Las obras del plan de movilidad en horario nocturno han reabierto el debate sobre los límites del Consistorio para establecer excepciones a la normativa sobre ruidos en la vía pública y sobre la colisión entre el derecho al descanso de los vecinos y el deber público de salvaguardar el orden viario. Las últimas noches no han sido precisamente fáciles para los residentes de la calle Isaac Albéniz y del entorno de la plaza Díez de Revenga y Ronda Norte, que han tenido que soportar el ruido de las asfaltadoras durante toda la noche. Muchos de estos vecinos se preguntan si es legal esta decisión del Consistorio murciano y recuerdan que en los inmuebles afectados se encuentran niños y personas mayores. Ante esta situación, desde el Ayuntamiento contestaron que, en algunas avenidas, ha sido necesario realizar algunos trabajos durante la noche «debido a que su carácter estructurante imposibilitaba hacerlo en otro horario sin generar caos en la ciudad».

El presidente de la plataforma No Más Ruido, Pedro Pérez, destaca que estas decisiones de que se siga trabajando por las noches a toda máquina es algo que ha llegado con el Gobierno popular de José Ballesta, ya que antes, con las propias obras del plan de movilidad, se proponían itinerarios alternativos para el tráfico y se planificaban las obras de tal manera que podían desarrollarse durante el día y sin necesidad de cortar el tráfico, como ocurrió con la Gran Vía, «y esa sí que era estructurante», señala Pérez Piernas, que describe la respuesta del Consistorio a los vecinos como «una excusa» para ocultar el hecho de que se está trabajando «con prisas porque se les ha pegado el arroz; una vez más la incompetencia de la Administración la están pagando los vecinos y eso es inadmisible».

El presidente de No Más Ruido recuerda que el Ayuntamiento inició hace unos meses un proceso para actualizar y modificar la ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, cuyo texto original es de 2014. El artículo 32 de esa normativa indica que no podrán realizarse obras en la vía pública entre las 22.00 y las 7.00 horas, pero «se exceptúa de la prohibición de trabajar en horas nocturnas, las obras urgentes por razones de necesidad o peligro, o aquellas que por sus inconvenientes no pueden realizarse durante el día». En estos casos, señala la ordenanza, «el trabajo nocturno deberá ser autorizado expresamente por la autoridad municipal, que determinará los niveles de ruido máximos que deberá cumplir». Este artículo, que deja un amplio margen a la discrecionalidad del Ayuntamiento, es uno de los que quiere cambiar No Más Ruido. «Hemos pedido que se modifique eso para que la posibilidad de trabajar de noche sea realmente excepcional, no sólo, por ejemplo, por la afectación a la movilidad y el tráfico, y que esos casos requieran una verdadera justificación», explica Pérez Piernas, que también considera reprochable que el Consistorio ni siquiera se haya dignado a informar a los vecinos de que tendrían que soportar durante toda la noche el estruendo de las máquinas.

Destaca Pérez Piernas que el Ayuntamiento siempre debe trabajar prioritariamente por proteger los derechos fundamentales de sus vecinos, como el derecho a la integridad física (relacionado con la salud), a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad familiar o personal. «Que una ordenanza contemple esa posibilidad no significa que el Ayuntamiento pueda hacer lo que le dé la gana», sentencia.

Una opinión parecida tiene el experto en legislación europea en medio ambiente urbano Alfonso Alcolea, que recuerda que los efectos perniciosos del ruido están perfectamente definidos por la OMS y por la UE y que van desde problemas cardíacos, al fenómeno de los acúfenos y hasta la pérdida de rendimiento en el trabajo, «en definitiva, el ruido puede acortar la vida», señala este experto, que sostiene que por esto existe normativas europea, española, regional y municipal al respecto, que marcan límites precisos sobre todo al ruido nocturno. «Y hay algunas excepciones, pero la administración no puede abusar de las excepciones de urgencia y necesidad», afirma. Según Alcolea, si hay que elegir entre la salud de las personas o un atasco, siempre hay que poner por delante lo primero. Según este experto, el problema no es sólo político sino administrativo. «Una administración no puede resolver de un plumazo los expedientes de impacto ambiental», sostiene Alcolea, que en el caso de los ruidos recuerda que existen «medidas de prevención, medidas correctoras y buenas prácticas».

Admite Alcolea que le sorprende la poca sensibilización que existe con el ruido en ciertos estamentos. Aunque no sabe si el caso que han sufrido los vecinos de Murcia tiene base para interponer una denuncia, recuerda que hay casos relacionados con los ruidos que han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal de Justicia de la UE. Uno de estos casos fue el de ‘López Ostra’ de 1994 por los ruidos, olores y la contaminación de una curtidora en Lorca que sentó precedentes históricos.