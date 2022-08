Empieza la cuenta atrás para uno de los momentos más esperados de los murcianos: la Feria de Murcia, que se celebrará del 1 al 13 de septiembre.

El Ayuntamiento de Murcia ha anunciado esta mañana el programa de actividades de las fiestas, en el que destaca la puesta en marcha de los tradicionales Huertos del Malecón, el campamento de Moros y Cristianos y del Recinto Ferial de Atracciones, así como la celebración de la romería de La Fuensanta.

Además, otras actividades señaladas que encontramos en la programación son el Pregón de la Feria, que estará a cargo de Laura Gil y contará con la actuación de Belter Soul, y los conciertos de Lydia Martín, Morat, Mon Laferte y Los40 Murcia POP.

También habrá un taller de salsa, un campeonato de baloncesto 3x3, paseos en karts por Murcia Río, exposiciones y diversas actividades infantiles como espectáculos de magia.

Consulta el programa completo de actividades de la Feria de Murcia 2022, a continuación.

Jueves, 1 de septiembre

09:00 a 22:30 H. Palacio de los Deportes. Campeonato de España de Ajedrez. Organizado por el Zaraichess Club de Ajedrez. Inicio de las partidas a las 10:00 H. y 17:00 H. Acceso libre a las gradas o desde la plataforma chess24.

12:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Lucía”. Duración: 25 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 5 años

13:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Dinosaurios. Una historia de supervivencia”. Duración: 25 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 8 años

15:30 H. Santuario de la Fuensanta. Salida de Nuestra Señora de la Fuensanta en romería hacia la ciudad de Murcia.

18:00 H. Recinto Atracciones FICA. Descuentos especiales de inauguración en las atracciones. 2X1 en todas las atracciones.

18:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: Sesión “ Sistema Solar”. Duración: 45 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 8 años

19:00 H. Huertos del Malecón. Degustación diaria en los 14 Huertos participantes de la gastronomía típica murciana. Hasta el 12 de septiembre

19:00 H. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Apicultura (Jose Alberto Martínez), Pintura de alfarería (Taller de El Poveo), Bordados tradicionales (Ana María Baeza), Tallas de figuras de Belén de Manolo Griñán (realizadas por José Antonio Campos), Pirograbado (Antonio Pérez), Jabón artesano (Susana Hernández), exhibición de trajes regionales (Isabel Calpe).

19:30 H. Iglesia del Carmen. Recepción oficial a Nuestra Señora de la Fuensanta, y posterior traslado a la Santa Iglesia Catedral dando inicio a la Feria de Murcia 2022.

20:00 y 22:00 H. Huertos del Malecón. Zona de expositores. Exposición y venta de las bodegas. Cata. Aforo limitado: 30 personas Acceso previa descarga de invitación en la página www.compralaentrada.com

21:00 H. FICA. Inauguración del Recinto Ferial de Atracciones y encendido de pórticos por el Excmo. Sr. Alcalde de Murcia, D. José Antonio Serrano Martínez.

22:30 H. Huertos del Malecón. Encendido del Pórtico

Viernes, 2 de septiembre

09:00 a 22:30 H. Palacio de los Deportes. Campeonato de España de Ajedrez. Organizado por el Zaraichess Club de Ajedrez. Inicio de las partidas a las 10:00 H. y 17:00 H. Acceso libre a las gradas o desde la plataforma chess24.

10:00 y 12:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Visita guiada “From Spain With Circular Design”. Una mirada circular a la exposición. A cargo de los diseñadores Pedro Sáez (Monnou Studio) y Teresa Jular (Xli desing+thinking)

11:00 a 13:00 H. Santiago y Zaraiche. Partidas simultáneas de ajedrez 1 vs 30. Lugar: Plaza Santiago Apóstol. Organizado por Zaraichess Club de Ajedrez.

12:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Lucía”. Duración: 25 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 5 años

13:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Dinosaurios. Una historia de supervivencia”. Duración: 25 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 8 años.

18:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: Documental del Mes: “Desvelando el universo invisible”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 12 años.

