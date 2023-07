Al periodismo le gustan las etiquetas. Son pragmáticas y permiten decir mucho con muy poco. Una de esas etiquetas, cuando se constituyen los nuevos gobiernos municipales, es aquella de ‘hombre o mujer fuerte’, aquel concejal, tras el alcalde, que asume competencias de especial relevancia. En el caso de Murcia se utilizó esa expresión con dos miembros del Ejecutivo de José Ballesta: el edil de Hacienda y Movilidad, José Francisco Muñoz, y con la vicealcaldesa y responsable de Fomento, Rebeca Pérez, pero si hubiera que incluir un tercer ‘hombre fuerte’ sería sin duda el concejal popular José Guillén, quien se ha hecho cargo del área de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que incluye atribuciones clave como el alumbrado público, parques y jardines, la gestión del personal funcionario, o la Oficina de Prensa. Cuando se le pregunta al edil popular si se siente así responde que «el hombre fuerte en el gobierno de Ballesta es Ballesta. Es el que nos lidera a todos, el que marca la hoja de ruta y el que tiene muy claro el proyecto de ciudad en su cabeza».

Por lo que escuché en su discurso de investidura, Ballesta parece también muy exigente...

Es él quien da ejemplo en todo, el que trabaja siempre una hora más que los demás. Un maestro en lo moral, en lo ético. Cuando trabajas con una persona que te exige, que saca lo mejor de ti, que te hace ir cada vez más alto y más fuerte te motiva mucho. Ballesta es como esos... entrenadores de élite, que te hacen ir cada vez más lejos.

El líder de Vox en Murcia, Luis Gestoso, le acusó de ‘prepotente’ en el Pleno con motivo del acuerdo para el reparto de las dedicaciones exclusivas.¿Ha sido complicada esa negociación?

Me llamó mucho la atención que unas conversaciones que se mantienen en un ámbito discreto, más interno, se trasladasen de esa manera cuando además no había sucedido así. Queremos que sea una legislatura en la que el centro, el objetivo principal sea mejorar la calidad de vida de los murcianos y los servicios públicos y que podamos hacerlo, ¿por qué no?, de la mano de la oposición. Una de la cosas que he aprendido de José Ballesta es que gobernar no es avasallar.

La recta final del mandato de Serrano estuvo marcada por las movilizaciones del sindicato SIME. Piden una oferta extraordinaria de empleo público de estabilización, el desembolso de la carrera profesional o poner en marcha los convenios colectivos de Policía y Bomberos. Mucha tela que cortar ahí, ¿no?

En el año 2015 tuve la suerte de que el alcalde me diese las competencias de recursos humanos. Fueron unos años muy intensos y una experiencia muy bonita. En ese tiempo fuimos capaces de sentarnos con los sindicatos y ser la única gran ciudad de este país que logró cerrar un convenio colectivo y se consiguieron muchos avances en cuanto a la mejora de la calidad del servicio público, que a la vez iba aparejada a la mejora de las condiciones laborales o la conciliación... vinculamos una cosa con la otra. Y también conseguimos lanzar la mayor oferta de empleo público de la historia del Ayuntamiento...

Pero, ¿esta legislatura habrá una oferta de empleo público extraordinaria de estabilización?, ¿se lanzarán esos convenios que piden?

Vamos a tener la primera mesa de negociación la semana que viene, vamos a tener el primer encuentro con los sindicatos. No voy a contar nada públicamente hasta que nos reunamos, precisamente porque ahí ha habido siempre un respeto mutuo muy importante. Hemos buscado sentarnos con todos a la vez, hablar las cosas. El alcalde Ballesta también nos ha enseñado que hay que llegar a las cosas con el diálogo, con el consenso y no por imposición. Hay que sentarse, hay que escucharles, hay que ver qué es lo que plantean, habrá que estudiarlo y siempre con ese objetivo de mejorar la prestación del servicio, si los cambios que hacemos van en esa dirección, esos cambios se van a producir.

