En la calle Isaac Albéniz, entre el 6 y el 10 de noviembre, se ejecutarán los trabajos de repintado en toda la vía y los de señalización horizontal en el carril bici. En la plaza de Castilla los trabajos relativos a la pavimentación de la acera situada enfrente de Mercadona y la adecuación del carril bici hasta la sede la Escuela Oficial de Idiomas se realizarán también la semana del 6 al 10 de noviembre. "Todos estos trabajos serán compatibles con el tránsito del tráfico", aseguran desde el Ayuntamiento.

De esta manera las obras de movilidad han entrado en su recta final en un tiempo récord desde que el PP llegó al poder en la Glorieta, por lo que también, indican desde el Consistorio, finalizarán las molestias a los vecinos y posibilitando que los ciudadanos recuperen sus calles y barrios. Desde el equipo de Gobierno afirman que se ha realizado "un esfuerzo para agilizar, al máximo, la finalización de las obras y contribuir a que la campaña de Navidad en los comercios se desarrolle con normalidad, ya que este periodo representa hasta el 50% de los beneficios anuales de muchos establecimientos".

Por otra parte, el edil de Movilidad anunció que Díez de Revenga contará con un arbolado especial en homenaje a Ricardo Codorníu, ‘apóstol del árbol’, en el centenario de su fallecimiento, "como símbolo de la apuesta del Ayuntamiento por una ciudad más verde, en la que el arbolado gana protagonismo".

Sobre los trabajos en el entorno de Díez de Revenga, el edil también ha explicado que, en esta plaza, se ha separado el resto de carriles del destinado al transporte público. Esto ha permitido mantener el magnolio que preside la plaza, "dentro del compromiso que tiene el Ayuntamiento por lograr una ciudad más verde, en la que los árboles son protagonistas y en lugar de talarse, se incrementan y conservan", indican desde el Consistorio.

En la misma línea, en todas las calles afectadas por las obras de movilidad en las que ha sido técnicamente posible, se han dispuesto nuevos alcorques para dotar a la ciudad de nuevo arbolado, "acción que contribuye a proporcionar a los ciudadanos más zonas de sombra, embellecer el paisaje de la ciudad y ayudar a que Murcia tenga un aire más limpio", indican estas fuentes.

El equipo de Gobierno asegura que ha conseguido adelantar la fecha de fin de los trabajos en todo el municipio con el objetivo de que vecinos y comerciantes puedan disfrutar de las fiestas navideñas sin obras en las calles.

Los vecinos denunciarán las obras nocturnas ante el Defensor del Pueblo

A la convocatoria de la rueda de la prensa del concejal de Movilidad, organizada en la esquina entre la plaza Díez de Revenga y la calle Isaac Albéniz, acudieron también algunos de los vecinos afectados por los ruidos nocturnos y el presidente de la plataforma No Más Ruido, Pedro Pérez Piernas. Una de las portavoces de estos vecinos, Montse Gómez, lamenta que ya son tres noches en las que no han podido dormir. “Desde las 21.30 horas hasta las 5 de la madrugada, cuando aquí hay niños pequeños, personas mayores, y personas con cáncer”, señala esta vecina, que se queja de los ruidos de las máquinas asfaltadoras y de las señales acústicas que emiten cuando dan marcha atrás. Sostiene esta residente en la calle Isaac Albéniz que el Ayuntamiento podría haber aplicado otras medidas, como cortar la calle o llevar a cabo los trabajos a otras horas, aunque se prolongara un poco más la finalización de los trabajos. Estos vecinos, aseguró Montse Gómez, están preparando un escrito para denunciar estos hechos ante el Defensor del Pueblo. En respuestas a estas quejas, el concejal de Movilidad afirmó que en todo momento se ha aplicado “la mejor decisión para el avance de las obras y para compatibilizarlas con la vida de la ciudad; indudablemente muchas obras se han estado desarrollando en horario diurno cuando ha sido posible buscar alternativas de tráfico, y en las que no ha sido posible, o hemos encontrado dificultades, se ha aplicado una medida excepcional y puntual”.

Muñoz ha señalado que entiende las molestias que está generando las obras de movilidad y que “empatiza” con los vecinos. “Nuestro propósito es devolver cuanto antes la normalidad a los vecinos, a comerciantes y colectivos”, indicó.