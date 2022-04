El Ayuntamiento de Murcia se marca un nuevo plazo para presentar los Presupuestos: el mes de mayo

El equipo de Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Murcia espera tener listos los Presupuestos de este año 2022 antes de que llegue el Pleno municipal de mayo, que se celebra siempre el último jueves de cada mes. La llegada del principal documento contable municipal ha sufrido innumerables retrasos desde que el vicealcalde y portavoz de Ciudadanos en Murcia, Mario Gómez, anunciara que se presentaría antes de que acabase el año 2021.

Hubo otros compromisos de tener las cuentas preparadas en enero y en febrero. No fue así y también incumplió su palabra el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, que anunció durante un acto organizado para hacer balance del primer año de Gobierno que los Presupuestos llegarían durante la primera quincena del mes de abril; tampoco ha sido así.

El nuevo plazo que se ha dado, a través del edil de Gestión Económica, Enrique Lorca, es no más allá de la celebración del Pleno del próximo día 26 de mayo. Ése fue el compromiso al que llegó el concejal socialista ayer, antes de que se iniciase el Pleno municipal.

Por otra parte, desde Podemos advierten al Gobierno de PSOE y Cs que no regalarán sus votos. «Creo, aunque ya me da vergüenza decirlo, que están ya prácticamente terminados, creo que ahora sí, pero me tienen seis meses diciendo que ‘casi’», señalaba ayer el portavoz de Podemos, Ginés Ruiz Maciá, que quiso lanzar una advertencia muy seria: «Me da la sensación de que se está dando por hecho que los vamos a apoyar, venga lo que venga, y evidentemente no es así, estamos negociando una serie de partidas y estamos pidiendo garantías de que esas partidas se cumplan, porque ya pagamos la novatada en 2021». El portavoz de la formación morada hacía así referencia a los incumplimientos del último pacto presupuestario alcanzado entre su partido y el equipo de Gobierno. En cuanto a esas garantías, Ruiz Maciá hizo referencia a que necesita «compromisos públicos, que el alcalde o el concejal comparezcan públicamente y se diga, por ejemplo, que se está trabajando en la creación de un Centro de Atención Temprana o en la creación de las supermanzanas con urbanismo táctico».

Por su parte, Enrique Lorca aseguró que se está realizando un estudio detallado del acuerdo presupuestario que se firmó en su día con Podemos «para que se cumpla».