19:00 H. Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Bordados tradicionales (Ana María Baeza), Cosmética (J. Elena Hernández), Modelado en barro, (del taller de Manolo Griñán realizado por José Antonio Campos), Marquetería (Antonio Pérez) y exhibición de trajes regionales (taller de Isabel Calpe).

20:00 y 22:00 H. Huertos del Malecón. Zona de expositores. Exposición y venta de las bodegas. Cata Aforo limitado: 30 personas Acceso previa descarga de invitación en la página www.compralaentrada.com

21:00 H. Plaza de Belluga. Pregón de la Feria de Murcia 2022, a cargo de Laura Gil y la actuación del grupo musical Belter Soul. Acceso libre.

Sábado, 3 de septiembre

09:00 a 22:30 H. Palacio de los Deportes. Campeonato de España de Ajedrez. Organizado por el Zaraichess Club de Ajedrez. Inicio de las partidas a las 10:00 H. y 17:00 H. Acceso libre a las gradas o desde la plataforma chess24.

11:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “La niña que sabía caminar al revés”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 5 años

12:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “La niña que sabía caminar al revés”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 5 años

13:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Más allá del sol”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 8 años

18:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: Sesión “ Sistema Solar”. Duración: 45 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 8 años

19:00 H. Santa Iglesia Catedral. Solemne Novenario. En Honor a la Virgen de la Fuensanta. Hasta el día 11 de septiembre.

19:00 H. C/ Basabé. Espectáculo de magia. “Creer en la Magia”. Con la actuación de Domingo Artés. Acceso libre hasta completar aforo.

19:00 H. Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: figuras de belén de Manolo Griñán, (realizado por José Antonio Campos), Bordado tradicional, (Ana María Baeza). Pirograbado, (Pérez Bayonas). Apicultura, (José Alberto Martínez), torneado y exhibición de trajes regionales (taller de Isabel Calpe).

19:30 H. Javalí Nuevo. Acordes de Feria. Concierto. Agrupación Musical de Guadalupe. Lugar.: Plaza de la Ermita de Javalí Nuevo.

20:00 y 22:00 H. Huertos del Malecón. Zona de expositores. Exposición y venta de las bodegas. Cata Aforo limitado: 30 personas Acceso previa descarga de invitación en la página www.compralaentrada.com

22:00 H. Huertos del Malecón. Concierto. El Camarote de los Hermanos Marx.

Domingo, 4 de septiembre

09:00 a 22:30 H. Palacio de los Deportes. Campeonato de España de Ajedrez. Organizado por el Zaraichess Club de Ajedrez. Inicio de las partidas a las 10:00 H. y 17:00 H. Acceso libre a las gradas o desde la plataforma chess24.

11:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “La niña que sabía caminar al revés”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 5 años

12:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “La niña que sabía caminar al revés”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 5 años.

13:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Más allá del sol”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 8 años.

19:00 H. Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Bordados (Ana María Baeza). Pirograbado, (Antonio Pérez), Modelado, (Loli Sanz). Torneado de madera, (Campos Ortuño). Pintura, (Ramón Victoria), exhibición de trajes regionales del taller de Isabel Calpe.

19:30 H. Corvera. Acordes de Feria. Concierto. Agrupación Musical de El Palmar. Lugar: Explanada del Centro Cultural de Corvera. C/Libertad, 6

20:00 H. Auditorio Victor Villegas. Concierto Solidario de BSFM a favor de la Asociación Española Contra el Cancér. Programa “Tierras y música”, escogido por José Rafael Pascual-Vilaplana como director.

20:00 y 22:00 H. Huertos del Malecón. Zona de expositores. Exposición y venta de las bodegas. Cata. Aforo limitado: 30 personas Acceso previa descarga de invitación en la página www.compralaentrada.com

22:00 H. Huertos del Malecón. Concierto. Lydia Martin “Route 33”.

Lunes, 5 de septiembre

11:00 a 14:00 H. y 17:30 a 20:00 H. Murcia Rio. Paseo en karts de pedales individuales y dobles.

18:00 a 20:00 H. Recinto de Atracciones FICA. Colaboración con las personas de capacidades diferentes, desde apertura, hasta las 20:00 H silencio de megafonía y minimizando en lo posible las señales acústicas.

