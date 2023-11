Un conato de incendio el cuadro eléctrico ubicado en la fachada lateral de la discoteca Nocturno, en la zona de ocio de Atalayas, dispararon el pasado fin de semana todas las alarmas en los servicios de emergencias municipales, que tienen muy presente la tragedia por el incendio en los locales Teatre y Fonda (ubicado frente a Nocturno), que se cobraron la vida de 13 personas el pasado 1 de octubre.

Según el portavoz de los propietarios del establecimiento, Juan Benito, lo ocurrido difícilmente puede considerarse un incendio. «Es un cuadro de Iberdrola, no es nuestro, saltaron chispas y no pasó nada más, y el cuadro sigue a la vista, no ardió como se llegó a decir», explica Benito, que recuerda que, en aquel momento, durante la madrugada del domingo, la Policía Local les ordenó un desalojo preventivo, y tras la llegada de los técnicos de Iberdrola, volvieron abrir una hora y media después.

Cabe destacar que circula en algunas redes sociales un vídeo que muestra el momento en que varios hombres tratan de apagar las chispas de este contador.

Asegura este portavoz que hace solo unos 15 días el local fue inspeccionado por el Ayuntamiento y que tiene todas las licencias y las medidas de seguridad en regla. «Lo único que nos pide el Ayuntamiento es un nuevo OCA», un informe de la instalación eléctrica de baja tensión emitido por parte de un Organismo de Control Autorizado, aunque advierte que ya disponían de uno del año 2021, por lo que se supone que está vigente hasta el año 2026 (se renuevan cada cinco años), «pero bueno, si nos piden otro lo hacemos, y me han dicho que presentándolo mañana o pasado podremos abrir tranquilamente».

Desde el Ayuntamiento han confirmado que la discoteca tiene todos los papeles en orden, pero advierten que, durante la inspección del pasado domingo, los bomberos detectaron la necesidad de que se actuara en la chimenea del generador de emergencia, en la que se apreciaron también pequeñas chispas. Según ha podido saber esta Redacción, los propietarios han optado por cambiar el tubo de extracción de humo.

Fuentes municipales aseguran que no se ha procedido en esta ocasión a decretar el cese de actividad y que se está a la espera de que el propietario solucione la deficiencia detectada y aporte el nuevo informe OCA, así como que termine de tramitarse un reciente cambio en la titularidad del local, entre otras cuestiones menores.