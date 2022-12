La designación de Luis Gestoso como candidato de Vox a la Alcaldía de Murcia en la cita electoral del próximo mes de marzo, tal y como adelantó La Opinión, dejó ayer todo un reguero de reacciones en la comunidad política local y regional.

En su cuenta de Twitter, el diputado nacional agradeció a Santiago Abascal y al Comité Ejecutivo Nacional «este inmenso honor».

«Trabajaré sin descanso para merecerlo y ganarme la confianza de los murcianos», publicó Gestoso, que añadió que Vox «tiene un gran proyecto para Murcia y en cada ciudad de España».

Por su parte, el líder regional y actual portavoz de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, señaló que «más allá de grandísimo trabajo que ha hecho como diputado nacional, es un amigo y una persona que va a aportar esa fuerza necesaria para poder ofrecer una alternativa real en el municipio de Murcia».

En sus redes sociales, Antelo añadió que Gestoso «devolverá la dignidad a la Glorieta;» y que «comienza el esperado cambio de rumbo en el Ayuntamiento de Murcia; no es sorpresa, es sentido común. A por todas amigo».

La concejala de Vox en el Ayuntamiento murciano, Inmaculada Ortega, también quiso darle la enhorabuena y afirmó que su partido, con la elección de este candidato, «proporciona a los murcianos una alternativa real para acabar con el desgobierno y abandono del municipio sufrido durante tantos años».

Los altos cargos nacionales del partido también se sumaron a las felicitaciones. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró que Gestoso «es el mejor candidato para la Alcaldía de Murcia».

Por su parte, el periodista y eurodiputado de Vox Hermann Tertsch también puso su granito de arena: «Murcia es una ciudad estupenda. Como tenga de alcalde a Luis Gestoso se sale».

Como es habitual con estas informaciones, el resto de partidos prefirió no valorar la candidatura de Vox para el Ayuntamiento de Murcia, pero ayer se le preguntó en varias ocasiones a la portavoz del Grupo Popular, Rebeca Pérez, por la cuestión. «Es un asunto absolutamente interno del partido Vox y no tenemos nada que decir sobre esa candidatura», respondió Pérez a las preguntas de los periodistas durante su rueda de prensa para presentar el balance del PP sobre la gestión del equipo de Gobierno de Murcia durante este 2022. Al recordarle que Gestoso estuvo cerca de 30 años ocupando altos cargos del PP, Pérez no se resistió a recordar que «ha estado en otros muchos partidos, como el de Ciudadanos».