19:00 H. Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Bordado tradicional, (Ana María Baeza. Pirograbado, (Antonio Pérez). Apicultura, (Jose Alberto Martínez). Juguetes madera, (Campos Ortuño). Modelado en barro, (Loli Sanz). Pasta dientes, (Elena Hernández Díaz), y exhibición de trajes regionales del taller de Isabel Calpe.

20:00 H. Glorieta de España. Concierto. Farfett-Pop/Soul

20:00 y 22:00 H. Huertos del Malecón. Zona de expositores. Exposición y venta de las bodegas. Cata. Aforo limitado: 30 personas Acceso previa descarga de invitación en la página www.compralaentrada.com

20:15 H. Moros y Cristianos. Pasacalles del Pregonero. Desde la Plaza de la Cruz hasta el Teatro Romea.

21:00 H. Moros y Cristianos. Pregón de Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia 2022, en el Teatro Romea a cargo de D. Antonio Peñarrubia Caravaca. Actuará la Coral Discantus y la Asociación Musical Amigos de la Música de Alcantarilla.

22:00 H. Huertos del Malecón. Concierto. Son del Malecón.

22:30 H. Moros y Cristianos. Inauguración del Campamento Medieval del Malecón, situado en el Parking disuasorio del Malecón.

Martes, 6 de septiembre

12:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Polaris”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 5 años

13:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Dinosaurios. Una historia de supervivencia”. Duración: 25 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 8 años.

18:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Visita guiada “From Spain With Circular Design”. Una mirada circular a la exposición. A cargo de la diseñadora Teresa Jular (Xli design+thinking)

18:00 H. Recinto Atracciones FICA. Día del Niño. Hasta las 22 horas, el precio de todas las atracciones tendrá un descuento del 50 % sobre el precio habitual.

19:00 H. Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Bordado tradicional, (Ana María Baeza). Marquetería en madera, (Antonio Pérez). Cosmética natural, (Elena Hernández). Tocados, (Ana de Pedro). Modelado de figuras de belén del taller de Manolo Griñán, realizado José Antonio Campos y exhibición de trajes regionales del taller de Isabel Calpe.

19:00 H. Conciertos de bandas instrumentales

Plaza Santa Catalina. Fachada del Museo Ramón Gaya. Quinteto de Viento.

Paseo Alfonso X El Sabio. Junto a la Iglesia de las Anas. Quinteto de Plectro.

Plaza de la Cruz. Cuarteto de Cuerda.

20:00 y 22:00 H. Huertos del Malecón. Zona de expositores. Exposición y venta de las bodegas. Cata. Aforo limitado: 30 personas Acceso previa descarga de invitación en la página www.compralaentrada.com

21:00 H. Moros y Cristianos. Acto de Presentación de Abandaredas y Actuación de los Ballets de distintas Asociaciones de la Federación, en la Plaza de los Apóstoles

22:00 H. Huertos del Malecón. Concierto. Cuarteto Amaranto. “Veinte”

Miércoles, 7 de septiembre

11:00 H. Moros y Cristianos. Visita a la Casa de Acogida Madre Paula. Organizada por la Mesnada Jaime I.

11:00 a 14:00 H. y 17:30 a 20:00 H. Murcia Rio. Paseo en karts de pedales individuales y dobles.

12:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Polaris”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 5 años.

13:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Dinosaurios. Una historia de supervivencia”. Duración: 25 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 8 años.

13:00 H. Club Taurino de Murcia. Presentación del Cartel exclusivo de la Corrida de la Prensa, en la que los diestros Rafaelillo y Antonio Ferrera lidiarán toros de Victorino Martín. Organiza: Real Club Taurino de Murcia.

18:00 a 19:30 H. Moros y Cristianos. Concurso de dibujo. En la sala Ámbito Cultural del Corte Inglés. Gran Vía Escultor Salzillo. Patrocinado por El Corte Inglés.

19:00 H. Conciertos de bandas instrumentales

Plaza Santa Catalina. Fachada del Museo Ramón Gaya. Cuarteto de Cuerda.

