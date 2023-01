El Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el expediente y los pliegos de condiciones para la contratación del servicio de instalación de sillas y tribunas durante las procesiones y desfiles de Semana Santa, Fiestas de Primavera, Feria de Septiembre, Desfile de Moros y Cristianos y Cabalgata de Reyes en la ciudad de Murcia.

El canon mínimo establecido por la prestación del servicio, a satisfacer por el adjudicatario del contrato, asciende a 322.000 euros (casi 60.000 euros menos que el anterior) y se establece una duración mínima de dos años.

Según informó este viernes la portavoz del Gobierno local, Paqui Pérez, en el pliego del contrato se establecen los precios máximos, impuestos incluidos, que podrá percibir el contratista por el alquiler de cada asiento, siendo dos euros el coste más económico y de ocho euros el más elevado.

Según fuentes municipales, la contratación, que podrá ser prorrogada por otros dos años, no origina gastos al Consistorio murciano.

La aprobación del nuevo contrato llega tras la resolución del contrato con la anterior adjudicataria, Romian Producciones, por las incidencias acaecidas durante las Fiestas de Primavera y la Semana Santa de 2022.

Ante las dudas de si el nuevo contrato llegará a a tiempo para cubrir las próximas fiestas, que comienzan a principios de abril, Pérez aseguró que «hay tiempo» y recordó que el área de Contratación «es un servicio formado por expertos en procesos de licitación y siempre cumpliendo la ley y los plazos».

Con respecto a la comisión de investigación solicitada por el Grupo Popular por los problemas en la Cabalgata de Reyes, la portavoz municipal explicó que lo sucedido no es achacable, en ningún caso, a la empresa saliente. «Lo que sabemos es que alguien vendió sillas que no estaban en el pliego y hay una denuncia, interpuesta por Romian Producciones, y es algo que está investigando la Policía, por lo que no hay motivos para iniciar esa comisión».

Pérez recordó que el pliego de condiciones permite a la actual empresa volver a presentarse a la licitación. «Vivimos en un sistema de libertad de mercado que permite a cualquier empresa volver a concurrir», detalló la portavoz, que elogió la actitud de la empresa al decidir continuar prestando el servicio en la Cabalgata a pesar de que se había resuelto el contrato en el mes de noviembre, «para no perjudicar a los vecinos de Murcia; y lo hicieron de la manera más profesional que hemos conocido en los últimos años».

Al contrario de los afirmado hace unos meses por el concejal de Cultura, Pedro García Rex, Paqui Pérez descartó que se vayan a emprender acciones legales o sanciones ejemplares contra la empresa por las incidencias de 2022. «No ha incurrido en ningún incumplimiento, se resolvió el contrato porque sí que había motivos, pero sin ninguna sanción».

Por su parte, el concejal del PP, Jesús Pacheco, aseguró no entender por qué no se emprende acciones legales contra Romian Producciones y recordó que en abril de 2022 el alcalde de Murcia señaló que «el caos vivido con las sillas de Semana Santa y Fiestas de Primavera no puede quedar impune». Además, reiteró la necesidad de que se forme una comisión de investigación por el «escándalo de la Cabalgata de los Reyes Magos».