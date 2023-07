Vox Murcia ha denunciado esta mañana que el regidor de Murcia, José Ballesta, "es más alcalde de Caracas que de Murcia" porque quiere una “oposición muda y sin medios” y critican que al popular se llenó la boca en la campaña electoral y en su discurso de investidura hablando de “gobierno para todos” y “abiertos al diálogo y a la centralidad”.

La portavoz adjunto, Alba Franco, ha declarado que en el ayuntamiento “pasan las semanas y el alcalde no quiere constituir los grupos políticos municipales de la oposición para eliminar cualquier disidencia y menos durante la campaña electoral. Mientras tanto crea chiringuitos, adopta decisiones en junta de gobierno sin contar con nadie y quiere constituir las juntas municipales sólo donde ganó el PP antes que los grupos; para tener una formidable maquinaria electoral con el dinero de todos e ir “dopados” a la campaña electoral”.

Además, Franco afirma que “a esto se añade la incapacidad para el diálogo del equipo de gobierno a la hora de dar medios personales y materiales a la oposición como espacios dignos o personal de apoyo. Quiere una oposición muda y sin medios para que sea incapaz de fiscalizar su gestión”.

“Están celebrando juntas de gobierno sin informar a nadie de su contenido, de espaldas, sin ningún tipo de transparencia. Están demostrando que no quieren que se constituyan los grupos para que no podamos fiscalizar su labor desde la oposición y para que no se les puedan poner en evidencia sus incumplimientos, como la promesa de parar el plan de movilidad, en campaña de las generales”, concluye la portavoz adjunto de Vox.