Paseo Alfonso X El Sabio. Junto a la Iglesia de las Anas. Quinteto de Viento.

Plaza de la Cruz. Quinteto de Plectro.

19:00 H. Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Abanicos, (Loli Sanz), Bordados tradicionales, (Ana María Baeza). Pirograbado, (Pérez Bayonas). Exhibición de trajes regionales del taller de Isabel Calpe. Taller de torneado, (José A, Campos). Elaboración de cremas ecológicas, (Susana Hernández).

20:00 H. C/ Basabé. Concierto. Paquito Sánchez y Faustino Fernández-Flamenco.

20:00 y 22:00 H. Huertos del Malecón. Zona de expositores. Exposición y venta de las bodegas. Cata. Aforo limitado: 30 personas Acceso previa descarga de invitación en la página www.compralaentrada.com

20:30 H. Auditorio y Palacio de Congresos Víctor Villegas. Sala Miguel Ángel Clares. Pregón Taurino de la Feria 2022, a cargo del ganadero y Presidente de la Fundación Toro de Lidia, D. Victorino Martín Garcia. La presentación la efectuará D. Juan Antonio De Heras y Tudela, Presidente de la Asociación de la Prensa de Murcia. Al finalizar el mismo, cierre musical de la Unidad de Música de la Academia General del Aire. Organiza: Real Club Taurino de Murcia.

22:00 H. Huertos del Malecón. Concierto. Casinello Trio “El Rock and Roll cabalga de nuevo”

Jueves, 8 de septiembre

11:00 a 14:00 H. y 17:30 a 20:00 H. Murcia Rio. Paseo en karts de pedales individuales y dobles.

12:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Lucía”. Duración: 25 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 5 años.

13:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Dinosaurios. Una historia de supervivencia”. Duración: 25 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 8 años

18:00 H. Moros y Cristianos. En la sala Ámbito Cultural del Corte Inglés Gran Vía Escultor Salzillo. Entrega de Premios del Concurso de Dibujo. Patrocinado por El Corte Inglés.

18:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: Sesión “Sistema Solar”. Duración: 45 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 8 años

18:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Charla: “GEN – Gráficas en negro. Mitos y verdades del diseño con perspectiva de Género”. Con Pilar Larrotcha y Sonia de la Iglesia (Estudio Paparajote) y Mari Carmen Esteve (Hoy es el día).

19:00 H. Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Bordados tradicionales, (Ana María Baeza). Marquetería, (Antonio Pérez). Exhibición de trajes regionales del taller de Isabel Calpe. Juguetes en madera, (José Antonio Campos). Elaboración de jabón, (Susana Hernández). Pintura en tela. Dolores Sanz.

19:30 a 21:30 H. Moros y Cristianos. Ajedrez sin barreras. Actividad organizada por la Kabila Abenamar en su recinto situado en el Campamento Medieval en colaboración con la Fundación ONCE.

20:00 H. Santa Iglesia Catedral. Imposición de medallas a los nuevos miembros de la Real Hermandad de Caballeros de la Virgen de la Fuensanta.

20:00 H. Paseo Alfonso X El Sabio. Concierto. Planeta Tortuga-Pop Rock.

20:00 y 22:00 H. Huertos del Malecón. Zona de expositores. Exposición y venta de las bodegas. Cata. Aforo limitado: 30 personas Acceso previa descarga de invitación en la página www.compralaentrada.com

22:00 H. Huertos del Malecón. Concierto. Velada Trovera. 30 años de Trovo en la Feria de Murcia.

22:00 H. Cuartel de Artilleria. Concierto. Morat. Venta de entradas: www.ticketmaster.es Precio entrada general: 31,50 €

Viernes, 9 de septiembre

10:30 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Mesa redonda: “Buenas prácticas en la contratación de diseño”. Coordinada por Pedro Luis Alba (dip).

12:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Lucía”. Duración: 25 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 5 años.

13:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Dinosaurios. Una historia de supervivencia”. Duración: 25 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 8 años

13:00 H. Club Taurino de Murcia. Presentación de la revista del Colegio Oficial de Periodistas de Murcia. “LA PRENSA EN 7 TARDES”. Organiza: Real Club Taurino de Murcia.

