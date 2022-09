Los Servicios Jurídicos tumban la ordenanza de Publicidad No Sexista del Ayuntamiento

Uno de los proyectos más importantes que tenía en cartera el nuevo Gobierno de coalición y la Concejalía de Igualdad, que dirige Teresa Franco, ha recibido un jarro de agua fría. La ordenanza de Publicidad No Sexista, que tiene como objetivo impedir que el cuerpo de la mujer se sexualice o se trate como objeto de consumo, así como que se utilice en vallas para publicitar prostíbulos, no podrá ser una realidad de momento debido a que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento han emitido un informe en el que afirman que la norma de rango local podría invadir las competencias sancionadoras de la Comunidad Autónoma, que legisló sobre este asunto en la Ley de Igualdad regional, e incluso las de la legislación a nivel nacional.

El informe, que cuenta con unas catorce páginas, ha sido remitido por los Servicios Jurídicos esta misma semana a la concejala Franco, que lleva trabajando en sacar adelante esta ordenanza desde que asumiera las competencias de Igualdad tras la moción de censura en marzo de 2021. El borrador propuesto desde el departamento municipal de Igualdad sí ha logrado por contra, los informes positivos de los servicios de Vía Pública y de Policía Local, y fue elevado también al Consejo Municipal de Igualdad.

La alternativa que proponen los Servicios Jurídicos en su informe es modificar la ordenanza de Publicidad Exterior, que ya contempla la no autorización de cualquier valla publicitaria vejatoria para las mujeres, con el fin de recoger esa prohibición de manera más extensa y expresa. El borrador que ahora ha sido censurado se inspiró en la ordenanza de Publicidad No Sexistas que está en vigor en Cartagena desde el año pasado y cuya aprobación definitiva se publicó en el BORM el 14 de junio de 2021. Precisamente, esta norma cartagenera incluye sanciones de hasta 3.000 euros, una competencia que, según los jurídicos del Ayuntamiento de Murcia, impiden establecer en la capital de la Región una ordenanza que regule la publicidad no sexista. En cambio, en Cartagena los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento hicieron informe positivo.

La concejala Franco reconoció que con el informe jurídico la ordenanza entra en punto muerto y advirtió que no se rinde y que «seguiré trabajando para que Murcia tenga una norma que prohíba que nuestro municipio esté lleno de vallas en las que se publicitan prostíbulos».

Las feministas acusan al Gobierno de dejadez

El grupo feminista RadFem Murcia ha responsabilizado al Ayuntamiento de Murcia por la presencia de vallas publicitarias que promocionan la prostitución en el municipio. Tal y como indican estas feministas, «el uso de este método tiene un gran poder visual y de persuasión», por lo que denuncian la ‘dejadez’ del Consistorio a la hora de no acelerar la aprobación de la ordenanza de Publicidad No Sexista y no aplicar la de la Publicidad Exterior, que prohíbe este tipo de anuncios y que está en vigor desde hace casi siete años.