He aprendido de Ballesta que gobernar no es avasallar"

Liderará también la llamada Oficina de Eventos, ¿qué misión tendrá?

Lo que pretende es potenciar la imagen y la marca Murcia, fuera y dentro del municipio, poniendo en valor todos los grandes eventos, que el alcalde quiere que sucedan los 365 días del año. Se lo habrá oído decir muchas veces... Quiere que haya actividad, que Murcia sea una ciudad viva todo el año.

En verano es complicado, ¿no?

Bueno, hemos presentado Murcia en verano. Hace unos días estaba aquí Rod Stewart, también Romeo Santos o Iron Maiden; esta semana en Murcia hay más de 80.000 personas que han venido a disfrutar de todas esas actividades. ¿Qué ciudad tiene todos sus museos abiertos en verano o esos conciertos con Alejandro Sanz, David Bisbal, Joaquín Sabina? Convertirte en un ciudad de referencia turística para el verano como ha hecho Murcia solo se consigue poniendo sobre la mesa una oferta de primer nivel para todas las edades.

Hablemos de un proyecto capital en la obra de Ballesta y de usted, Murcia Río. ¿Qué podemos esperar esta legislatura?

Es un proyecto del alcalde Ballesta, que comenzó en 2015, un proyecto de ciudad y no sólo de una legislatura, sino para muchos años, para muchas legislaturas, que se está construyendo poco a poco. No es para nada un proyecto megalómano, como alguien ha dicho, sino todo lo contrario. Vamos a seguir construyéndolo pieza a pieza hasta alcanzar esos dos millones de metros cuadrados de zonas verdes que circunden el río Segura. El objetivo fundamental, que llega tras la más importante recuperación medioambiental de un río en Europa, es ahora la recuperación social, algo que ilusiona a todos los murcianos y que ya pueden ver y disfrutar. Ya se han puesto en funcionamiento muchos espacios verdes desde la primera actuación en la alameda de las cuatro piedras. Cuando voy allí me emociono, suelto alguna lagrimilla porque es una actuación que tiene muy poquito tiempo y en cinco o seis años los álamos han crecido más de 20 metros y hay unas alamedas y unos jardines maravillosos donde antes sólo había vertederos. Y ahora vamos a seguir, tenemos muchos proyectos en marcha, el más singular el Parque Metropolitano Oeste.

Uno de los proyectos estrella del Murcia Río es el nuevo acceso peatonal al río Segura cerca del Puente de Hierro, pero la CHS rechazó su autorización...

Confederación dio el visto bueno y en varias ocasiones, lo que pasa es que después hizo un ‘Pedro Sánchez’ y cambió de opinión y nos dejó con un proyecto (con todos los parabienes de los técnicos de la CHS y el Ayuntamiento) prácticamente adjudicado, con los fondos consignados, 3,7 millones de euros, y casualmente cambió su criterio con la entrada del gobierno socialista en el Gobierno de España y por tanto al frente de la Confederación... No digo que ese cambio fuese ideológico, pero ocurrió en ese momento.

¿Cree que con un Gobierno con Feijóo se reactivará ese proyecto?

No lo sé, pero nosotros no hemos abandonado la idea de que un proyecto bueno para Murcia se pueda realizar. Habrá que hablar de nuevo con la CHS. No nos rendimos fácilmente. Vamos a luchar por ello hasta las últimas consecuencias.

Si solo pudiese hacer una cosa en esta legislatura, ¿cuál sería?

Reforestar Murcia [no lo duda ni un segundo]. Nuestra gran ilusión, nuestro gran empeño es llenarla de árboles. Una de las cosas que más ayudan a la gestión inteligente de una ciudad y a su desarrollo son los árboles. Son una tecnología celestial, no hay ninguna máquina en el mundo capaz de hacer lo que hacen los árboles, generar oxígeno, fijar el CO2 o reponer la capa de ozono.