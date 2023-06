La Asociación No Más Ruido de Murcia ha presentado ante los Juzgados de Instrucción de Murcia una denuncia por un presunto delito de prevaricación, cometido por los responsables municipales en materia de vía pública, al autorizar los conciertos de Las Noches del Malecón 2023. Desde este colectivo indican que el Consistorio ha despreciado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia que declaró la ilegalidad de los conciertos autorizados en el año 2021, "que son sustancialmente iguales a los autorizados este año, por lo que esos responsables municipales han adoptado una resolución a sabiendas de que era ilegal", señala el presidente de No Más Ruido, Pedro Pérez Piernas, que añade que en caso de que la autorización ya la hubieran concedido en la fecha en que fue dictada la sentencia, "deberían haber procedido a la suspensión de dichos conciertos, ya que al no hacerlo están lesionando gravemente los derechos fundamentales de los vecinos próximos, tal como reconoce dicha sentencia".

"Desesperados" por el "ruido" de Las Noches del Malecón Tal y como ya informó La Opinión entonces, el Juzgado consideró que se superaron los niveles de ruido nocturno permitidos, por lo que declaró nula la resolución municipal que autorizó la celebración de los 62 conciertos que se celebraron entre mayo y agosto de 2021 en el recinto Murcia Río. En la sentencia, el juzgado destaca que la organización de este tipo de eventos «debe ajustarse a lo determinado por la Ley del Ruido y por la ordenanza municipal». En su escrito, el juez considera que, «dando por válidos los datos aportados por la empresa organizadora», se dobló el nivel de decibelios permitido para el horario nocturno.También se han quejado por los ruidos de este ciclo de conciertos en pleno centro de Murcia la Asociación de Vecinos del Malecón y su Huerta. Cabe recordar que esta asociación advirtió en dos ocasiones al anterior equipo de Gobierno de José Antonio Serrano de la ilegalidad de autorizar los conciertos, "pero hicieron caso omiso, por lo que no nos ha quedado más remedio que acudir a la vía penal", indica Pérez Piernas. Una vez que se ha conformado el nuevo Gobierno municipal, el siguiente paso de este colectivo será solicitar "al titular de la concejalía en quien se deleguen las competencias, que suspenda inmediatamente los conciertos, y de no hacerlo así ampliaremos a esa persona la denuncia por prevaricación".