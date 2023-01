Los limones gigantes llegan a Murcia de la mano del Lemon Art Exhibition Tour, una exposición itinerante que, tras visitar ciudades como Madrid, Valencia, Alicante, París o Berlín, aterriza en la capital para mostrar hasta ocho enormes y cítricas esculturas pintadas por ocho artistas con un perfil millennial.

Welcome to the Lemon Age, es el nombre que recibe la exposición. Así, la capital regional se convertirá en el escaparate del limón europeo desde este martes, 25 de enero, hasta el próximo martes, 8 de febrero. En concreto, se situará en la céntrica Plaza de Santo Domingo y la Gran Vía Alfonso X para que jóvenes y adultos puedan disfrutar y hacerse selfis con los limones gigantes de dos metros de altura y 330 kilos de peso.

El objetivo de Lemon Art Exhibition Tour es poner en valor las características intrínsecas y diferenciadoras del limón de Europa mediante ocho obras elaboradas por artistas consagrados en diversas modalidades artísticas (artes plásticas, diseño, moda, arquitectura, fotografía...) y procedentes de España, Francia y Alemania.

El murciano Álvaro Peña y la madrileña Elisa de la Torre son dos de los creadores españoles más destacados de la presente edición, mientras que la representación internacional corre a cargo de la alemana Shirin Donia y la francesa Marine Hardeman. El resto del elenco de artistas lo completan María de la Torre, Anbel (Ana Ruiz), Elvira Carrasco y Lara Padilla. En tanto, Juan Rafael Alonso ha sido el escultor que ha trazado y fabricado las estructuras con forma de limón.