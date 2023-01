Las obras de los proyectos de movilidad llegan esta semana a la calle Isaac Albéniz, avenida Miguel de Cervantes, avenida Juan de Borbón y avenida de La Fama, indica el Ayuntamiento de Murcia en un comunicado.

En las dos últimas avenidas (Juan de Borbón y La Fama), los trabajos implicarán que se produzcan cortes, apuntan fuentes municipales. En la primera, de un tramo de uno de los carriles; en la segunda, de una parte de la avenida, donde las máquinas ya taladran el asfalto con el fin de mejorar el casco urbano de la capital.

Mientras tanto, las obras que más oposición vecinal han encontrado (las previstas para el barrio del Carmen) aún no tienen fecha para arrancar, explican desde el Consistorio. No obstante, aunque no se ha fijado el día en el que las máquinas entrarán en la barriada, fuentes municipales apuntan que será «en unas semanas».

El proyecto en el barrio debía haber arrancado antes de la Navidad, pero el Ayuntamiento decidió aplazarlo.

José Oñate, portavoz de los comerciantes de El Carmen, manifestó este lunes a La Opinión que «nosotros nunca nos hemos opuesto a un plan de movilidad, que es necesario, lo único que pedimos es unas infraestructuras y cambios necesarios» antes de ponerlo en marcha.

Hizo hincapié en que «en el barrio del Carmen, la gran mayoría de los edificios no tienen parking», por lo que se preguntó «dónde van a aparcar los residentes» si se ejecuta lo proyectado por el Ayuntamiento. «No tiene ningún sentido hacer un disuasorio a tres kilómetros», aseveró.

Trabajos que siguen

Por otro lado, destaca el Consistorio, prosiguen los trabajos, iniciados en semanas anteriores, de señalización de obra, demoliciones de aceras, zanjas y canalizaciones y pavimentación en los viales avenida Primero de Mayo y avenida de El Palmar

En Primo de Rivera se continúa avanzando con los trabajos de señalización de obra, demoliciones de aceras, zanjas y canalizaciones y colocación de bordillo.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos NextGenerationEU.