13:00 H. Moros y Cristianos. Presentación de los Cargos Festeros 2022 a las Autoridades Municipales, en el Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.

18:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: Documental del Mes: “Desvelando el universo invisible” . Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 12 años.

18:00 H. Moros y Cristianos. Homenaje del Infante Alfonso y su Corte, al Rey Alfonso X “El Sabio” en la Santa Iglesia Catedral. Organizada por la Mesnada Infante D. Juan Manuel, con la interpretación de una Cántiga a Santa Maria.

19:00 H. Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Bordados, (Ana María Baeza). Pirograbado, (Pérez Bayonas). Talla en madera, (José A. C. Ortuño). Exhibición de trajes regionales del taller de Isabel Calpe. Perfumes ecológicos, (Susana Hernández). Apicultura, (José Martínez).

20:00 H. Santa Iglesia Catedral. Imposición de medallas a los nuevas asociadas de la Corte de Damas de Ntra. Sra. de la Fuensanta.

20:00 y 22:00 H. Huertos del Malecón. Zona de expositores. Exposición y venta de las bodegas. Cata. Aforo limitado: 30 personas Acceso previa descarga de invitación en la página www.compralaentrada.com

20:30 H. Moros y Cristianos. Pasacalles de Bienvenida a la Fiesta. Salida desde la Calle de la Merced. Itinerario: Calle de la Merced, Calle Alejandro Seiquer, Calle de los Apóstoles, Plaza de los Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga, Calle Arenal, Glorieta de España.

21:30 H. Moros y Cristianos. Acto de Bienvenida a la Fiesta, desde del balcón del Ayuntamiento de Murcia, por parte del Excmo. Sr. Alcalde de Murcia. Con posterior pasacalles hasta el Campamento Medieval. Itinerario: Glorieta de España, Maestro Alonso, Martinez Tornel, Plano de San Francisco, Paseo Murcia Rio y Campamento Medieval.

22:00 H. Huertos del Malecón. Concierto. Antonio Micol & Band.

22:30 H. Moros y Cristianos. Procesión del Pan. En el Campamento Medieval. Organizada por la Kábila Abenmardenix “El Rey Lobo”.

00:00 H. Moros y Cristianos. Gran Queimada. En el Campamento Medieval. Organizada por la Mesnada de Santiago.

00:30 H. Moros y Cristianos. Bodas Sanjuanistas. En el Campamento Medieval. Organizada por la Mesnada San Juan de Jerusalem.

Sábado, 10 de septiembre

09:00 H. Asociación Astrapace. XI encuentro de baloncesto solidario 3x3. Plaza de la Merced.

11:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Polaris”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 5 años.

12:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Polaris”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 5 años.

12:00 H. Moros y Cristianos. Concentración de Kábilas y Mesnadas en la Plaza de la Cruz.

12:00 H. Moros y Cristianos. Pasacalles Festero en formación, con el siguiente itinerario: Plaza de la Cruz, Calle Traperia, Plaza de Santo Domingo.

12:45 H. Moros y Cristianos. Pasacalles Festero de las distintas Kábilas y Mesnadas que componen la Federación, por distintas calles y plazas de nuestra ciudad.

13:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Viajando con la luz”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 8 años.

13:00 H. Club Taurino de Murcia. Presentación de exposición de acuarelas de Manuel Castell y Alfonso Pérez. Organiza: Real Club Taurino de Murcia.

18:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: Sesión “Sistema Solar”. Duración: 45 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 8 años.

19 a 23:00 H. Avda. Libertad. La Calle Salsa. Exhibición, talleres y baile libre. Organiza: La Calle Salsa. Acceso libre

19:00 H. Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Bordados tradicionales, (Ana María Baeza). Cosmética, (J. Elena Hernández). Restauración, (José Antonio Campos). Marquetería, (Antonio Pérez), pintura en seda, (Manoli Pérez Cayuela). Pintura, (Loli Sanz) y exhibición de trajes regionales del taller de Isabel Calpe.

