueva configuración con dos carriles de salida y uno de entrada. «Entonces los atascos se producirán en la entrada y no en la salida, pero es preferible», destaca.

Otro punto conflictivo de atasco para los autobuses es el que se produce desde Alameda de Colón hacia la Glorieta por la calle Juan Antonio Hernández del Águila y la pasarela Miguel Caballero. Ahí desemboca el tráfico que viene del Puente Viejo, de la calle Cartagena y el carril bus de Alameda de Colón. «Es por los semáforos, cuando, todos los encontramos en rojo, parecen ondas rojas en vez de verdes, lo han hecho al revés, de manera que podemos estar más cinco minutos en un tramo que no llega a 50 metros», señala Francisco Tomás Muñoz.

Cabe recordar, tal y como informó La Opinión, que desde ayer técnicos del servicio de Tráfico y Policía Local están analizando la configuración vial en el barrio del Carmen para plantear medidas correctoras que alivien los problemas que se están generando. Según fuentes municipales, no se descartan cambios de sentido e incluso llevar a cabo pequeñas obras civiles.