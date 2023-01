La portavoz del Ayuntamiento de Murcia y concejala de Servicios Sociales, Paqui Pérez, de Ciudadanos, ha confirmado este viernes que no formará parte de la lista del partido Ciudadanos a la Alcaldía de Murcia, que previsiblemente encabezará el actual concejal de Cultura, Pedro García Rex, algo que dio por garantizado Pérez.

En el proceso de primarias del partido naranja a nivel nacional, Pérez se posicionó con la candidatura de Edmundo Bal, mientras que Rex lo hizo con la de Patricia Guasp, la apoyada por Inés Arrimadas y que ha resultado vencedora. Por ello, en declaraciones a los periodistas tras la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Municipal, Pérez ha dado por hecho que será Rex el candidato a la Alcaldía que presentará el partido, y ha descartado por completo sumarse a su candidatura, tal y como ya había avanzado el pasado mes de noviembre. Sobre su fututo, Pérez afirmó que tiene que "ordenar sus ideas" y que "ya se verá".

"Habría sido fácil mantenerme neutral y no sumarme a la candidatura de Edmundo Bal y así alargar el posible debate" sobre si el partido debía optar para la alcaldía de Murcia por Rex o por ella misma, ha dicho, pero ha insistido en que apoyó al diputado aún sabiendo que "no era la candidatura oficialista" y lo hizo desde el convencimiento de que los naranjas precisan "un cambio". "Creo que Ciudadanos necesitaba un cambio en la forma de gestionar, en la comunicación, en las políticas, en las decisiones firmes que siempre beneficiaran a los españoles, pero no ha sido así en los últimos años, y por eso Ciudadanos está donde está", ha señalado.

Tras la victoria de Guasp, a la que ha dado la enhorabuena y ha deseado "la mejor de las suertes", ha manifestado que tiene un sentimiento de tristeza porque, en su opinión, con este resultado "hemos perdido todos", porque "ha evidenciado una división muy grande del partido".

"Dudo que la candidatura ganadora pueda dar los pasos para ilusionar", ha subrayado, pero ha asegurado que mantiene la "esperanza" de que el partido "vuelva a ocupar un espacio político liberal y progresista" que no cubren otras formaciones políticas y por el que nació.

En su opinión, el partido ha fallado en muchas cosas, a nivel orgánico, por falta de "liderazgo" y "templanza", y también con decisiones como la negativa a pactar con Pedro Sánchez a nivel nacional, "ésa fuera la primera debacle", o el acuerdo de gobierno con el PP a nivel regional, a pesar de que la propia Arrimadas había asegurado en un mitin que no se facilitaría un nuevo gobierno a los populares tras 24 años en el poder, "y falló Inés cuando dejó Cataluña y se fue al panorama nacional".

"Una retirada a tiempo es una victoria", ha concluido, si bien ha insistido en que sigue creyendo en el proyecto de Cs y en la necesidad de ocupar ese espacio político.