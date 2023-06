El Ayuntamiento de Murcia recupera el diálogo y la colaboración con la Administración regional para trabajar para crear el área metropolitana de Murcia. El consejero en funciones de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, que hoy se ha reunido con el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha celebrado este “cambio de rumbo del Ayuntamiento”. Según Diez, ahora sí se va a poder habilitar un marco de colaboración estable para la construcción de los nuevos servicios metropolitanos y para la mejora del transporte público en Murcia y en toda su área de influencia.

El consejero arremetió duramente contra la actitud del anterior equipo de Gobierno de José Antonio Serrano. “Fueron innumerables las ocasiones en las que tendimos la mano a la anterior Corporación municipal para trabajar de forma conjunta en el interés de todos los murcianos”, señaló el titular de Fomento, que aseguró que siempre se encontró “un rechazo frontal, que sólo estaba motivado por cuestiones sectarias”.

Díez de Revenga explicó que el área metropolitana es un diseño conjunto de todos los servicios de transporte público que “centra la atención en las necesidades del ciudadano y supera los límites administrativos; de lo que se trata es de construir todo un sistema de transporte público que permita satisfacer las necesidades reales de desplazamiento”. Para el consejero, Murcia ha crecido tanto que tiene una “interrelaciones constantes y fluidas hasta con 10 términos municipales en su entorno, y por ello, no tiene sentido que el diseño los servicios de transporte se realice exclusivamente por parte de un ayuntamiento en su ámbito de influencia o la Comunidad exclusivamente en relaciones intermunicipales, y tiene sentido contemplarlo en conjunto y hacer un diseño de servicios más allá de los límites competenciales”.

En la redacción de ese plan metropolitano, que actualmente se halla en fase de licitación, se incluirá, además de los servicios y las líneas, la política tarifaria, la digitalización del sistema, o la organización del sistema de gobernanza, que se hará a través de un órgano supramunicipal. Según el consejero, se trata de un proceso complejo que se extenderá durante los dos próximos años.

Este objetivo a medio y largo plazo no impedirá ya acciones de ámbito metropolitano a corto plazo. Díez de Revenga señaló que hay ciertos problemas de solapamiento en el sistema de transporte actual que va a requerir soluciones urgentes. En este sentido, nombró varios ejemplos. Uno de ellos se da en urbanizaciones de El Esparragal, “donde se produce la extraña circunstancia de que los ciudadanos no tienen servicio de transporte público, pero ven pasar todos los días por delante autobuses de línea a los que no pueden subirse”. Esa incidencia, gracias a la colaboración entre Ayuntamiento y Comunidad, “puede solucionarse a corto plazo”.

El consejero también destacó otras incidencias que se dan en poblaciones como Santomera o Beniel, donde existen duplicidad de servicios.