19:30 H. Sangonera la Verde. Acordes de Feria. Concierto. Agrupación Musical de Beniajan. Lugar: Plaza Joaquin Ros Funes.

20:00 y 22:00 H. Huertos del Malecón. Zona de expositores. Exposición y venta de las bodegas. Cata. Aforo limitado: 30 personas Acceso previa descarga de invitación en la página www.compralaentrada.com

20:00 H. Moros y Cristianos. GRAN DESFILE DE MOROS Y CRISTIANOS DE MURCIA. Con el siguiente itinerario: Alameda de Colón, Plaza de Camachos, Calle Canalejas, Puente de los Peligros, Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza Fuensanta y Avenida de la Constitución.

20:00 H. Cuartel de Artillería. Free Master Series Murcia. Liga Profesional de Freestyle.

22:00 H. Huertos del Malecón. Concierto. Dora Helena “Grandes Divas”

22:00 H. Auditorio Murcia Parque. Concierto. Mon Laferte. (Organizado por Monkey Pro)

Domingo, 11 de septiembre

09:00 H. C/ Rosaleda. Algezares. XXXVI Escalada a la Cresta del Gallo. Inscripciones abiertas para federados o no federados. Información: Federación de ciclismo de la región de Murcia.

09:30 a 13:15 H. Jardin C/ Pintor Almela Costa. Muestra Modelismo Naval y Radiocontrol de Murcia. 09:30 h. Recepción de participantes. 10:00 h. Exposición y navegación libre (Remolcadores, Submarinos, Lanchas Rápidas, Fragatas Militares). 12:30 h. Regata clase Seawind. 13:15 h. Clausura del evento. Organiza: Club de Radio Control y Modelismo Naval de Murcia.

11:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Polaris”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 5 años.

12:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Polaris”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 5 años.

12:00 H. Santa Iglesia Catedral de Murcia. Festividad de Ntra. Sra. de la Fuensanta. Procesión Claustral de la Virgen de la Fuensanta y posteriormente Solemne Misa Pontifical presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena

12:00 H. Jardín de Floridablanca. Desfile de carros tradicionales. Recorrido: Alameda de Colón, C/ Canalejas, Puente Viejo, Teniente Flomesta, C/ Ceballos, Pintor Villacis, Isidoro de la Cierva, Alejandro Seiquer, Puerta Nueva, Ronda de Levante, Plaza Circular, Avenida de la Constitución, Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza Martinez Tornel y Alameda de Colón.

Organiza: Asociación Cultural “Peña Huertana El Carro- El Carruaje”.

12:00 H. Moros y Cristianos. Diana Infantil. En las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo. Organizada por el Cuartel de Caballeros del Temple y la Kábila Almoravides de Mursiya.

12:30 H. Moros y Cristianos. Pasacalles Festero, por las distintas calles y plazas de nuestra ciudad.

13:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: “Viajando con la luz”. Duración: 30 m. Plazas: 31. Precio: 1€. Destinatarios: mayores de 8 años.

13:00 H. Club Taurino de Murcia. Convivencia taurina con The National Associattion of Taurine Clubs. New York, Chicago, Houston, San Antonio y Los Ángeles. Organiza: Real Club Taurino de Murcia.

18:00 H. Moros y Cristianos. Ofrenda de Flores y Presentación de Niños a Maria Santísima de la Arrixaca. En la Iglesia de San Andrés. Organizada por la Mesnada Orden de Santiago.

18.30 H. Plaza de Toros de Murcia. Novillada con picadores. Novillos de Nuñez de Tarifa: Fran Ferrer, Parrita y Jorge Martinez. Entradas disponibles a partir del 5 de septiembre en www.plazadetorosdemurcia.com

19:00 H. C/ Basabé. Espectáculo de magia. “Creer en la Magia”. Con la actuación de Domingo Artés. Acceso libre hasta completar aforo.

19:00 H. Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Bordados tradicionales, (Ana María Baeza). Restauración, (José Antonio Campos). Marquetería, (Antonio Pérez). Abanicos, (Loli Sanz). Pintura (Manuela P. Cayuela) y exhibición de trajes regionales del taller de Isabel Calpe.

