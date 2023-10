Los mosquitos no dan tregua a los murcianos, pese a ser octubre. Si en 2016 el alcalde Ballesta anunció que contaría con murciélagos para combatirlos, ahora ha pensado en valerse de la ayuda de las aves. Y es que el Ayuntamiento instalará en jardines del municipio medio centenar de ‘cajas nido’ con la idea de que se instalen en ella pájaros que se coman a estos insectos, informan fuentes municipales en una nota.

Las cajas en cuestión han sido hechas por los alumnos de la especialidad de Carpintería del Programa Mixto de Empleo y Formación ‘Edificación Sostenible II’, apunta el comunicado del Consistorio capitalino, que destaca que «la finalidad de este proyecto es potenciar la presencia de aves insectívoras como herramienta de lucha biológica contra los mosquitos, al tiempo que se enriquece la biodiversidad de los espacios verdes urbanos».

En este proyecto colaboran las Concejalías de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo; de Bienestar Social, Familia y Salud; y de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente. Las concejalas Mercedes Bernabé y Pilar Torres presentaron la iniciativa en el Jardín de la Seda de Murcia.

Están enfocados a diferentes especies de pájaros, como el carbonero común o la lavandera blanca

«Todas las cajas nido están construidas en madera de pino y han sido tratadas con protector para exteriores al agua, a la vez que están dotadas de un sistema de apertura para su posterior limpieza, soporte en la entrada y respiradero en la parte superior, para evitar la condensación, y agujeros en la base, para mantener el espacio seco», manifestó la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

El diseño de las cajas se ha realizado teniendo en cuenta las recomendaciones de la Sociedad Española de Ornitología y del Servicio de Control de Plagas del Ayuntamiento de Murcia, dejan claro desde el equipo de Ballesta.

«El objetivo es ofrecer refugio y lugares de cría a las aves insectívoras de nuestros jardines y favorecer su propagación para reducir así la presencia de mosquitos», precisó al respecto la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

Para esta acción se han construido varios modelos de cajas nido enfocados a diferentes especies de pájaros como el carbonero común o la lavandera blanca.

«Es importante que estas cajas nido cumplan las condiciones de diseño e instalación que permitan que la especie acepte el nido consiguiendo los resultados esperados», indican desde el Ayuntamiento.

En la misma línea, comentan que «los técnicos municipales también deben tener muy en cuenta las fechas de colocación de estas cajas nido», puesto que «para los insectívoros de pico corto y especies sedentarias de cría temprana es un buen momento entre septiembre y octubre, ya que les permite familiarizarse con el elemento nuevo introducido en su entorno, de forma que sean aceptadas cuando comience la temporada de cría».

Críticas de la oposición

La idea de las cajas no convence al principal grupo de la oposición. La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia Esther Nevado ha pedido a la edil de Salud que «ataque de raíz la plaga de mosquitos que estamos viviendo en nuestro municipio», según han informado fuentes del partido en un comunicado.

Nevado aseguró que «a diario» se recaban quejas de vecinos y vecinas por el «altísimo número de estos insectos», y ha exigido poner en marcha actuaciones que mitiguen este problema «de forma efectiva e inmediata».

«El Ayuntamiento cuenta con un servicio eficaz que se debe dirigir, no se trata solo de sacar un helicóptero para que el alcalde Ballesta tenga una foto impresionante. Echamos de menos campañas de comunicación, no entendemos por qué ya no se publicita de forma periódica en las redes municipales y de salud la app ‘Plagas Murcia’, que desde el PSOE pusimos en marcha durante nuestro mandato», destacó.

Asimismo, Nevado concretó que la mayoría de los focos se encuentran en entornos privados, «ya que al mosquito tigre le gustan los pequeños cúmulos de agua, de ahí que haya que extremar la precaución en balcones, terrazas o patios de viviendas particulares». También ha abogado por aumentar las inspecciones y concienciar a la población.