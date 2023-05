La empresa Transportes de Murcia, responsable del servicio de autobús urbano de Murcia y conocidos como los 'coloraos', ha recibido en la mañana de este martes el decreto del Ayuntamiento de Murcia por el cual se le notifica la rescisión del contrato debido a los "graves incumplimientos" que supone el cese en la prestación del servicio por la huelga iniciada por sus trabajadores en la noche del pasado domingo.

La UTE anunció a sus trabajadores la seman a pasada que desde este mes de mayo les aplicaría una rebaja salarial del 42% al no poder asumir el coste del servicio, que ha sido prorrogado por el Consistorio durante dos años tras vencer el contrato el pasado mes de octubre. Sin embargo, los empleados se han plantado ante una reducción de la nómina que "no podemos asumir y destroza la economía familiar de 98 trabajadores", según explican desde el comité de empresa.

La suspensión del servicio de transporte urbano en Murcia por la huelga indefinida de los trabajadores llevó ayer lunes a la Concejalía de Movilidad Sostenible a enviar un inspector a la empresa para corroborar que los autobuses no habían salido de las cocheras, lo que supone una infracción grave al no estar justificada la paralización del servicio y no haberse comunicado con los 15 días de antelación que recoge el propio contrato para que se tomen las medidas necesarias. El informe del inspector alertaba del inicio del expediente de rescisión del contrato y la prohibición a Transportes de Murcia y a la UTE que conforma a presentarse a cualquier otra licitación del Ayuntamiento de la capital de la Región.

La propia concejala Carmen Fructuoso también señalaba que se sancionaba a la empresa con una cantidad superior a los 100.000 euros por los daños causados a los usuarios del servicio.

Diez días para alegar

Según el decreto que ha enviado este martes la Administración local, la empresa cuenta con un periodo de diez días para alegar ante esta decisión, tiempo durante el cual el Consistorio buscará la fórmula para continuar prestando el servicio de transporte urbano de los ciudadanos.

La propia edil de Movilidad Sostenible explica a La Opinión que han firmado el inicio de la rescisión del contrato y "ahora los distintos servicios implicados están trabajando para ver la forma en la que se restablece el servicio de autobús, algo que prevemos que se pueda hacer a final de esta semana o principios de la próxima".

Para ello, en la mañana de este martes se está celebrando una reunión entre los técnicos responsables, los Servicios Jurídicos, Contratación y Movilidad para ver los siguientes pasos a dar y organizar la recuperación del transporte urbano en Murcia.

Carmen Fructuoso insiste en que "se trata de un servicio esencial y queremos que vuelva a estar operativo lo antes posible", a lo que añade que "se ha prohibido a la empresa y a la UTE que se puedan volver a presentar a un contrato municipal".

El presidente del comité de empresa de Transportes de Murcia, Miguel Cano, afirma que ya ha tenido conocimiento de la notificación de este decreto a la empresa y recuerda que "la rescisión del contrato era una opción que los empleados veníamos reclamando desde hace tiempo al Ayuntamiento", por lo que muestra su satisfacción por la decisión tomada. No obstante, sostiene que el campamento de protesta se mantiene, de momento, ya que tienen que evaluar qué pasos se van a dar, algo que pondrán en común todos los trabajadores en la asamblea que tienen previsto celebrar en la noche de este martes.