19:00 H. Moros y Cristianos. Alarde de Arcabucería. Itinerario: Plaza de San Agustín, Calle García Alix, Calle Pintor Sobejano, Calle Plano de San Francisco, Avenida Teniente Flomesta, Plaza de la Cruz Roja.

19:30 H. Puente Tocinos Acordes de Feria. Concierto. Agrupación Musical de Cabezo de Torres. Lugar: Recinto de Fiestas de Puente Tocinos, Calle Torre, 8

20:00 y 22:00 H. Huertos del Malecón. Zona de expositores. Exposición y venta de las bodegas. Cata. Aforo limitado: 30 personas Acceso previa descarga de invitación en la página www.compralaentrada.com

21:00 H. Moros y Cristianos. Representación de la Embajada de la Fundación de la Ciudad de Murcia. En la Plaza del Cardenal Belluga.

22:00 H. Huertos del Malecón. Concierto. Gala Flamenca Galardón Nacional Pozo de Sucina. "Cuatro Genios Irrepetibles: Paco, Mario, Enrique y Camarón”.

Espectáculo ideado, presentado, poetizado y dirigido por Paco Paredes.

Lunes, 12 de septiembre

13:00 H. Club Taurino de Murcia. Daniel Ruiz, recibirá los premios al mejor toro y a la mejor corrida de la Feria Taurina de 2019. Organiza: Real Club Taurino de Murcia.

18.30 H. Plaza de Toros de Murcia. Corrida de Toros. Toros de Daniel Ruiz: El Juli, Manzanares, Talavante. Entradas disponibles a partir del 5 de septiembre en www.plazadetorosdemurcia.com

19:00 H. Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Pintura alfarería murciana, (El Poveo). Bordados tradicionales, (Ana María Baeza). Cosmética, (J. Elena Hernández) Marquetería, (Antonio Pérez). Demostración de figuras de belén del taller de Manolo Griñán realizada por José Antonio Campos, y exhibición de trajes regionales del taller de Isabel Calpe.

20:00 H. Moros y Cristianos. Concentración de Kábilas y Mesnadas en la Calle Acisclo Diaz.

20:00 y 22:00 H. Huertos del Malecón. Zona de expositores. Exposición y venta de las bodegas. Cata. Aforo limitado: 30 personas Acceso previa descarga de invitación en la página www.compralaentrada.com

20:30 H. Santa Iglesia Catedral. Ronda de Despedida a la Virgen de la Fuensanta a cargo de la Cuadrilla de Patiño.

20:30 H. Moros y Cristianos. Desfile de la Entrada Triunfal del Infante Alfonso de Castilla. Itinerario: Calle Acisclo Díaz, Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza de Martínez Tornel, Calle Tomás Maestre, Calle San Patricio, Plaza del Cardenal Belluga.

21:00 H. Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia. Desfile huertano con los grupos de coros y danzas de las peñas huertanas. Itinerario: Plaza Circular, Alfonso X El Sabio, Plaza de Santo Domingo, Trapería, con llegada a Plaza Hernández Amores (Plaza de la Cruz)

21:00 H. Cuartel del Artillería. Concierto de la Romería. Cadena SER. Los 40 Murcia POP.

21:30 H. Santa Iglesia Catedral. Ronda a la Virgen de la Fuensanta a cargo de Tuna España.

22:00 H. Moros y Cristianos. Embajada de la Entrega de Llaves en la plaza del Cardenal Belluga. A su término, serán acompañados Cargos Festeros Autoridades Abanderadas y la imagen de María Santísima de la Arrixaca, al Campamento Medieval. Itinerario: Plaza del Cardenal Belluga, Calle San Patricio, Maestro Alonso, Martínez Tornel, Plano San Francisco, Paseo Murcia Rio y Campamento Medieval.

22:00 H. Federación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia. Ronda de Despedida a la Virgen de la Fuensanta en el Altar Mayor de la Catedral de Murcia, con la Cuadrilla de Patiño y las peñas huertanas.

24:00 H. Jardines del Malecón. Clausura de los Huertos.

