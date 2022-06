El ex alcalde de Murcia José Ballesta no ha querido concretar si volverá a ser el candidato del PP a la alcaldía de la capital regional, pero ha asegurado que en los últimos meses ha “avanzado” en la línea de tomar esa decisión porque no es “insensible” a las interpelaciones que recibe a diario de personas que no conoce apoyando su proyecto.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras la presentación de sus propuestas para actuar en el entorno de la huerta si el PP recupera la alcaldía del municipio el próximo mayo de 2023. “No creo que haya ansiedad en la sociedad por conocer” si volverá a encabezar o no las listas municipales, ha dicho, por lo que es una decisión que seguirá “reflexionando y madurando”, si bien ha indicado que su reflexión actual “no es la misma” que hace cinco meses, sino que ha avanzado en base a la responsabilidad que siente que tiene con los numerosos ciudadanos que le “insisten e interpelan” para ello. Fernando López Miras y Patricia Fernández, obligados a entenderse En este momento, ha señalado, el partido está centrado en la celebración del congreso regional, que tendrá lugar el próximo 15 de junio y, por el momento, no se han abierto los procesos para las candidaturas municipales. Sobre el cónclave popular, en el que finalmente el actual presidente, Fernando López Miras, será el único candidato, ha indicado que es un “reflejo” de la manera de actuar del PP, de manera “seria”, sin montar “espectáculos” y pensando en ser un “partido de gobierno” y “alejado de la frivolidad”.