Es la administración más cercana al ciudadano, aquella que comunica incidencias urgentes y soluciona trámites como los certificados de convivencia, necesarios para solicitar becas o pensiones. Consciente de la importancia de que las juntas vecinales estuvieran lo antes posible operativas, el edil de Pedanías, Marco Antonio Fernández, promovió la constitución exprés de la mayoría de ellas a inicios del mes de julio. Todas las juntas en las que el PP logró mayoría absoluta ya están funcionando, pero cuatro siguen en el aire.

Más de cuatro meses después de que José Ballesta se hiciese con el bastón de mando, quedan todavía sin constituir cuatro juntas vecinales: Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Era Alta y Baños y Mendigo. En las dos primeras la lista más votada fue la del PSOE, pero PP y Vox pueden aliarse para arrebatar este pedáneo a los socialistas, y en las otras dos fue Vox la lista más votada y salvo un pacto antinatura entre PSOE y PP será la formación de Santiago Abascal la que gobierne estas pedanías.

Según ha podido saber esta Redacción, las negociaciones entre PP y Vox no están siendo precisamente fáciles. De hecho, si se le pregunta a Vox por esto niega incluso que exista ese diálogo. La situación está tan encallada que han lanzado un órdago al partido de Ballesta: se votaran a sí mismos en Javalí Viejo y en Javalí Nuevo, por lo que el PP tendrá dos opciones: o votarse a sí mismos y facilitar así que el PSOE se haga con el poder de estas pedanías, o votar al candidato de Vox, a pesar de que obtuvieron menos apoyos que los populares en las pasadas elecciones municipales.

El concejal de Pedanías fijará una fecha para la constitución de las juntas en dos semanas, haya o no acuerdo

«El PP debe creer que tiene mayoría absoluta en todas las pedanías y barrios y no es así, no se han dirigido a nosotros en ningún momento, por lo cual nos vamos a votar a nosotros mismos», señala el portavoz del Grupo Vox, Luis Gestoso, que insiste en que no va «a regalar el voto a alguien sin saber qué va a hacer con el voto, no le reconozco a nadie el derecho de pernada».

Además desde Vox también reprochan al Ejecutivo popular que de los 124 vocales que tienen, hayan 17 sin nombrar todavía. Un extremo que han negado fuentes municipales, que informan que salvo un caso, todos los vocales han sido ya todos nombrados desde hace una semana.

A pesar de esta postura, el concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, confía en que se pueden constituir las juntas pendientes entre la semana que viene y la siguiente. Fernández asegura que tras un tiempo sin novedades, ha llegado el momento de poner una fecha de convocatoria. «Y si se ha llegado a un acuerdo bien, y si no, pues nada», indica el edil, que añade que en el momento en que se fija una fecha, la actividad de los interlocutores se intensifica.

Mientras esta fecha llega, Fernández asegura que es el servicio de Pedanías es el que está gestionando estas cuatro pedanías e indica que la ausencia de este órgano de descentralización no ha impedido que pueda organizarse, entre otras cosas, las fiestas de Era Alta o de Baños y Mendigo. Admite que los vocales, de manera extraoficial, también están echando una mano para comunicar las diversas incidencias que afectan a estas poblaciones.

Por su parte, la concejala socialista, Ainhoa Sánchez, considera inaceptable que a finales de octubre todavía sigan cuatro juntas sin constituir. «Es una falta de respeto gravísima a los 10.000 vecinos y vecinas que viven en esas pedanías», sostiene la edil, que asegura que ese bloqueo responde «a un capricho, a una utilización política del PP; es algo que no entendemos».