24:00 H. Moros y Cristianos. Noche sin fin. En el campamento Medieval.

Martes, 13 de septiembre

Recorrido de la Romería. Día del monte limpio 2022. Mediante la instalación de un stand, voluntarios de la Federación Murciana de Montañismo en colaboración con la Federación Scout de Murcia (ASDE) informarán a los romeros de cómo evitar dejar desperdicios en el monte y también ofrecerán información general sobre senderismo y medio ambiente, para que entre todos cuidemos el privilegiado entorno de la Fuensanta y el Valle. Organiza: Federación de Montañismo de la Región de Murcia.

07:00 H. Santa Iglesia Catedral. Misa despedida de Ntra. Sra. de la Fuensanta y posterior Romería al Santuario del monte, acompañando a la Patrona de Murcia.

13:00 H. Club Taurino de Murcia. Paco Ureña. Recibirá los premios al Valor y Triunfador de la Feria de 2019 Organiza: Real Club Taurino de Murcia.

18.30 H. Plaza de Toros de Murcia. Corrida de Toros. Toros de Nuñez del Cuvillo: Morante, Paco Ureña y Roca Rey. Entradas disponibles a partir del 5 de septiembre en www.plazadetorosdemurcia.com

Otras actividades fuera de programa

Miércoles, 14 de septiembre

10:00 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Mesa redonda: “Presentación del Pacto por el Diseño”. Coordinada por Teresa Jular (de la Multilateral del Diseño, Red Española de Asociaciones de Diseño, READ) con la participación de Juan Manuel Ubiergo (Centro Aragonés de Diseño Industrial, CADI), Eva Serrano (Centro Tecnólogico del Mueble y la Madera, CETEM) y más.

12:30 H. Museo de la Ciencia y el Agua. Clausura y visita guiada a la exposición “From Spain With Design / Identidad y Territorio”. Con la participación de uno de los comisarios.

13:00 H. Club Taurino de Murcia. Entrega de premios “Triunfadores 2022”

Jueves, 15 de septiembre al 6 de noviembre. Casa del Belén. Exposición. “Salzillo en la Memoria” (Homenaje a Francisco Salzillo)

Jueves, 15 de septiembre

13:00 H. Club Taurino de Murcia. Presentación del libro “CAPEA ROBLES. 50 AÑOS DE COMPETENCIA Y TORERÍA”, de Paco Cañamero. Organiza: Real Club Taurino de Murcia.

19:30 H. Plaza de la Universidad. Espectáculo de calle. AVOL. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza: Teatros Municipales de Murcia.

Viernes, 16 de septiembre

19:30 H. Plaza de la Universidad. Espectáculo de calle. MAÑA. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza: Teatros Municipales de Murcia

20:30 H. Club Taurino de Murcia. Rafaelillo, Antonio Ferrera y Victoriano Martín. Antonio Ferrera recibirá el premio a la faena “Más artística” de la Feria Taurina de 2019. Organiza: Real Club Taurino de Murcia.

Sábado, 17 de septiembre

13:00 H. Club Taurino de Murcia. Presentación del libro “NADA SUCEDE SIN ANTES SER UN SUEÑO”, sobre la Ganadería de Antonio López Gibaja, así como del “TROFEO PRODIGIO”, a cargo de D. Antonio López Rivas. Organiza: Real Club Taurino de Murcia.

18.30 H. Plaza de Toros de Murcia. Corrida de Toros. Corrida de la Prensa. Toros de Victorino Martin: Rafaelillo y Antonio Ferrera (Mano a Mano). Entradas disponibles a partir del 5 de septiembre en www.plazadetorosdemurcia.com

Domingo, 18 de septiembre

13:00 H. Club Taurino de Murcia. Diego Ventura. Recibirá el premio al “MEJOR REJONEADOR” de la Feria Taurina de 2019. Organiza: Real Club Taurino de Murcia.

18.30 H. Plaza de Toros de Murcia. Corrida de Rejones. Toros de Los Espartales: Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens. Entradas disponibles a partir del 5 de septiembre en www.plazadetorosdemurcia.com