La Junta de Gobierno ha aprobado este viernes, con la abstención de los concejales de Ciudadanos, una propuesta del alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, para modificar las instrucciones para la tramitación de los contratos menores y establecer que no sea obligatorio solicitar tres ofertas para aquellas obras o servicios con un valor estimado de hasta 3.000 euros. La medida ha entrado en vigor desde hoy.

“Simplemente se ha cambiado la cuantía de la que disponen los alcaldes pedáneos a la hora de poder gastar sin tener que pedir esos tres presupuestos”, ha señalado el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, que explica que esta decisión se ha tomado por la notable subida de los precios en el último año. "Parecía ya un poco ridículo que solamente se pudieran acometer acciones sin pedir tres ofertas por debajo de los 1.000 euros”, sostiene el regidor socialista. Esta medida, asegura Serrano, va a favorecer "de una forma clara que se agilicen muchas cuestiones que hay en pedanías, como el arreglo de un bache o el cambio de una cerradura, esas pequeñas cosas que mejoran la calidad de vida de todos".

Sobre la posición de Ciudadanos, que apuesta por no elevar tanto este límite, el alcalde admite que ha habido diferencias entre los dos grupos políticos que conforman el Gobierno de Murcia, pero “este alcalde ha tomado la decisión de que sean 3.000 euros dada la situación económica actual; esto no significa que no se vaya a ejercer un control sobre ese gasto, ya que todas las facturas pasarán por Intervención, aquí no hay trampa ni cartón”.

Para el Grupo Popular, esta polémica “evidencia una ruptura en el Gobierno municipal y una incoherencia más del actual Gobierno socialista que deja claro que sus justificaciones para perpetrar la moción de censura y sus argumentos para justificar el bloqueo al que han sometido a las pedanías eran completamente falsos”. Según los populares, el aumento del límite para poder contratar ‘a dedo’ responde “a una decisión electoralista, ya que llevan poniendo trabas a las pedanías casi dos años y ahora cambian de opinión a tres meses de que voten todos los murcianos”.

El candidato de Vox a la Alcaldía de Murcia, Luis Gestoso, ha publicado en su cuenta de Twitter que “ahora se entiende por qué tenían tanto interés en quitar el delito de malversación”. Para Gestoso, con el aumento del límite para contratar sin concurrencia, “se cumplen todos los requisitos para dar a dedo obras a empresas de amigotes ahora que se van del Gobierno en mayo. Todo muy de izquierdas”.

Por su parte el portavoz de Podemos, Ginés Ruiz Maciá, entiende que lo aprobado por la Junta de Gobierno “es necesario para la operatividad de las juntas municipales”. Recuerda el concejal de Podemos que los 3.000 euros están dentro de los límites legales “y no va a suponer que se deje de controlar esos gastos”. Para Ruiz Maciá, hubiera sido preferible que se hubiera hecho un contrato general en el que se incluyesen todas estas obras y al que pudieran acudir los presidentes de la juntas, “pero la necesidad de responder al día a día de las pedanías ha llevado a esta modificación. Nos parece un límite aceptable, siempre que se mantenga ese control por parte de la administración sobre el destino de esos fondos”.